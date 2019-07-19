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Четверг| 15 Августа, 14:52 |
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Хабаровский агропром идет ко дну
От обильного паводка уже пострадали фермеры и сельхозпредприятия Хабаровского и имени Лазо районов. Аграрии сообщили о подтоплении около 12,5 тысяч га, в основном пастбищ, сенокосов и пашни, а вода продолжает прибывать.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабкрая, об ущербе заявили ООО «СХП «Колос», «Даниловка», «Спорос», «Амурская заря», а также восемь крестьянско-фермерских хозяйств. И думается, что это только начало большого списка. Урожая хабаровским селянам в этом году, судя по всему, не видать.
Министерство сельского хозяйства края совместно с администрациями муниципальных образований организовали обследование угодий, которые оказались в зоне подтопления.. Для этого сформированы комиссии, в составе которых работают эксперты регионального Россельхозцентра. Специалисты помогут аграриям правильно оформить необходимые документы для возмещения ущерба.
«У края есть опыт этой работы. Речь идет о 2013 и 2016 гг., когда федеральный центр выделил региону дополнительные средства для компенсаций аграриям. В этом году мы также будем просить Минсельхоз РФ о поддержке. Предварительное согласие получено», - отметили в региональном минсельхозе.
Однако это слабое утешение для Хабаровского края, в котором никак не заладятся дела в сельском хозяйстве. Огромный материковый регион площадью под 800 тысяч квадратных километров почти на 100 процентов завозит продовольствие для того, что прокормить население. Собственная оебспеченность молоком составляет 12%, почти все делается из завозного сухого молока. Обспеченность свининой – 0%, говядиной – 0%, птицей (куры) – 0%. Более-менее ситуация с производством яйца – 78%.
В хабаровском селе проживает 421 тысяча человек, а село деградирует. Даже продукцию земледелия: картошку, морковь, капусту и другие овощи приходится завозить из Амурской обалсти и Приморья, не говоря уже о главном «кормильце» - Китае, чтобы полностью удовлетворить потребности населения
Из-за 130 тысяч гекторов пашни задействовано немногим более 80 тысяч, динамика использования которых также не вселяет оптимизма. Впервые за последние пять лет посевные площади в Хабаровском крае в 2019 году уменьшились по сравнению с прошлым годом на 2,1 тысячи гектаров. Если весной 2018 года посевные работы проходили на площади 85,4 тысячи гектаров, то нынче идут на 83,3 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. И это при том, что сельское хозяйство провозглашено в крае приоритетом, новая «дорожная карта» Агропрома подписана в начале года недавно избранным губернатором.
Реорганизация краевого Минсельхоза путем вливания в него бывшего министерства торговли и потребительского рынка края, а также передачи из министерства природных ресурсов рыбного ведомтсва, ожидаемых плодов не принесла. Большие агропромышленные холдинги, заход которых в край был анонсирован новыми властями региона, на берегах Амура не появились. Более того, в этом году фактически свернули деятельность и прежние инвесторы.
Характерный пример - ситуация с главным на сегодняшний день инвестиционным проектом региона в агропромышленном секторе - свиноводческим комплексом «Скифагро ДВ». Практически готовый к запуску комплекс в этом году остановила вспышка ящура. Завезенное из Канады поголовье полностью пошло под нож, после чего страховщики наотрез отказались страховать новое стадо. А без страховки инвестор не может позволить себе сотни миллионов рублей на его покупку. Руководство «СКИФа» и банка-кредитора предложили перепрофилировать проект на производство говядины и молока, но получили отказ от региональных властей. В результате инвестор, затративший на проект более 1,5 миллиардов рублей собственных и заемных средств, оказался в положении не солоно хлебавшего.
Характеризуя нынешнее положение в сельском хозяйстве региона, авторитетный эксперт Сергей Плешаков высказывает сомнения в успешности новой аграрной политики кря. По его мнению, все новое, что было создано при предыдущем губернаторе, убивается намеренно. Новая «дорожная карта» развития сельского хозяйства, по его оценке, ориентируется на поддержку бывших государственных, а потом акционированных сельхозпредприятий, перманентных банкротов, и им подобных «колоссов на соломенных ногах», ждать от нее каких-то прорывов не стоит.
В нынешнем году просела и перерабатывающая промышленность Хабаровского края, о чем красноречиво свидетельствуют данные статистики по отношению к первым шести месяцам 2018 года:
- свинина парная, остывшая или охлажденная, в т.ч. для детского питания – 31,7%;
- мясо и субпродукты пищевые домашней птицы – 96, 3%;
- изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания – 99,9%;
- масло соевое и его фракции – 83,4%;
- молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания – 78,5%;
- сыр и творог, включая творожные продукты для детей раннего возраста – 86,8%;
- продукты кисломолочные – 86, 5%;
- напитки молочные – 83,2%;
- продукция молочная для детского питания – 83,2%;
- изделия хлебобулочные недлительного хранения – 95,8%;
- изделия хлебобулочные специализированные, в т.ч. диетические – 68,5%;
- изделия хлебобулочные длительного хранения – 91,9%;
- майонезы – 98,5%;
- пиво, кроме отходов пивоварения – 94,7%;
- воды минеральные – 97,4%.
Перевод под крыло Минсельхоза ей явно не пошел на пользу. Глава группы компаний «Невада» Юрий Егоров сетует на происходящее:
«Как только пришла новая администрация к власти, такое ощущение, что они сразу отключились от внешнего мира, от связи с бизнесом, с экономикой, с развитием вообще. Время от времени из правительства прилетают решения абсолютно неадекватные, никоим образом не облегчающие, а скорее усложняющие жизнь в Хабаровском крае и, в частности, усложняющие ее предпринимательскому сообществу. Какой-то активности в части развития экономики, бизнес-среды и конкретно торговли вообще не стало. Если раньше, мы же все помним, - и «Наш выбор 27» запустили, и какие-то бренды торговые начали создавать и развивать, фермеров подтягивать под эти торговые марки. Были задумки не только край обеспечивать, но и выходить на рынок европейской части России. Сейчас все это развалилось, сошло на нет».
Нынешнее наводнение на Амуре, как это не кощунственно звучит, в чем-то даже выгодно краевому Минсельхозу. Оно позволяет скрыть все огрехи стратегии и тактики, получить федеральные средства на поддержание «утонувших» в большой воде сельхозпредприятий, и оттянуть окончательную стагнацию отрасли еще, минимум, на год. Хотя, честно говоря, откладывать дальше некуда.
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