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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 24 Июня, 17:45 |
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День корейского инвестора впервые пройдет в России
Мероприятие предполагает целый ряд переговоров с представителями ведущих южнокорейских компаний относительно реализации крупнейших инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Организатором выступит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Александр Галушка также уточнил, что в ближайшие три месяца запланирован целый ряд мероприятий с участием корейских бизнесменов. Так, 23 июня в Сеуле пройдет организованная совместно с Корейской международной торговой ассоциацией выездная сессия Восточного экономического форума, посвященная двусторонним инвестиционным проектам на Дальнем Востоке. Кроме того, 26 июня в Сеуле состоится 11-е заседание Российско-корейского комитета по Дальнему Востоку и Сибири Российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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