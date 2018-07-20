|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Июля, 05:51 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
У «Сухого» - третье место на мировом рынке
В целом объем мирового экспорта новых многофункциональных истребителей в период 2012-2015 гг. прогнозируется в объеме 548 ед. на сумму $35,77 млрд.
По расчетам ЦАМТО, объем экспорта новых истребителей в 2012-2015 гг. у лидеров рынка – компаний «Сухой», «Локхид Мартин» (США) и «Ченгду» (Китай) будет практически одинаковым. Поставки «Сухого» прогнозируются на уровне 109 самолетов, «Локхид Мартин» (F-16, F-35) – 110, «Ченгду» (J-7, JF-17) – 112. По стоимостному параметру в период 2012-2015 гг. компания «Сухой» с объемом $5,45 млрд занимает третье место, уступая «Локхид Мартин» ($9,13 млрд) и консорциуму «Еврофайтер» ($5,91 млрд).
В целом в период 2008-2015 гг. компания «Сухой» займет, по прогнозу ЦАМТО, первое место по количественному показателю экспорта новых истребителей – 280 машин. «Локхид Мартин» с объемом 223 ед. – на второй позиции, замыкает тройку лидеров «Ченгду» – 179 ед. По стоимостному объему в период 2008-2015 гг. компания «Сухой» с объемом 12,73 млрд занимает третье место, уступая «Локхид Мартин» ($15,65 млрд) и «Боингу» ($13,3 млрд).
В пресс-службе компании «Сухой» пояснили, что при подсчете рынка новых истребителей учтены поставки только новых машин по уже заключенным контрактам, лицензионные программы, а также планируемые поставки по заявленным программам, переговоры по которым находятся на продвинутой стадии обсуждения (то есть те программы, по которым уже можно просчитать приблизительный график поставок). В расчет по всем мировым экспортерам истребителей включены только экспортные заказы (лицензионные программы). Поставки на внутренний рынок не учитываются. Не учитываются также поставки самолетов из состава ВС стран-экспортеров и экспортные программы по модернизации.
Одним из ключевых производственных предприятий холдинга «Сухой» является Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение.
«Дальневосточный капитал».
- Туристические организации на Дальнем Востоке получили налоговый ноль
- Электронная таможня появится на Дальнем Востоке к 2020 году
- Развитие без экспериментов
- Регионы Дальнего Востока отработали на ПМЭФе не по-стахановски
- В план "большой социальной стройки" на Дальнем Востоке пока включены 199 объектов
- Более 645 млрд рублей будет инвестировано в регионе в рамках "дальневосточных разделов" 23 госпрограмм
- Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
- На Дальнем Востоке хотят создать свою "Силиконовую долину"
- Треть москвичей передумали брать "дальневосточный гектар" и аннулировали заявления
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.