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Регионы Дальнего Востока отработали на ПМЭФе не по-стахановски
Пожалуй, самыми активными на форуме были делегации Хабаровского и Приморского краев, а также Сахалинской области, главы которых зафиксировали ряд соглашений с участием частного и государственного капитала. В то же время подавляющая часть подписанных соглашений лишь закрепляет уже достигнутые договоренности.
Хабаровский край
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) и корпорация «ТехноНиколь» подписали соглашение о запуске двух новых заводов на площадке Хабаровской территории опережающего развития в 2018-2019 годах. Объем вложений в существующий завод «ТехноНиколь» в регионе оценивается в 2,8 млрд рублей, 2 млрд из них уже инвестировано.
«Наше решение о запуске новых проектов основано на уже имеющемся опыте работы в Хабаровском крае. За два года мы убедились, что все договоренности строго выполняются. Поэтому мы готовы сделать новые инвестиции. Рассчитываем, что прорабатываемые проекты также будут успешными и будут способствовать развитию производственного потенциала региона, усилению экспортных позиций нашей страны», - сказал президент корпорации «ТехноНиколь» Сергей КОЛЕСНИКОВ.
Приморье
Для Приморского края на ПМЭФ-2018 одним из ключевых моментов стало подписание соглашения о строительстве специализированного угольного порта в Шкотовском районе стоимостью 30 млрд рублей. Инвестиционное соглашение о реализации проекта в бухте Суходол подписали генеральный директор ОАО «РЖД» Олег БЕЛОЗЕРОВ и президент АО ХК «СДС» Михаил ФЕДЯЕВ. Одновременно состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между администрацией Приморского края, коллегией администрации Кемеровской области и АО ХК «СДС», также посвященного вопросам развития транспортной отрасли и социально-экономического развития.
Порт мощностью 20 млн тонн в год в северной части бухты Суходол будет построен в рамках режима Свободного порта Владивосток, резидентом которого уже стало ООО «Морской порт «Суходол» (100%-ная дочерняя компания АО ХК «СДС»).
Строительство первой и второй очереди порта суммарной мощностью 12 млн тонн угля в год планируется завершить в 2021 году. Третья очередь, которая будет построена в 2022 году, увеличит объем перевалки угля еще на 8 млн тонн.
Еще один проект относится к бурно развивающемуся в регионе агросектору. Меморандум о намерениях по реализации в Ханкайском и Хорольском районах Приморского края растениеводческого проекта полного цикла по выращиванию сои, рапса и производству рапсового масла подписали Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), японская Sojitz Corporation и ООО «МКР Капитал» (Москва).
За время реализации проекта (2018-2023 гг.) инвестор планирует вложить в него $85 млн. Sojitz Corporation выступит в роли технологического партнера, предоставив все технологии и оборудование для реализации проекта. Компания также будет осуществлять технологический контроль за проектом.
Приамурье
Внешэкономбанк (ВЭБ) на ПМЭФ-2018 подписал ряд меморандумов о намерениях по финансированию нового пула проектов через фабрику проектного финансирования. В том числе, подписаны соглашения по проектам в Амурской области - созданию производства метанола (инициатор проекта - ОАО «Технолизинг», стоимость - до $900 млн) и комплекса по производству полиэтилена («СИБУР Холдинг»).
Сахалин
Сахалинская область подписала на форуме пятилетнее соглашение с «Почта Банком», направленное на повышение доступности финансовых услуг для жителей Сахалинской области, особенно в районах, где ощущается нехватка филиалов банковских организаций. Сейчас в регионе действует 21 точка обслуживания «Почта Банка» в отделениях почтовой связи пяти районных центров - Южно-Сахалинска, Холмска, Корсакова, Анивы и Долинска. В этом году планируются открыть еще 28 точек, в том числе пять в областном центре, остальные - в центральных и северных районах.
Соглашение о сотрудничестве с АО «Росгеология» предусматривает увеличение объемов работ холдинга на Сахалине в среднесрочной перспективе. Документ предусматривает увеличение экономического потенциала региона за счет воспроизводства минерально-сырьевой базы, а также прогнозирование, поиск, разведку и комплексное освоение месторождений полезных ископаемых, государственный мониторинг состояния недр. «Сахалин заинтересован в открытии новых месторождений углеводородов, которые принесут региону развитие и новые инвестиции. «Росгеология» в этой работе - наш стратегический партнер. Мы со своей стороны будем оказывать содействие, чтобы организация была загружена работами», - сказал губернатор островного региона Олег Кожемяко после церемонии подписания соглашения. Сегодня «Росгеологию» в Южно-Сахалинске представляет дочерняя компания АО «Дальморнефтегеофизика», занимающееся нефтегазопоисковыми работами на шельфе Дальнего Востока России.
