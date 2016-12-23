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23 Декабря 2016, 09:10 | Часовой пояс

На Москву больше не рассчитывать?

Дальний Восток учится жить без финансовой помощи из центра

В дальневосточных регионах в 2017 году будет меньше денег. Собственные доходы большинства субъектов падают, объем федеральной помощи снижается, а госпрограмма развития ДФО и Забайкалья финансируется не в полном объеме. Тем не менее регионы Дальнего Востока пока изыскивают средства на выполнение социальных обязательств и решение текущих задач. Не протянуть ноги регионам помогают и крупные инвестпроекты - как правило, с участием госкорпораций, - которые продолжают реализовываться на Дальнем Востоке.

Долги тяжкие и не очень

Рассчитывая основные параметры региональных бюджетов, дальневосточные финансисты вынуждены все чаще искать ресурсы для «латания дыр»: долг большинства регионов РФ перед федеральным бюджетом и банковскими структурами неуклонно растет. В список из 14 регионов РФ, у которых на начало 2016 года госдолг превышал объем их собственных доходов, вошли два дальневосточных субъекта - Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ. Текущей осенью их обязали утвердить программы финансового оздоровления, в случае невыполнения которых Минфин РФ грозит поставить вопрос об отставке губернаторов.

Однако долги этих субъектов Федерации заметно различаются по структуре. В ЧАО почти весь долг - это «дешевые» деньги бюджетных кредитов, взятых под низкий процент. К тому же властям округа удается эффективно управлять финансами региона: уже на 2016 год на Чукотке утвердили профицитный бюджет, излишки которого пойдут на погашение госдолга. Ожидается, что по итогам текущего года его объем сократится на 20%, до 11,3 млрд рублей. В течение трех последующих лет за счет исполнения бюджета ЧАО с профицитом размер госдолга планируется снизить еще на 3,7 млрд руб.

А вот в Еврейской АО выход из бюджетного кризиса будет идти медленнее: хотя планируемый на 2017 год объем расходов - самый низкий за последние четыре года, профицит казны составит менее 0,3 млрд рублей.

«То, что мы сегодня одобрили, - это исходные параметры основного документа, дальше они будут уточняться. Поступления идут, но они еще недостаточны для того, чтобы в полной мере обеспечить все расходные обязательства, которые есть на сегодняшний день. Поэтому нам предстоит очень серьезная работа в этой части», - оценил одобренный областным правительством проект бюджета губернатор ЕАО Александр ЛЕВИНТАЛЬ.

В соседней Амурской области объем госдолга также почти сравнялся с объемом собственных доходов бюджета, достигнув 94%. Причем основную часть долга, почти 20 млрд рублей, область будет отдавать не Минфину РФ, а кредитным организациям, что подразумевает уплату высоких процентов. Усугубляет ситуацию тот факт, что Амурская область за последние годы и без того была вынуждена сократить расходы собственного бюджета почти в 1,5 раза.

В целом динамика госдолга большинства субъектов ДФО не внушает оптимизма. У Якутии, Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей его объем вырос с начала 2016 года. При этом в Амурской области и на Колыме бюджет 2017 года сверстан без дефицита, а якутяне и хабаровчане продолжат копить долги. Хотя и эти регионы намерены оптимизировать расходы: в Якутии приоритетом бюджетной политики на период 2017-2019 годов станет обеспечение сбалансированности бюджета с учетом исполнения всех принятых обязательств. Ожидается, что сокращение доходной и расходной частей казны РС(Я) составит почти 13% к уровню 2016 года, а объем безвозмездных федеральных поступлений - 39,7 млрд рублей.

Добавим, что на Камчатке в 2018-2019 годах планируют выйти на профицитный бюджет. А в Приморье, по словам первого вице-губернатора Василия УСОЛЬЦЕВА, предусмотрено плановое сокращение бюджетного дефицита: с 7,2 млрд рублей в 2017 году до 4,87 млрд рублей в 2019 году. Таким образом, только пять регионов ДФО из девяти утвердили бездефицитные бюджеты на 2017 год.

«Очевидно, что сложившаяся ситуация с объемом и структурой госдолга регионов - это следствие не только общей экономической ситуации, но и не всегда продуманной бюджетной политики регионов, а также решений, которые принимались и принимаются на федеральном уровне», - отметила в начале сентября председатель Счетной палаты РФ Татьяна ГОЛИКОВА.

«Нефтяное проклятие» по-сахалински

Длящийся более двух лет экономический спад в России не обошел стороной даже единственный в ДФО «регион-донор» - Сахалинскую область. В условиях падения цен на углеводородное сырье на Сахалине все острее встает вопрос наполнения доходной части бюджета области. По прогнозу, доля нефтегазовых доходов региональной казны упадет с 84% в 2015 году до 54% в 2017 году. Драматически снижаются и поступления налога на прибыль, который платят участники нефтегазовых проектов на шельфе. Ситуация точь-в-точь напоминает общероссийскую: в сложных условиях для выполнения социальных обязательств власти региона намерены прибегнуть к использованию собственного «стабфонда».

- Полученные в 2014 году сверхдоходы мы не «проели», а перевели в Корпорацию развития Сахалинской области. Она станет резервным источником для сбалансированности бюджета на последующие годы, своеобразной «подушкой безопасности». И именно оттуда будут финансироваться проекты развития экономики региона, - высказался ранее губернатор Сахалина Олег КОЖЕМЯКО.

