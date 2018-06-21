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В Южно-Сахалинске прошел V Международный кинофестиваль "Край света"
Фестиваль объединил в единое фестивальное пространство территорию Сахалина и Курильских островов и представил более 100 фильмов. В разных уголках области состоялись творческие встречи с известными российскими артистами кино и театра: Аристархом ЛИВАНОВЫМ, Анной БОЛЬШОВОЙ, Натальей ГВОЗДИКОВОЙ, Иваром КАЛНЫНЬШОМ и другими.
Жюри предстояло выбрать победителей из представленных на конкурс девяти фильмов - из Кореи, Китая, Индии, России, Армении и Турции. Открывая фестиваль, генеральный продюсер Алексей АГРАНОВИЧ напомнил, что в этом процессе участвовали также и 35 тысяч сахалинцев, от выбора которых традиционно зависит имя номинанта на самую любезную сердцу кинематографиста награду - приз зрительских симпатий.
В итоге три раза пришлось подниматься на сцену режиссеру фильма «Тряпичный союз» Михаилу МЕСТЕЦКОМУ, сначала - чтобы получить приз за лучшую режиссуру, затем - за лучшую мужскую роль. Также режиссер получил приз почетного президента фестиваля Аллы СУРИКОВОЙ.
Главная награда за лучшую женскую роль досталась актрисе ЛИ Санг Хе в южнокорейском фильме «Конец зимы». А в триумфаторы кинофестиваля-2015 вышел фильм Дениз Гамзе ЭРГЮВЕН (Турция) «Мустанг», воплотивший идею свободы. Ему достался гран-при ценой в миллион рублей, а также специальный приз жюри пятерке актрис фильма - за красоту неподдельного существования в кадре.
Обладателем приза зрительcких симпатий стала картина армянского режиссера Арама ШАХБАЗЯНА «Москвич», любовь моя!». Не менее весомо выглядело и внимание фестиваля к работе 12-летней сахалинки Маши КОЗЬЯКОВОЙ, самой юной участницы мастерской Максима МУССЕЛЯ «Артфон» - дебютного проекта на фестивале.
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