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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:51 |
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В Хабаровском крае малый и средний бизнес укрепляет свои позиции
Общий объем финансирования ГП составляет 4,5 млрд рублей. Как ранее заявлял глава региона Вячеслав ШПОРТ, объем бюджетной поддержки малого и среднего бизнеса за последние годы увеличился в десятки раз. За прошедший год около 1900 представителей МСП ощутили помощь государства, в результате оборот субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей составил около 300 млрд рублей, что на 5,3% больше итогов 2012 года. В 2013 году на реализацию ГП поступило 311,2 млн рублей, из которых 194,1 млн рублей были выделены из федерального бюджета. В 2014 году на поддержку МСП из федеральной казны Хабаровскому краю будет выделено до 190 млн рублей. Основной акцент власти делают на сохранение наиболее востребованных направлений помощи: микрофинансирование, предоставление субсидий, грантовые выплаты, обучающие программы, поддержка иновационно-производственной сферы развития МСП.
Основной задачей остается кооперация между малыми компаниями и крупным производственным бизнесом. Для этих целей в минувшем году был создан Краевой центр субконтрактации - некоммерческое партнерство минэкономразвития региона и Дальневосточной торгово-промышленной палаты. Центр принял участие в бирже субконтрактов в рамках форума «Технопром-2013», подписано соглашение о сотрудничестве с «Центром содействия экономическому сотрудничеству Германия-Россия». К началу 2014 года было заключено четыре соглашения между предприятиями края и других регионов.
На сегодняшний день апробирован и активно используется механизм привлечения внешних исполнителей - фактически все меры поддержки реализуются специализированными объектами инфраструктуры. Так, помощью инновационной деятельности занимается Дальневосточное агентство содействия инновациям, Фонд поддержки малого предпринимательства осуществляет выдачу микрозаймов, реализовывает гранты и прочие финансовые инструменты, Гарантийный фонд является поручителем. Несмотря на активное содействие со стороны государства, количество индивидуальных предпринимателей в прошлом году сократилось в регионе на 10%: естественная убыль составила порядка трех тысяч индивидуальных предпринимателей. При этом удалось сохранить число малых и средних предприятий - рост составил 100,4%. В конце 2013 года на территории региона работало около 55 тысяч субъектов МСП. Заместитель министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края Юрий ЧАЙКА отметил, что ликвидация бизнеса зачастую была связана с оптимизацией и грядущим запретом на продажу пива и сигарет в киосках. Впрочем, за 2013 год налоговые отчисления от предпринимателей в бюджеты всех уровней не снизились, составив 15,7 млрд рублей, что на 10,6% больше, чем в 2012 году.
Неожиданный удар малому бизнесу в 2013 году нанесла стихия - от наводнения пострадало более 300 краевых предприятий. Благодаря появившейся мере поддержки, пострадавшие от стихии предприятия могли получить компенсационные выплаты, которые составляют до 600 тыс. рублей на один субъект МСП.
- Чрезвычайная ситуация, связанная с прошлогодним наводнением, сильно затронула малый и средний бизнес. Из-за невозможности возить грузы транспортные компании по их оценкам потеряли около 50 млн рублей. Некоторые предприятия заявили ущерб до 200 млн. К нам обращались компании, у которых смыло законтрактованный лес. Прошедший паводок показал, что предприниматели недостаточно эффективно используют инструменты страхования бизнеса, - заметил Юрий Чайка. По его словам, оказание поддержки будет продолжено до полного снятия действия ЧС в регионе. К началу текущего года 159 компаний получили субсидии на возобновление бизнеса на сумму 79,2 млн рублей, из них 64,2 млн рублей были выплачены за счет федеральных средств.
Бизнес-площадки для инноваций
В 2013 году 15 краевых предприятий, занятых в производстве инновационной продукции, получили субсидии на компенсацию понесенных затрат в суммарном объеме 15 млн рублей. Две начинающие компании смогли осуществить стартап благодаря грантам общей суммой 598 тыс. рублей. Кроме того, 15 предприятий стали получателями субсидий на компенсацию 70% авансовых лизинговых платежей (16 млн рублей), 10 производственных фирм провели модернизацию оборудования за счет бюджетных выплат (10 млн рублей), двум компаниям выплачена субсидия на реализацию программы энергосбережения (2 млн рублей).
Сегодня у направления есть стратегическая задача - необходимо приступить к строительству бизнес-инкубатора в городе Комсомольске-на-Амуре. Возведенный объект будет предоставлять комплекс услуг для резидентов, проект предполагает строительство производственного цеха. Бизнес-инкубатор будет располагаться в непосредственной близости от Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета (КнАГТУ). Силами сотрудников и студентов вуза создан технопарк, который успешно функционирует.
- У технопарка есть реальные заказы, уже работают созданные малые инновационные предприятия. Данные компании стали получателями финансовой поддержки: КнАГТУ лидирует по количеству заявок, поданных на конкурсы инновационных разработок. Некоторые малые предприятия уже начинают сотрудничать с Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом. Сегодня для работы новаторов в помещении оборудовано два этажа. Рожденные в технопарке идеи необходимо взращивать в бизнес-инкубаторе, который предполагает трехлетнее льготное размещение малого предприятия на подготовленной площади, - рассказал Юрий Чайка.
Помимо бизнес-инкубатора, в городе идет работа по созданию промышленного парка, рассматривают возможности свободных площадок «Амурского судостроительного завода». Локализация малых и средних производств на территории Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре позволит в будущем переориентировать заказы крупных промышленных предприятий края на мощности региональных компаний.
В сумме создаваемые в крае условия для комфортной работы малых инновационных предприятий становятся значимым шагом в развитии кластера авиа- и судостроения Хабаровского края.
Совместными усилиями
Совершенствовать систему поддержки предпринимателей было бы невозможно без конструктивного диалога между бизнесом и властью. В прошлом году расширился функционал совета по предпринимательству Хабаровского края, который теперь лично возглавляет губернатор Вячеслав Шпорт. Органу, на 90% состоящему из представителей бизнес-сообщества, теперь доверено заниматься улучшением инвестиционного климата региона. В составе совета организованы специализированные отраслевые комитеты. В тандеме бизнесмены и представители власти продолжат разрабатывать предложения и вносить инициативы, способствующие благоприятному развитию МСП.
Сегодня в предпринимательской среде не утихает обсуждение вступившего в силу закона, который обязует субъекты малого и среднего предпринимательства, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оплачивать с отрудникам стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно раз в два года. Под действие данного закона попадают более 83% территории края.
- Владельцы бизнеса не против того, чтобы сотрудники их предприятий имели оплачиваемый проезд до места отдыха, ведь за счет такой льготы можно будет задержать кадры в регионе. Вопрос в том, за чей счет будут реализовываться выплаты, - подчеркнул Юрий Чайка. Согласно подсчетам минэкономразвития региона, под действие нового закона попадет около 50 тысяч работников - отправить их на отдых можно за 1 млрд рублей в год. В случае, если обеспечение транспортных расходов отдыхающих сотрудников ляжет на плечи предпринимателей, их ждут незапланированные траты, которые могут значительно ухудшить финансовое положение малых предприятий. В настоящее время краевые власти ищут конструктивное решение вопроса совместно с бизнесом.
Мария КОНСТАНТИНОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2014 год.
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