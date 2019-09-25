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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Сентября, 20:44 |
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Миллиарды "Аркаима"
В лесном хозяйстве России творится настоящий беспредел, следы которого сгорают в лесных пожарах на необъятных просторах Сибири и Дальнего Востока. На бесконтрольной вырубке леса наживаются ловкие дельцы, тогда как работники отрасли влачат жалкое существование, а российская казна в лучшем случае получает гроши. Трудно даже представить, скольким еще тысячам животных и людей надо погибнуть в огне, чтобы вывести на чистую воду антигероев этих историй. В одной из таких «идеальных схем», реализуемых в Хабаровском крае, разбирался «Дальневосточный капитал».
Седьмой год в производстве Арбитражного суда Хабаровского края находится дело о банкротстве одного из крупнейших предприятий страны, осуществляющего лесозаготовки и фактически держащего на ногах весь Ванинский район за счет уплаты налогов в местный бюджет и предоставления большого количества рабочих мест - ООО СП «Аркаим». Сумма задолженности предприятия на текущую дату только по налогам достигла более 1,5 млрд рублей, в том числе задолженность, возникшая после даты возбуждения дела о банкротстве, составляет 1,3 млрд рублей.
При этом компаниями, действовавшими на базе имущества «Аркаима», по данным системы СПАРК, за налоговые периоды 2014 -2019 гг. задекларирована экспортная выручка в размере около 10 млрд руб. Однако она направлена отнюдь не на благо территории и восстановление столь важного предприятия, а растворилась на счетах фирм - «пустышек». К примеру, только задолженность перед бюджетом Хабаровского края составляет 904 млн рублей. В основном это долг по налогу на имущество - 744 млн рублей, а также по НДФЛ, транспортному и земельному налогам. Большие деньги, которые могли бы пойти на развитие всех сфер жизни региона, прошли, что называется, мимо кассы.
Досье «Дальневосточного капитала": Из картотеки дела о банкротстве нами установлены основные выгодоприобретатели от такой деятельности арбитражных управляющих. Это АО «Нью Форест Про» и ООО «Новый лес», которые, к слову, принадлежат тому же бывшему конкурсному управляющему Севрюкову, а также ООО «Новый Сервис» и ООО «Лан», основной деятельностью которых является лесозаготовка и реализация полученных лесоматериалов, что совпадает с деятельностью самого «Аркаима».
Проанализировав общедоступные материалы, портал установил обстоятельства и круг юридических лиц, которые смогли совершенно безвозмездно, по меркам стандартных взаимоотношений, и, как представляется, незаконно использовать рабочие мощности ООО СП «Аркаим», а также земельные участки для вырубки и последующей реализации леса и пиломатериалов третьими лицами. Представим и физических лиц, без которых все, что мы опишем далее, было бы невозможно. В первую очередь, это бывший и нынешний конкурсные управляющие ООО СП «Аркаим» - господа СЕВРЮКОВ и БАБКИН, обязанные, согласно Закону о банкротстве, действовать в интересах должника и его кредиторов, а не так, как произошло в нашем случае.
Помимо невероятно крупного производственного комплекса в Хабаровском и Красноярском краях ООО СП «Аркаим» имеет редкий и тяжело получаемый в пользование ресурс - сам лес. ООО СП «Аркаим» в 2008 году был заключен ряд договоров аренды лесных участков с правительством Хабаровского края, в пределах которого лесопользователь имел право вырубать лес совершенно на законных условиях. Однако в связи с прекращением деятельности, по индивидуальной инициативе Севрюкова и Бабкина, имущество и лесные ресурсы ООО СП «Аркаим» были переданы в пользование названным выше компаниям на нерыночных условиях, наносящих ущерб должнику, кредиторам и налоговикам. При этом Управление лесами Хабаровского края не разрешало пользование арендованными участками кому-то, кроме самого «Аркаима».
«Лан»: история первая
А теперь по порядку о том, как нашим героям удавалось из ничего делать огромные деньги. Так, в 2016 году ООО «Лан» от своего имени вело заготовку, переработку и реализацию на экспорт лесопродукции. Осуществлялось это на базе имущества ООО СП «Аркаим» на основании договоров аренды, заключенных в 2014 году. По их условиям, должник передал за плату во временное пользование свое имущество, в том числе оборудование. Сумма аренды всего комплекса в месяц в период с 2014 по 2016 гг. варьировалась от 3,5 млн руб. до 9.2 млн рублей. Выручка же «Лана» при использовании 100% ресурсов должника составила более 7,5 млрд рублей.
Получается, что ООО «Лан» фактически заменило ООО СП «Аркаим» по осуществлению деятельности в области лесозаготовки, переработки лесопродукции и реализации ее на экспорт, в отношении которого Арбитражным судом Хабаровского края с 01.03.2013 возбуждено дело № А73-822/2013 о несостоятельности (банкротстве). Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2017 № 06АП-5875/2016 действие договоров аренды, заключенных 07.04.2014 между ООО «Лан» и ООО СП «Аркаим», прекращено. Взаимоотношения обязаны были прекратиться.
