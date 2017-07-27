Льготы по зиме считают

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» № 508-ФЗ принят 28 декабря 2016 года и вступил в действие с 1 января 2017 года. Фактически это означает, что потребители, которые попадают под его действие на территории ДФО, должны были получить перерасчет тарифов начиная с 1 января. По крайней мере, именно такой механизм обсуждался на уровне правительства РФ и одобрялся, собственно, законодателями.
«Закон принят, и сейчас мы разрабатываем механизм доведения. На это уйдет в пределах трех месяцев, но мы сделаем перерасчет с тем, чтобы люди уже с начала года пользовались этим. Мы (правительство. - «ДК») должны предоставить субсидии энергоснабжающим организациям, и нужно, чтобы все дошло до адресатов, не было никакого жульничества и никаких проблем», - говорил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ на встрече с президентом Владимиром ПУТИНЫМ в конце января.
Однако на практике оказалось, что необходимо дополнительное время на разработку механизма выравнивания энерготарифов.
В феврале министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА после визита в Приморье заявил, что режим пониженных энерготарифов может заработать с 1 апреля. «Рассчитываем, что с 1 апреля по Приморью энерготариф для предприятий снизится с 4,04 до 3,19 рубля за 1 кВт.ч. То есть снижение составит более чем 20%. Это дополнительный инвестиционный стимул для уже работающих в регионе предприятий. По предварительным оценкам, снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 млрд рублей в год. Это еще один источник инвестиционных ресурсов для развития экономики на Дальнем Востоке», - приводила слова министра пресс-служба Минвостокразвития.
Но к 1 апреля энерготарифы остались на прежнем уровне. Да и как иначе, если до 1 июля по всему региону действовали тарифы, утвержденные региональными энергетическими комиссиями (РЭК) еще в конце прошлого года.
«В настоящий момент подготовлены проекты нормативных правовых актов (НПА), обеспечивающие применение механизма выравнивания тарифов на территории Дальнего Востока. После вступления их в действие промышленные потребители пяти регионов Дальнего Востока (изолированные системы: Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Чукотский АО, Камчатский край, Сахалинская область) уже в этом году получат тарифы на электроэнергию, выравненные до среднероссийского (базового) уровня. Сегодня базовый уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) проектом распоряжения правительства РФ определен на уровне 3,71 руб./кВт.ч. Действующий средний тариф для промышленных потребителей на указанных выше территориях в текущем году составляет от 4,7 руб./кВт.ч до 11,3 руб./кВт.ч», - пояснили в пресс-службе «РусГидро» (управляет электроэнергетикой в ДФО).
Дальневосточная надбавка
Сегодня на повестке дня основной вопрос: каким образом энергокомпании регионов будут получать компенсацию за снижение тарифов?
«Механизм выравнивания тарифов обеспечит сбор средств для компенсации тарифной разницы (надбавки к тарифам) с ценовых зон оптового рынка и ее перераспределение в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые, в свою очередь, доведут надбавку до гарантирующих поставщиков. Средства надбавки будут направлены регионами энергокомпаниям на компенсацию разницы между экономически обоснованными и отпускными тарифами для потребителей», - пояснили в пресс-службе «РусГидро».
Сегодня весь Дальний Восток, его юг, Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Приморский край входят в так называемую неценовую зону оптового рынка.
«Это означает, что вроде бы на этих территориях работают рыночные механизмы, но под очень жестким воздействием регулятора, - говорит генеральный директор АО «ДВЭУК» Дмитрий СЕЛЮТИН. - И здесь вряд ли можно говорить о какой-то полноценной конкуренции, которая сложилась на самом деле и на Урале, и в Сибири, и в центре России, когда потребитель, субъект оптового рынка, может выбирать поставщика и конкурентные для себя предложения и с точки зрения режимов, и с точки зрения стоимости электроэнергии. Вот в синхронной зоне Дальнего Востока этого не происходит. Тариф регулируется государством. И колоссальная часть, которая действует вообще вне рынка. Это Республика Саха (Якутия), изолированная энергосистема за исключением южного энергорайона, Магаданская область, Чукотка, Камчатка и Сахалинская область».
