|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 26 Июня, 07:26 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Развитие без экспериментов
Сразу в шести регионах Дальнего Востока в сентябре состоятся выборы главы субъекта, причем избирательные кампании в Приморье, Амурской области и Якутии являются досрочными. Общий тренд к обновлению региональных руководителей в ДФО подкреплен сменой главы Минвостокразвития РФ, что говорит о желании Кремля привнести в развитие округа свежие идеи. Проводниками этих идей должны стать люди, которые либо оформились как политики в регионах ДФО, либо были связаны с Дальним Востоком по предыдущей работе.
Показательно, что в наиболее электорально сложных регионах ДФО - Приморье, Амурской области, Якутии - временно исполняющими обязанности глав к моменту объявления выборов являются политики, уже имеющие опыт работы (или, по крайней мере, проживания) на вверенной им территории. Еще в двух регионах глав решено не менять, и лишь в Магаданской области федеральный центр решился на назначение человека «со стороны» - причем, скорее всего, вынужденно.
Ставка на местных и проверенных
Случаи, когда человек руководит субъектом Федерации более двух сроков, в современной России встречаются все реже. Однако два региона Дальнего Востока стали исключениями из этого правила. О том, что главы Хабаровского края и Чукотского АО идут на очередной срок, стало ясно в середине мая, когда Вячеслав ШПОРТ и Роман КОПИН были зарегистрированы в качестве участников праймериз «Единой России»: учитывая, что по российскому законодательству выдвинуться в губернаторы можно только от политической партии, главы регионов, получившие от Кремля отмашку на переизбрание, должны были обозначить свои амбиции уже на этом этапе.
Отметим, что для обеих территорий кадровая стабильность главного в регионе поста является устоявшейся политической традицией: достаточно вспомнить, сколько лет руководил Хабаровским краем предшественник Вячеслава Шпорта, Виктор ИШАЕВ. В свою очередь, Роман КОПИН, возглавляющий самый восточный регион России с 2008 года, по продолжительности пребывания в должности уже стал лидером среди своих дальневосточных коллег.
Последними список регионов ДФО, где в сентябре изберут новых глав, пополнили Республика Саха (Якутия) и Магаданская область. 28 мая президент России Владимир ПУТИН принял отставки их лидеров - Егора БОРИСОВА (возглавлял Якутию с 2010 года) и Владимира ПЕЧЕНОГО (возглавлял Магаданскую область с 2013 года). Оба политика намерены остаться работать в своих регионах, но пока неизвестно, в каком качестве. Пока же временно исполняющим обязанности главы Якутии стал мэр Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, а Магаданской областью как минимум до 9 сентября будет руководить Сергей НОСОВ, с 2012 года являвшийся мэром Нижнего Тагила.
Федеральные эксперты, комментируя кадровое решение по Якутии, не преминули напомнить, что на президентских выборах в марте 2018 года наименьший процент голосов Владимир ПУТИН получил именно в крупнейшей национальной республике РФ. Это обстоятельство, а также намерение главного якутского оппозиционера Эрнста БЕРЕЗКИНА, набравшего почти 30% голосов на выборах-2014, вновь побороться за пост главы региона, делают предстоящую кампанию в Якутии одной из самых непредсказуемых. Кроме того, выборы нового главы РС (Я) в сентябре совмещены с выборами в региональный парламент, и очевидно, что каждый из участников выборов главы Якутии будет стремиться получить не только пост Ил Дархана, но еще и «пакет голосов» в Ил Тумэне.
В Магаданской области выборы губернатора не являются плановыми. Владимир ПЕЧЕНЫЙ, который возглавлял регион с 2013 года, в последних числах мая написал заявление о досрочной отставке, мотивируя свой уход желанием освободить место новой молодой команде, которой предстоит решать современные задачи, поставленные президентом страны. Однако интригой, до последнего, была кандидатура того, кто пойдет в губернаторы от «партии власти». Сменщиком Владимира Петровича стал мэр Нижнего Тагила Сергей НОСОВ. Нужно сказать, что кадровый ход с назначениями мэров крупных городов главами регионов уже применялся Кремлем, но в большинстве случаев обязательным условием «повышения» становился переезд в новый регион: таким образом купировался типичный для России конфликт популярных и амбициозных мэров с главами «своих» субъектов. Кстати, в Свердловской области после назначения Носова на Колыму региональные власти намерены отменить прямые выборы мэра в Нижнем Тагиле, чего не решались сделать раньше. В свою очередь, экс-губернатор Магаданской области Владимир Печеный в ходе пресс-конференции после отставки заявил о намерении остаться в регионе и «дальше приносить пользу территории».
