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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Февраля, 05:24 |
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Дальневосточный гектар хорошо пошел
Таким образом, уже в скором времени, по идее инициаторов бесплатной раздачи дальневосточной земли, регион должен прирасти новыми инициативными и предприимчивыми жителями. Они должны построить на доселе не освоенных землях жилье, использовать их под сельскохозяйственные нужды или организовать на участке бизнес, туристический к примеру. Кстати, социологические исследования, проведенные накануне, именно так и распределили будущие планы новых дальневосточников: построить дом, заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством, использовать гектар для рекреационной деятельности и отдыха. Ничего глобального, вполне человеческие планы.
Уже первый день общероссийской раздачи земли показал небывалый интерес наших сограждан к переселению на Дальний Восток. Статистика обращений на сайт «НаДальнийВосток.РФ» просто посрамила всех скептиков. Так, по данным Минвостокразвития, за первые полтора суток было зафиксировано более 800 тысяч заходов. Такого вала никто не ожидал: сайт начал даже зависать в первые часы, за его работой в эти минуты следили, как за тяжелобольным, постоянно измеряя его «температуру». Остановиться он просто не имел права! Хотя избежать сбоев и зависаний не удалось. Россияне и не хотели откладывать мечту на потом, каждый, похоже, боялся, что гектары могут быстро закончиться, а приглянувшийся участок перехватят другие.
Минвостокразвития предоставило статистику: заявки на получение гектара поступали из 75 регионов России. Больше всего заявок зафиксировано из Приморья, Хабаровского края, Москвы и Московской области, Якутии, Санкт-Петербурга. Нужно отметить, и на это обратил внимание полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, сами дальневосточники, те же приморцы, как будто «проснулись» 1 февраля, хотя могли реализовать свои права уже три месяца как: второй этап, когда доступ к бесплатным гектарам получили все жители дальневосточных регионов, начался еще ведь в октябре прошлого года.
Если «мерить» по заходам на сайт «НаДальнийВосток.РФ», то можно предположить, что не всегда праздный интерес двигал его посетителями. К примеру, возраст большинства потенциальных получателей земли - 25-34 года, их почти 43%, около 30% - это люди от 45 лет и старше. Самая, скажем, активная возрастная группа, которая строит планы на будущее. При том, что право на получение земли имеют только граждане РФ, заглядывали на «дальневосточный» гектар и посетители из Украины, США, Германии, Казахстана, Беларуси.
Горячей в первые февральские дни была и «горячая линия», за день на нее обратилось 6800 россиян. А вообще с начала ее работы, по данным Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК ДВ), которое отвечает за информационно-методологическое сопровождение программы «Дальневосточный гектар», операторы «горячей линии» обработали свыше 88 тысяч обращений из разных регионов страны.
Ажиотаж стихает. Идет планомерная обработка заявок, многие уже могут «столбить» свой гектар, и, как говорится, весна не за горами. Сейчас важно, чтобы новые дальневосточники не остались один на один со своими проблемами. Практика покажет, но уже есть инициатива организации поселений, что облегчит получателям земли решение инфраструктурных вопросов. Генеральный директор АРЧК ДК Валентин ТИМАКОВ полон оптимизма: «Уверен, что уже в этом году мы увидим первые селения на дальневосточных гектарах. Со своей стороны, готовы сопровождать создание «пилотных» селений и способствовать распространению лучших практик».
Министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА акцентирует внимание на одном из главных вопросов, которые обозначили участники программы, - доступность финансовых средств. Как говорится в сообщении Минвостокразвития, в ближайшее время Фонд развития Дальнего Востока совместно с Почта Банком предложат получателям «дальневосточного гектара» программу поддержки, по которой можно будет приобрести товары, необходимые для обустройства на полученной земле, по кредитным ставкам на льготных условиях (от 8% годовых, сроком до 5 лет).
«Для этой программы создается специализированная электронная площадка, что также способствует развитию электронной торговли и информационных технологий на Дальнем Востоке», - обещает министр. А АРЧК ДВ анонсирует планы открыть специализированный центр поддержки, который обеспечит персональную помощь в получении мер господдержки для освоения «дальневосточных гектаров».
Лариса ЛАРИНА.
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