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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Января, 09:38 |
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Дальневосточный капитал № 1, 2017
20.01 |Несахалинцы смогут летать на острова по льготным тарифам только на юбилеи и похороны близких родственников
20.01 |Закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток рекомендован к принятию
20.01 |ВТБ выдал дальневосточным предприятиям по программе Корпорации МСП 1,39 млрд рублей
20.01 |Более 1,4 млрд рублей выделено на развитие сельского хозяйства Камчатки
20.01 |ТОР "Камчатка" и Свободный порт признаны уникальными комплексными механизмами по предоставлению льгот для бизнеса
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22 Декабря 2016, 09:10Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
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20 Января 2017, 10:42 | Вкус жизни
У коренных народов Сахалина будет свой центр
На Сахалине создадут этнокультурный комплекс коренных малочисленных народов Севера, сообщает сайт правительства островного региона.
Этот объект, который будет включать в себя, в частности, этнографический музей, мастерские по изготовлению национальной сувенирной продукции, станет одной из важных достопримечательностей территории опережающего развития туристического направления «Горный воздух».
Проработкой проекта займутся профильные ведомства. Такое поручение их руководители получили от губернатора Олега КОЖЕМЯКО по итогам первого заседания совета коренных малочисленных народов Севера.
Теги: народы Севера
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