Однако стороны, где должника на тот момент уже представлял конкурсный управляющий Севрюков, изменили соглашение, без фактического прекращения оспоренных взаимоотношений. Актом приема-передачи б/н от 01.02.2017 к договору хранения от 01.02.2017 №3-02/2017 ООО СП «Аркаим» (Поклажедатель) передал ООО «Лан» (Хранитель) все свое имущество. Стоимость услуг хранения составляла 5 500 000 руб., а дополнительным соглашением, заключенным на следующий день, регламентируется, что ООО «Лан» использует принятое на хранение имущество для переработки сырья. Стоимость использования имущества при переработке сырья равнялась 184 руб. за один кубометр, тогда как выручка с продажи данного объема составляла, по данным анализа рынка, не менее 12 тысяч рублей. То есть, конкурсный управляющий, помимо продолжения убыточных для должника и кредиторов взаимоотношений, под другой оберткой еще и платил за них ООО «ЛАН».
«Новый Сервис»: история вторая
Помимо этого, ООО «Лан» с июля 2017 по апрель 2018 года являлось комиссионером еще одной «пустышки»» по реализации лесопродукции - ООО «Новый Сервис» - на основании договора комиссии. Согласно данному договору, ООО «Лан» (Комиссионер) обязался по поручению ООО «Новый Сервис» (Комитент) выполнить комплекс работ и мероприятий, связанных с реализацией лесоматериалов. На основании указанного договора комиссии, ООО «Лан» получило право продажи продукции ООО «Новый Сервис» на внутреннем и внешнем рынках. И, внимание, реализовывало продукцию, опять-таки, всем бывшим контрагентам ООО СП «Аркаим». А собственником ООО «Лан» является никто иной, как основатель «Аркаима» ЛЕПИХОВ Александр Леонидович.
С апреля 2018 года ООО «Новый Сервис» осуществляло хозяйственную деятельность, используя мощности ООО СП «Аркаим» на основании Соглашения о перемене лиц от 27.04.2018 б/н к договору хранения от 01.02.2017 №3-02/2017 между ООО «ЛАН» и ООО СП «Аркаим». На основании указанного соглашения, все права от ООО «Лан» перешли к ООО «Новый сервис», который получил с того момента в свою копилку, согласно бухгалтерским балансам, 1,4 млрд рублей прибыли.
Досье «Дальневосточного капитала": Договор аренды имущества между ООО СП «Аркаим» и ООО «Новый лес» был подготовлен и подписан 23.10.2018 без одобрения комитета кредиторов и залоговых кредиторов Должника, как следует из материалов опубликованного дела о банкротстве.
Арбитражный суд Хабаровского края взаимоотношения не оценил и определением от 04.02.2019 указанный договор хранения с ООО «Новый сервис» признал недействительным ввиду того, что он имеет неравноценное встречное исполнение и является заведомо убыточным в соотношении с налоговым бременем собственника имущественного комплекса. Подобное определение Арбитражного суда Хабаровского края от 04.06.2018 уже устанавливало недействительность договора хранения, заключенного с ООО «Лан» по аналогичным условиям, и как раз дает разгадку тому, почему сменились лица по договору хранения.
Заметим, что соглашение о перемене лиц в договоре хранения является трехсторонним, с участием ООО СП «Аркаим», где конкурсный управляющий, являющийся главным лицом компании, не мог не знать о его заключении, а соответственно, в «здравом уме» совершил данную сделку, ущемляющую права кредиторов должника.
«Новый лес»: история третья
Казалось бы, уже стоило остановиться, имея на руках ворох судебных запретов, но нет. В ходе конкурсного производства 22.10.2018 в адрес нового конкурсного управляющего ООО СП «Аркаим» Бабкина Д.В. поступило предложение (оферта) от нового лица - ООО «Новый лес» - о заключении договора аренды имущества ООО СП «Аркаим», где сумма предложения составляла 10 млн рублей в месяц. В последующем она была увеличена до 12,5 млн в месяц. Напомним, что собственником ООО «Новый лес» является бывший конкурсный управляющий Севрюков, а директором - бывший директор самого должника, господин Матюшков. В списке имущества, описанного в оферте, было указано одновременно и имущество, являющееся предметом залога по обязательствам ООО СП «Аркаим», и имущество, свободное от залога.
Исходя из условий договора, ООО «Новый лес» осуществляет хозяйственную деятельность на имуществе ООО СП «Аркаим», а налоги за это имущество начисляются ООО СП «Аркаим». При этом исполнение указанного договора является фактически убыточным, поскольку размер причитающейся должнику арендной платы не покрывает даже налоговых обязательств собственника. Удобно, не правда ли? Да и выручил по итогу ООО «Новый лес» хорошо за полгода работы - 900 млн рублей.
Нам также удалось пообщаться с несколькими сотрудниками ООО «Новый лес», которые открыто сообщили, что ранее работали в штате ООО СП «Аркаим», позднее - в ООО «Лан» и ООО «Новый лес», а сейчас готовятся продолжить деятельность в очередной схематозной «пустышке» - АО «Нью Форест Про», название которой переводится совершенно просто - АО «Новый лес Про».
