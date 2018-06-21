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30 Мая 2014, 14:07 | Часовой пояс

Бассейн Амура входит в фазу большой воды

Признаки надвигающейся катастрофы лета 2013 года были спрогнозированы, но не восприняты всерьез

Новостные ленты время от времени продолжают сообщать о ликвидации последствий самого высокого в истории наблюдений на территории бассейна реки Амур паводка. Прямой ущерб от него до настоящего времени окончательно не определен. На компенсацию потерь жилья и имущества попавших в зону затопления жителей и предприятий государство выделило около 40 млрд рублей. Реальный ущерб может оказаться гораздо выше, считает и аргументирует свое мнение директор ДальНИИВХ - Дальневосточный филиал ФГУП «Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов» - доктор географических наук Николай БОРТИН.

Паводки в бассейне Амура являются самым негативным фактором воздействия на хозяйственные комплексы региона, считает ученый. Вместе с тем наводнения на реке Амур, характеризующиеся затоплением поймы, - это нормальное явление природы, которое повторяется практически ежегодно. Причем наряду с нанесением ущерба экономике наводнения приносят также пользу, проявляющуюся в очистке долины Амура от последствий антропогенной деятельности, выносе загрязняющих веществ и активизации биологических процессов на затопленной пойме с восполнением биоресурсов в бассейне Амура. Последнее в принципе невозможно без наводнений.

За 118-летний период наблюдений за уровнем воды в Амуре у Хабаровска наводнения различной интенсивности отмечались в 91,5% лет; наиболее сильные из них - выдающиеся и катастрофические, в результате которых наносятся наибольшие ущербы, отмечались за данный период 20 раз, т. е. в 17% из 118 лет. Чаще всего сильные наводнения отмечались в период с 1896 по 1964 годы - в 23% случаев, из них 8 - катастрофических. С 1964 года по настоящее время повторяемость наводнений снизилась, составляя 10% за 50 лет, из них 2 - катастрофических. Однако в последующем, в период с 2015 по 2050 годы, по прогнозу ДальНИИВХ возможно увеличение повторяемости сильных наводнений до 15-20%.

Досье «Дальневосточного капитала»: Статистика по площади затопления и численности жителей затапливаемых территорий по Приморскому краю и бассейну реки Амур в целом, включая Приморский край, по данным Союзгипрориса и ДальНИИВХ: - площадь затопления Приморского края достигает 1,1 млн га, бассейна реки Амур в целом - 2,7 млн га; - в зоне затопления в Приморье проживает около 200 тыс. чел., в бассейне Амура - более 450 тыс. чел.

Такого еще не было

По данным Дальневосточного университета путей сообщения (edu.dvgups.ru), уровень Амура у Хабаровска во время паводка 1872 года составлял 722 см. По данным систематических наблюдений гидрометеослужбы по Хабаровску, максимальный подъем уровня воды за период с 1896 по 2012 годы составил 642 см (1897 год) и 634 см (1956 и 1964 годы). В 1913 году он достигал 808 см.

- Николай Николаевич, можно ли было представить масштабы надвигающейся катастрофы накануне наводнения, чтобы предпринять меры, возможно снизившие бы масштабы ущерба?

- Вопрос сложный. Дело в том, что официально в стране долгосрочными прогнозами никто не занимается. Принято считать, что долгосрочный прогноз - дело неперспективное. И все же несколько лет назад, когда появились признаки повышения водности Амура, мы инициативно создали в своем филиале группу, которая попыталась вывести алгоритм долгосрочного и сверхдолгосрочного прогноза наводнений. Мы пришли к выводу, что в 2012-2013 годах в бассейне реки Амур неизбежно катастрофическое наводнение. Соответствующий доклад был подан в мае 2013 года на VII Всероссийский гидрологический съезд. Съезд прошел в ноябре в Санкт-Петербурге, и к этому времени наш прогноз, к сожалению, сбылся, с поправкой на то, что таких масштабов наводнения никто не ожидал.

Досье «Дальневосточного капитала»: В 2013 году летняя паводковая ситуация была сложной в трех субъектах Дальнего Востока: в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае, частично в Забайкалье и Приморском крае.

- Вы где-то представляли свой прогноз? И почему он не был взят во внимание?

- На совещаниях, когда нас приглашают, мы говорим: «По нашим данным может быть то-то и то-то». Но наше мнение не единственное. Другая организация может сказать, что будет по-другому. Прогнозы, сами понимаете, не всегда оправдываются и утверждать, что точно будет катастрофа, нельзя, хотя прислушиваться к таким прогнозам нужно.

- Теперь-то понятно, что какая-то методика появилась, ее надо уточнять, совершенствовать. Вы будете этим заниматься?