Тем не менее, если ситуация с ценами на нефть кардинально не изменится, в 2018 году Сахалину придется покрывать дефицит бюджета за счет займов. Хотя несколько лет назад островная область стала единственным регионом ДФО, не имеющим госдолга. Тревогу вызывает и неясность с объемом финансирования федеральной целевой программы по развитию Курильских островов в ближайшие годы, которая уже ставит под угрозу реализацию отдельных проектов вроде прокладки ВОЛС на острова. В проекте бюджета РФ на 2017 год финансирование ФЦП по Курилам планируется в объеме всего 811 млн рублей, что может затормозить проектные работы.

«Дешевых» денег станет меньше

Вместе с расходами региональных бюджетов все последние годы неуклонно снижается и финансовое обеспечение федеральной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». В 2017 году, согласно проекту бюджета РФ, на нее заложено всего 17,8 млрд рублей, а в 2018 и 2019 годах - чуть более 20 млрд рублей. В текущем году планируемый объем ассигнований должен был составить 46,6 млрд рублей, но по факту он может оказаться вдвое меньше.

Несколько утешить дальневосточников может только недавнее постановление премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, согласно которому мероприятия по опережающему развитию Дальнего Востока будут выделены в отдельные разделы в федеральных целевых и госпрограммах. Кроме того, документ предусматривает ежеквартальное представление в Минвостокразвития РФ докладов о ходе работ по данным разделам. Как уточнил в середине ноября первый замглавы Минвостокразвития РФ Артур НИЯЗМЕТОВ, «дальневосточные» разделы с общим объемом финансирования в размере 771 млрд рублей выделены в проектах госпрограмм по развитию транспорта, здравоохранения, культуры и туризма, судостроения и авиастроения. Формирование «дальневосточных» разделов в остальных госпрограммах планируется завершить к 1 апреля 2017 года.

Говоря о финансовых перспективах регионов, нельзя не отметить грядущие изменения в межбюджетных взаимоотношениях федерального центра и субъектов РФ. В конце октября стало известно, что правительство планирует резко сократить объем бюджетных кредитов регионам, выдаваемых по ставке 0,1% годовых. Этот принцип нашел отражение в проекте федерального бюджета на 2017-2019 годы. Если в текущем году лимит бюджетных кредитов составил 338 млрд рублей, то в 2017-м и 2018-м годах регионы смогут занять не более 100 млрд рублей, а в 2019-м - и вовсе 50 млрд рублей. Между тем популярность «дешевых» денег от Минфина в последние пару лет неуклонно росла: к середине 2016 года объем долга субъектов РФ по бюджетным кредитам впервые превысил объем долга по кредитам у коммерческих банков. Но теперь ситуация может опять измениться.

Сокращение бюджетных кредитов в кабмине обещают компенсировать увеличением сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности: их объем составит 614,6 млрд рублей ежегодно. Плана распределения дотаций по регионам на 2017-2019 годы еще нет, а среди лидеров 2016 года есть два региона ДФО - Якутия (более 43 млрд рублей) и Камчатка (37,5 млрд рублей).

Ставка на мегапроекты

Похоже, что никакой экономический кризис не способен отбить у крупных корпораций тяги к масштабным инвестициям на Дальнем Востоке. Во время спада 2008-2009 годов в регионе строили объекты саммита АТЭС и вводили в строй нефтепровод ВСТО, и сегодня большинство дальневосточных мегапроектов также не обделено финансированием.

В частности, продолжается программа «Восточный полигон», направленная на модернизацию БАМа и Транссиба, - в инвестпрограмме «Российских железных дорог» на 2017 год расходы на эти цели запланированы в объеме 104,8 млрд рублей. Нашлись в федеральном бюджете на 2017-2019 годы и 346 млрд рублей на строительство второй очереди космодрома «Восточный» в Амурской области, несмотря на общее сокращение ФЦП по развитию космодромов. В целом по графику идет и строительство первой очереди суперверфи «Звезда», которое контролирует лично глава государства. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий РОГОЗИН, курирующий проект, уверял, что к концу 2016 года на «Звезде» начнется строительство судов для освоения арктического шельфа. Решение по второй очереди судостроительного комплекса будет принято в 2017 году в зависимости от наличия заказов на крупнотоннажные суда, сообщил этой осенью глава Минпромторга РФ Денис МАНТУРОВ.

Небольшой коррекции подверглись планы по газопроводу «Сила Сибири»: недавно «Газпром» снизил план инвестиций в его строительство на 2016 год с 92,1 млрд рублей до 76,2 млрд рублей. Тем не менее планы запустить газопровод в 2019 году, судя по заявлениям российской и китайской сторон, по-прежнему актуальны. А вот строительство завода СПГ на юге Приморья еще в 2015 году было отложено на неопределенный срок.

По-прежнему непонятны сроки начала строительства железнодорожного моста через Лену, возведение которого было отложено после присоединения Крыма к России. А главное - непонятны источники финансирования: согласно одному из заявлений главы Якутии Егора БОРИСОВА, проектирование и строительство объекта должно осуществляться за счет средств потенциального инвестора. Предварительная стоимость самого моста с подходами к нему оценивается в 55-60 млрд рублей. 

Артем СТРОГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год. 

Теги: бюждеты  инвестиции 


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