Соглашение о сотрудничестве с компанией Segezha Group (принадлежит АФК «Система») предусматривает в перспективе возможность запуска в регионе лесоперерабатывающего предприятия, которое будет специализироваться на выпуске стройматериалов из клееного бруса. В частности, рассматривается возможность строительства на острове мини-отелей из этого материала. Проект потребует дополнительных вложений в транспортную инфраструктуру, собственно строительство предприятия может занять до полутора года.
Соглашение о создании на острове кластера для производства подписано с компанией Kinodanz и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Kinodanz является кинокомпанией полного цикла производства с собственной студией графики CJ studio, студией пост-продакшн и внутренним аналитическим маркетинговым агентством.
«Такая площадка и декорации были бы интересными и для Японии, и для Кореи, и для России. Для обучения наших операторов и режиссеров, для популяризации нашего региона это хороший шаг, который создаст новый подъем культуры Сахалинской области. Особенно это важно для молодежи, которая все больше и больше идет в сторону проб и попыток создания короткометражных фильмов. Конечно, нужны площадки, на которых они могли бы пробовать свои силы - такая площадка на Дальнем Востоке должна быть», - сказал Олег Кожемяко после подписания документа.
Камчатка
АО «КРДВ» и АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (входит в УК «Аэропорты регионов») на площадке ПМЭФ-2018 заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности на территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка». Документ был подписан в присутствии министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра КОЗЛОВА и губернатора Камчатского края Владимира ИЛЮХИНА.
Соглашение предполагает, что АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» в статусе резидента ТОР приступит к осуществлению реконструкции аэропорта «Елизово» и его последующей эксплуатации. Проект включает строительство нового терминала площадью более 30 тыс. кв. м, который будет обслуживать пассажиров внутрироссийских и международных рейсов. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница на 120 номеров и деловой центр.
Обновленный аэропорт будет располагаться рядом с северным торцом взлетно-посадочной полосы. Выбор этой площадки сделан, в том числе, и с расчетом на дальнейшее развитие аэропорта: территория позволяет расширить перрон и привокзальную площадь.
Общий объем частных инвестиций в реализацию проекта превысит 7 млрд рублей, ввести в эксплуатацию новый терминал планируется в 2021 году. Новый аэропорт обеспечит обслуживание до 750 пассажиров в час.
Холдинг «Аэропорты регионов» был признан победителем инвестиционного конкурса на право модернизации аэропорта, проведенного «Корпорацией развития Камчатского края». Соглашение о реализации проекта между корпорацией и УК «Аэропорты регионов» было подписано 3 ноября 2017 года.
«Сейчас проект находится на этапе проектирования. Первый транш на его реализацию в размере 3,5 млрд рублей инвестор - компания «Аэропорты регионов» - перечислила в Камчатский край в марте этого года», - отметил г-н Илюхин.
Якутия
Активность Республики Саха (Якутия), всегда уделяющей серьезное внимание участию в ПМЭФ, в преддверии досрочной отставки главы республики Егора БОРИСОВА сошла на нет.
Егор Борисов на площадке форума сообщил, что в течение года планируется запустить региональную лизинговую компанию с уставным капиталом в 2 млрд рублей совместно с Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Предварительно, 70% уставного капитала будут у Корпорации МСП (вклад - 1,5 млрд рублей), участие республики составит 25% (500 млн рублей).
На ПМЭФ было подписано дополнительное соглашение с НК «Роснефть», направленное на сотрудничество в области социального развития территории. Документ дополняет соглашение о сотрудничестве между республикой и «Роснефтью», подписанное в сентябре 2015 года во Владивостоке во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ). В частности, он предусматривает оказание финансовой помощи для строительства учебно-лабораторного корпуса на 150 мест с интернатом на 100 мест Малой академии наук Якутии в селе Чапаево Хангаласского улуса. Строительство планируется завершить в 2019 году. Предполагается, что «Роснефть» будет реализовывать этот проект через дочернее предприятие, которое работает в Якутии. В настоящее время таким предприятием является «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».
Олег КЛИМЕНКО.
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