- Мы выявили определенную закономерность в повторяемости катастрофических паводков. Понимаем, что любой прогноз должен проходить апробацию, а модель - совершенствоваться. Но на эту работу нужны деньги, а она не финансируется, не является заказом. И все же мы ее делаем и стараемся о результатах говорить на совещаниях.

- Нужна ли территориям бассейна реки Амур программа защиты от наводнений по примеру федеральной целевой программы (ФЦП), которая еще в 90-х годах была принята для Приморского края?

- Фактически такая программа действий уже сделана и в настоящее время проходит экспертизу. Наш филиал выполнил работу, которая называется «Схема комплексного использования и охраны водных объектов по бассейну реки Амур (российская часть)». Это многотомный труд, включающий перечень необходимых мероприятий и расчеты затрат на них. Стоимость программы оценивается примерно в 230 млрд руб. Если эта работа будет утверждена, то для территории бассейна реки Амур можно будет сделать многое. Дело в том, что проблемы бассейна Амура не ограничиваются только наводнениями. Есть еще такая проблема, как низкая водность. Эти две фундаментальные проблемы природного характера - низкая водность и высокая водность - существовали здесь всегда. Человек создал третью - проблему загрязнения. В представленной Схеме учитываются все три проблемы.

Но есть один вопрос: зона затопления рассчитана по наводнениям, т. е. должна быть визуализация на предмет, какой обеспеченности должны быть защитные сооружения. Мы высказали свою точку зрения. Дело в том, что просто так взять сейчас и перепроектировать все защитные сооружения - это огромные финансовые затраты. Надо выбирать в первую очередь стратегические объекты.

В дальнейшем надо менять нормативную базу по проектированию объектов противопаводковой защиты. Она в значительной степени не соответствует современным требованиям и недостаточно отражает природно-климатические особенности формирования экстремальных характеристик стока рек в паводковый период. Приведу один пример, который демонстрирует, зачем это нужно делать. В Приморском крае к 1989 году, т. е. перед тайфуном «Джуди», было построено 1200 км защитных дамб. «Джуди» разрушил 240 км дамб. Последующие наводнения продолжали их разрушать. Во время прошлогоднего паводка Мылкинскую дамбу (юго-западная пригородная зона г. Комсомольска-на-Амуре) люди защищали грудью: растянув пленку, держали ее руками от ветровой нагрузки и волн.

Выделить зоны

- Какие меры нужно предпринять прямо сейчас?

- В настоящее время нужна инвентаризация защитных сооружений. Никто не знает, каково реальное состояние защитных дамб. В срочном порядке нужно разработать территориальные строительные нормы. Это - во-первых.

В 2013 году были внесены изменения в Водный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ (ФЗ №283 ФЗ от 21.10.2013 г.), запрещающие размещение новых населенных пунктов и объектов капитального строительства в границах зон затопления и подтопления без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод. А до сих пор эти границы не нарисованы, т. е. не выполнено зонирование территорий по паводковой опасности и не разработаны регламенты использования паводкоопасных территорий. Поэтому второй очень важный вопрос - сделать такое зонирование для территорий, входящих в бассейн реки Амур; разработать и утвердить положения о регулировании хозяйственной деятельности на территориях, подверженных периодическому воздействию наводнений. Необходимо также срочно создать резерв земель для размещения объектов противопаводковой защиты и закрепить его законодательно, чтобы предотвратить передачу таких земель в частную собственность.

Еще один важный момент - надо обратиться ко всем хозяйствующим субъектам в бассейне реки Амур, попавшим в зону затопления, с просьбой закрепить метки высоких вод. Эти уровни со временем должны быть зафиксированы специальными проборами, а данные использованы для проектирования будущих объектов защиты. К сожалению, после тайфуна «Джуди» этого сделано не было, и мы не имеем реальной информации о затоплении населенных пунктов. Расчетным путем точно вычислить эти уровни невозможно!

И конечно, в обязательном порядке необходимо финансировать доработку методики сверхдолгосрочного прогноза наводнений. Сегодня понятно, что такая методика необходима и должна совершенствоваться.

По данным ДальНИИВХ экономический ущерб от катастрофических паводков в Приморском крае, 60% территории которого относится к бассейну реки Амур, уже достигал в отдельные годы 6-8% валового регионального продукта (ВРП). Данными по другим регионам мы не располагаем. Но есть еще социальная проблема, порождаемая частыми наводнениями, - это неуверенность людей, проживающих в зоне затоплений. Ощущение временности, неустроенный быт обедняет и затрудняет жизнь и не способствует закреплению людей в регионе.  

Надежда ВОРОНЦОВА

Журнал "Дальневосточный капитал", май,  2014 год.

 

Теги: наводнение  прогноз 


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