- В большинстве регионов ДФО «кадрового голода» нет. Федеральный центр исходит из того, что новые губернаторы должны стать «драйверами» развития, а для этого необходимо, чтобы назначенцу не требовалось время на «погружение» в местную специфику, чтобы он имел «дальневосточный» опыт работы и был эмоционально привязан к региону. Эксперименты с «варягами» в большинстве случаев себя не оправдали, а в электорально сложных регионах такие шаги могли бы сделать исход выборов более непредсказуемым, - прокомментировал ставку на местные кадры руководитель Политической экспертной группы Константин КАЛАЧЕВ. - Что касается Магаданской области, то местным элитам давно требовалась «перезагрузка», и назначение Сергея Носова призвано решить эту задачу. Но и это кадровое решение - знак большого уважения к жителям региона: Носов, который рассматривался в качестве возможного руководителя таких субъектов, как Свердловская или Кемеровская области, без сомнения, является фигурой федерального масштаба.
Время работает против
Хотя выдвижение назначенного в октябре 2017 года врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО на главный в крае пост было логичным и ожидаемым, окончательную ясность в этом вопросе глава Приморья внес в последний день приема заявлений на праймериз «Единой России». На этапе подготовки к региональной конференции «ЕР», намеченной на конец июня, глава региона, вместе с другими претендентами на выдвижение, провел несколько встреч с партактивом на местах. Однако рассчитывать на жаркие дебаты между участниками праймериз с самого начала не приходилось: к процессу были допущены только системные, «проверенные временем» местные политики.
Вероятнее всего, ажиотажа вокруг губернаторских выборов в 2018 году будет заметно меньше, чем четыре года назад. Ранее временный глава региона заявлял, что не собирается «вешать портретов» - то есть заполнять улицы приморских городов наглядной агитацией. «Большой проезд», в который отправился перед своими выборами Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, уступил место рабочим поездкам Андрея Тарасенко в наиболее «горячие» точки на социально-политической карте Приморья. Позитивная повестка будет формироваться за счет крупных публичных мероприятий вроде краевого праздника выпускников или юбилея Хасанских событий. Единственным существенным риском для кампании Тарасенко наблюдатели считают более продолжительный по сравнению с другими регионами период «временного» руководства, который к сентябрю 2018-го составит почти год. При этом оппозиция уже делает попытки использовать против врио главы края начавшийся еще в эпоху Миклушевского кризис в сфере «бюджетных» строек Приморья - гостиниц «Хаятт», квартир по программе «Жилье для российской семьи» и жилья для выпускников детских домов.
- Долгий «подготовительный период» действительно несет определенные риски. Однако формирование команды единомышленников, которая будет работать на результат, позволит нивелировать их. Но за год приморским избирателям уже будет необходимо предъявить какие-либо результаты. А их пока не так много, - отмечает политолог Виктор БУРЛАКОВ.
Еще одним «внеплановым» регионом, где в 2018 году состоятся выборы высшего должностного лица, стала Амурская область. В процессе формирования нового правительства РФ Александр КОЗЛОВ, возглавлявший регион с 2015 года, был назначен на должность главы Министерства по развитию Дальнего Востока. 30 мая исполняющим обязанности губернатора Амурской области стал Василий ОРЛОВ, который в 2008-2010 годах был заместителем мэра Благовещенска, а в 2013-2015 годах возглавлял региональное минэкономразвития. Благодаря отставке Козлова Амурская область закрепилась в числе регионов ДФО, где смена высшего должностного лица - частое явление. Правда, для самих губернаторов это - скорее плюс, ведь два последних главы региона после смены работы получили более широкий простор для реализации своих компетенций.
С другой стороны, состоявшиеся сразу в шести регионах ДФО замены высших должностных лиц - это еще и повод задуматься для глав Камчатки, Сахалина и ЕАО, чьи полномочия «по плану» истекают в 2020 году. Недовольство рядовых жителей ДФО и региональных элит руководителями своих территорий стало нарастать быстрее, чем это происходило раньше. Сегодня у дальневосточных губернаторов, какой бы убедительной ни казалась их победа на выборах, нет гарантий, что пятилетний срок полномочий не завершится досрочно: примеры Владимира Миклушевского и Егора Борисова показывают, что даже в относительно богатых регионах главы вполне могут «сгореть» уже через три года.
Александр САЛКОВ.
- Развитие без экспериментов
- Регионы Дальнего Востока отработали на ПМЭФе не по-стахановски
- В план "большой социальной стройки" на Дальнем Востоке пока включены 199 объектов
- Более 645 млрд рублей будет инвестировано в регионе в рамках "дальневосточных разделов" 23 госпрограмм
- Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
- На Дальнем Востоке хотят создать свою "Силиконовую долину"
- Треть москвичей передумали брать "дальневосточный гектар" и аннулировали заявления
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
- Новые "тропы" для туристов на Дальнем Востоке получат финансирование
- Китай готовит проекты на миллиарды. Долларов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.