Также нам стало известно, что ООО «Новый лес» не имеет и никогда не имел договоров аренды лесных участков для получения сырья для производства, из чего можно предположить, что он противоправно проводил вырубку леса на участках «Аркаима» по договорам аренды, заключенным последним с Управлением лесами Правительства Хабаровского края в 2008 году. Нам удалось найти в сети постановление губернатора Хабаровского края от 2 октября 2014 года № 69, где указано важное условие, что разрешение на субаренду участка может быть дано арендатору (ООО СП «Аркаим» в нашем случае), не находящемуся в процедуре банкротства. «Аркаим», признанный банкротом, под это условие никак не подходил.
«Нью Форест Про»: история четвертая
Дальше - больше. Из судебного акта и материалов дела мы видим, что через месяц после вступления ООО «Новый лес» в отношения с ООО СП «Аркаим» появляется договор займа, где ООО «Новый лес» выдает еще одной «пустышке», ООО «Инвестор» из г. Красногорска, что в Московской области, 800 млн рублей займа. Причем руководитель заемщика, господин Пенкин, являющийся директором ООО «Инвестор», также значится и текущим директором и учредителем в АО «Нью Форест Про».
Так вот, вернемся к займу, который получило ООО «Инвестор». Судя по показателям, компания не имеет возможности выплатить сумму займа и через десять лет, так как с 2012 года работает только на отрицательных финансовых результатах. Однако именно за эти 800 заемных млн рублей она выкупает место в реестре требований ООО СП «Аркаим» залогового кредитора ПАО «Сбербанк», чтобы совсем «независимым» голосом одобрять дальнейшие, весьма не однозначные, сделки конкурсных управляющих должника. При этом, заметьте, по договору цессии были приобретены требования крупнейшего банка страны в размере 1,7 млрд рублей, обеспеченных залогом, более чем с 50% дисконтом.
Досье «Дальневосточного капитала": АО «Нью Форест Про» в налоговых органах зарегистрировано 26.12.2018, по состоянию на текущую дату налоговая отчетность представлена без показателей какой-либо деятельности. Как указано выше, данная организация с июля 2019 года осуществляет свою деятельность на базе имущества ООО СП «Аркаим».
По данным системы СПАРК, за налоговые периоды 2014 -2019 гг. ООО «Лан», ООО «Новый Сервис» и ООО «Новый лес» задекларирована экспортная выручка в размере, как мы уже говорили, около 10 млрд рублей. Ассортимент товаров у всех налогоплательщиков одинаковый: лес круглый (пиловочник), пиломатериалы (сухие, сырые, строганные), топливные гранулы (пеллеты) из древесных отходов. Все это производил сам должник в лице ООО «СП «Аркаим», однако в результате многоходовой комбинации, как показывают упомянутые решения суда по делу о банкротстве, его кредиторы получили лишь огромные убытки, а сам «Аркаим» погрузился в еще более глубокую трясину долгов.
Таким образом, факт, мягко скажем, неразумности, не говоря уже о возможной противоправности, действий арбитражных управляющих Северюкова и Бабкина лежит на ладони. Скольким же еще законам необходимо вступить в силу, чтобы остановить организаторов хитроумных схем, наносящим непоправимый ущерб честному бизнесу и государству в целом?!
МНЕНИЕ
Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО: В лесу у нас по-прежнему "темные тропинки между деревьями"
- Я считаю, что работа по развитию лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке организована коллегами из Рослесхоза и Минпрома неудовлетворительно, и буду об этом докладывать председателю правительства РФ.
По-прежнему доля лесного комплекса в экономике Дальнего Востока составляет около 1,5%. Все, что касается переработки леса, - не очень хорошо. Низкий уровень освоения расчетной лесосеки - 17,5%, он отстает от среднероссийского в два раза. Надо разобраться, почему не расторгаются соглашения: если выделена лесосека, и она не осваивается, нужно соглашение расторгать. И не обязательно дожидаться фиксации правоохранительными органами передачи денежной суммы. В ситуации, когда должностное лицо не расторгает соглашение с нерадивым лесопользователем, признаки коррупции налицо, сговор очевиден. Если это не прописано в соглашении, значит, это ошибка методологическая - еще и Рослесхоза. Должен быть типовой акт, положение, где должно быть закреплено, при каком уровне использования расторгается соглашение.
По полгода люди занимаются внесением изменений в постановление правительства, все делается долго и неэффективно. В лесу, к сожалению, нет прозрачности. (….).
Мы сегодня проанализируем ситуацию. То, что у нас ряда руководителей лесного комплекса здесь нет, не помешает нам принять решения. Они направили своих представителей, наверное, думали о том, кто за них должен отчитаться. Но предложения будем вносить по руководителям.
Из выступления на совещании по развитию лесного комплекса в Хабаровске в апреле 2018 года
Павел ЛЕБЕДЕВ
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