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Пятница| 06 Июля, 10:39 |
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На Сахалине пройдет фестиваль "Высоцкий. Спасибо, что документальный!"
Всего будет представлено 12 фильмов о Владимире Высоцком. В основу некоторых работ легли кадры, прежде никогда не демонстрировавшиеся в России. В частности, материал польской кинохроники 1967 года, показанный в картине «Владимир Высоцкий. Неизвестный, которого знали все...», был обнаружен в архивах польского телевидения лишь спустя 40 лет и является первой документальной съемкой Высоцкого, осуществленной зарубежной съемочной группой в Москве.
Фестиваль является совместным проектом сахалинцев и творческого объединения «Ракурс» (Москва), коллектив которого и привезет на Сахалин подборку кинохроники и документального кино. В рамках фестиваля состоятся встречи сахалинцев с авторами фильмов о Владимире Высоцком, режиссерами Александром КОВАНОВСКИМ, Олегом ВАСИНЫМ и Игорем РАХМАНОВЫМ. Они представят фильм-премьеру «Гамлет без Гамлета» и уникальные кадры, которые еще не вошли ни в один известный широкой аудитории фильм, сообщили в оргкомитете фестиваля.
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