Субъект субъекту рознь
Если брать ситуацию в целом по региону, то в среднем дальневосточный тариф выше среднероссийского примерно на 30%. При этом разница между субъектами колоссальная. Там, где расположены источники гидрогенерации и где работают эффективные газовые станции, тариф близок к среднероссийскому. Это Хабаровский край, за исключением изолированных энергорайонов, которые расположены на севере; Амурская область, Еврейская автономная область, Приморье, которое имеет жесткие системные связи с остальной частью объединенной энергосистемы Востока. Здесь тарифы приблизительно равны среднероссийским.
И есть Республика Саха (Якутия) и очень тяжелая энергосистема Чукотского автономного округа, где разница между среднероссийскими и, собственно, региональными тарифами отличается едва ли не на порядок, по крайней мере на Чукотке.
Почему сложилась такая ситуация? «В течение многих десятилетий энергетика, собственно, как и все инфраструктурные направления Дальнего Востока, была очень серьезно недофинансирована. С одной стороны, низкий уровень инвестиционной привлекательности в силу инфраструктурных ограничений, с другой стороны, явный недостаток финансирования для того, чтобы эти ограничения снять», - поясняет Дмитрий Селютин.
Закон об использовании надбавки к тарифам на электроэнергию на Дальнем Востоке определяет субъекты, к цене на мощности которых будет введена дальневосточная надбавка. Доля РФ в уставном капитале такой организации должна быть не менее 50% плюс одна акция, субъект должен иметь определенный уровень гидрогенерирующих мощностей, а также осуществлять деятельность в сфере электроэнергетики на Дальнем Востоке.
Ранее, при рассмотрении закона о введении надбавки к тарифу, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий КОРОЛЕВ сообщил, что предварительно предполагается, что базовый уровень, до которого будут доведены тарифы на электрическую энергию для промышленных потребителей Дальнего Востока, составит 3,19 руб. за 1 кВт.ч.
«Исходя из этого расчета, совокупная нагрузка на I и II ценовые зоны для потребителей, за исключением населения, составит, по расчетам, 29,5 млрд рублей, что приведет к росту конечной цены для потребителей зон до 1,3%», - сказал представитель ведомства. Введение надбавки будет проходить поэтапно. Всего программа будет действовать с 1 января 2017 года по 2020 год. ФАС должна представить суммарный размер надбавки для каждого региона ДФО не позднее 1 ноября. Не позже 15 ноября правительство должно его утвердить. На практике это означает, что распределение компенсаций на этот год затянется.
Если коротко, новый механизм будет выглядеть следующим образом: в рыночной зоне РФ (это Сибирь, Урал, Волга, центр России, там, где существуют рыночные механизмы регулирования цены на электроэнергию) вводится некая надбавка платы за мощность. То есть потребители тех регионов начнут платить больше. Насколько больше? Примерно 0,8% в год. То есть тариф вырастет за счет такого решения на 0,8%. Эти средства будут консолидироваться на специальных счетах энергокомпании, которая отвечает за энергетику Дальнего Востока.
Проблема в том, что у дальневосточных энергокомпаний появляются так называемые «выпадающие доходы». В данном случае это АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), «Якутскэнерго», «Магаданэнерго», «Камчатскэнерго», «Чукотэнерго». Законодательные органы субъектов Федерации должны принять корректировки регионального бюджета. После чего «РусГидро», исходя из корректировок, в соответствии с законом субъекта РФ, перечисляет данные средства транзитом через бюджет соответствующего субъекта РФ уже на региональную энергокомпанию, которая, собственно, и несет эти выпадающие доходы.
«В результате для конечного потребителя тариф снижается, но энергокомпании не получают каких-либо преференций с точки зрения формирования денежного потока на себя при реализации этого механизма. Это очень четко надо понимать, - поясняет Дмитрий Селютин. - Энергокомпании скорее теряют, поскольку временной лаг, который складывается за счет длительного прохождения средств, значительный. И я очень надеюсь, что если с 1 июля этот механизм начет действовать и все эти итерации пройдут, то энергетики начнут получать выпадающие доходы в ноябре-декабре текущего года, а может быть, и в январе следующего. Следовательно, у энергетиков появляются кассовые разрывы и необходимость в дополнительных кредитных ресурсах для того, чтобы правильно войти в период осенне-зимнего максимума и, собственно, не прекратить операционную деятельность».
Олег КЛИМЕНКО.
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