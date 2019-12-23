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30 Января 2020, 12:28 | Часовой пояс |

Хабаровский край стал заложником

С февраля регион будет отвечать своим имуществом за бизнес главы региона

Залоговый фонд Хабаровского края, в дискуссиях, о котором было сломано столько копий его защитниками и противниками, в феврале должен запуститься. Во всяком случае на ежегодной конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату" Агентства стратегических инициатив (АСИ), которая прошла в конце прошлого года в Москве, об этом заявил Сергей Фургал.

«Мы заключили договоры с банками, создали свой залоговый фонд, с 1 февраля он у нас заработает», - сообщил губернатор. По словам главы региона, вызвано это тем, что сегодня краевой малый бизнес не может получить доступный кредит. А фонд позволит это сделать безболезненно, так как представляет собой серьезный инструмент инвестподдержки.

«В фонд войдут объекты и имущество, которые сейчас находятся в краевой собственности. Общая стоимость имущества составляет более 130 миллиардов рублей», - охарактеризовал его первый зампред главы краевого правительства Юрий ЗОЛОЧЕВСКИЙ.

Подробно о новом инструменте инвестиционной поддержки предпринимателей рассказали на заседании авторитетного в Хабаровске политклуба министры инвестиционного развития Марина Костина и имущественных отношений Олег Ожегов. По словам Марину Костиной, в крае действуют несколько форм поддержки предпринимателей, в частности, гарантийный фонд либо поручительство правительства Хабаровского края.

«Однако сейчас мы не можем ими воспользоваться, так как это увеличит долговую нагрузку края. Единственное, чем сегодня правительство может помочь бизнесу, это предоставить в залог ликвидное краевое имущество. Естественно, помощь предполагается только тем предприятиям, чья платёжеспособность не вызывает сомнений, и которых надо поддержать», - заявила министр.

Глава минимущества попытался убедить собравшихся, что залоговый фонд создает в рамках текущей деятельности. «Это плановая работа, которой правительство начало заниматься ещё во второй половине текущего года, – отметил Олег ОЖЕГОВ. – При разработке положения нами использовался опыт Ивановской и Воронежской областей. Плюс наше ноу-хау – применяем два порядка его формирования».

Министр рассказал, какие. Во-первых, коллегиально отбираются объекты залогового фонда, во-вторых, формулируются критерии отбора инвесторов для заключения с ними залогового договора. Механизм предоставления гарантии Залогового фонда, по словам министра, будет действовать следующим образом. Бизнесмены подают заявку в министерство инвестиционного развития и предпринимательства,  она регистрируется и передаётся в министерство имущественных отношений, которое выступает держателем объектов недвижимости Залогового фонда. Затем отраслевое министерство выдаёт заключение на проект, и, если он принимается в работу, министерство инвестиционного развития готовит документы на заседание инвестиционного совета при правительстве Хабаровского края. Там уже принимается окончательное решение, давать гарантию или нет.

Как видим, даже на словах процедура громоздкая, многоуровневая, требующая согласованных действий от многих министерств правительства Хабаровского края, которое согласованностью действий в отношении инвесторов и сейчас не славится. Недавно прокуратура Хабаровского края внесла сразу несколько представлений главе региона Сергею Фургалу. Все они относятся к нарушениям прав ООО «Флагман», которое за-нимается модернизацией горнолыжного комплекса «Холдоми» и является якорным резидентом одноименной площадки ТОР.

Не случайно председатель учёного совета Дальневосточной народной академии наук, доктор экономических наук, профессор Вадим Заусаев

обратил на это внимание участников заседания политклуба. «Нужно продумывать другие механизмы, потому что залоговый фонд имеет большие риски», - подчеркнул авторитетный эксперт.

Не внушил оптимизма Залоговый фонд и другому эксперту - доценту Хабаровского государственного университета экономики и права Владимиру Норину. По его мнению, этот фонд является больше «спасательным кругом» для того, чтобы избежать банкротство, чем инструментом развития. Далеко не все желающие могут попасть в «заветный список». А главное, как считает экономист, этот фонд страхует риски банков от невозвратности кредитов за счет имущества края. Если учесть, что инвестиционные риски в крае высокие, то это выглядит очень опасной игрой.

Бизнес-аналитик Иван Загорский считает, что незачем городить огород, так как в крае действуют достаточные инструменты для поддержки малого краевого бизнеса. В частности, корпорация МСП может оказывать поддержку бизнесу в размере до двух миллиардов рублей, и процедура прохождения заявки там гораздо проще. С 2017 года в крае действует отлаженная система поддержки малого бизнеса, включающего целый набор инструментов. Хабаровский край является одним из лидеров по объему выдачи кредитных средств в рамках программ господдержки малого бизнеса.

По данным на 1 января 2018 года, например, краевые предприниматели получили по ним более 2,3 млрд. рублей. Для сравнения, куда более развитый Татарстан получил лишь немногим больше - 3 млрд. рублей. Не снизились темпы поддержки МСП в регионе и в 2018 году. Совершенно не случайно Хабаровский край вошел в первую 20 рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по итогам работы в 2018 году. Почему вдруг об этом забыли в новом правительстве региона и настоятельно продвигают в жизнь весьма сомнительный инвестиционный инструментарий, большой вопрос.

Многие наблюдатели усматривают в этом закамуфлированную поддержку главному «детищу» губернатора Сергея Фургала – завода «Амурсталь». Журналисты «Амурмедиа», например, обратили внимание, что идея создания Залогового фонда была высказана губернатора именно во время недавнего кризиса на «Амурстали», вызванная временным прекращение банковского финансирования из-за ареста одного из учредителей компании «Торэкс» Николая Мистрюкова, а не являлась «плановой работой», как пытался убедить общественность экс-министр Ожегов.

Категорически против создания Заологового фонда выступило управление антимонопольной службы по Хабаровскому краю. Ведомство вынесло официальное предостережение правительству Хабаровского края, в связи «с созданием залогового фонда для помощи металлургическому заводу группы компаний «Торэкс» Амурсталь».

«Действия Правительства края по созданию фонда, в части создания преимущественных условий для определенного хозяйствующего субъекта могут привести к негативным последствиям не только для предпринимательского сообщества, но и отрицательно повлиять на сохранение государственного имущества в казне Хабаровского края», - прокомментировала руководитель Хабаровского УФАС России Елена КЛОСТЕР.

Но в вопросах поддержки завода «Амурсталь», являющегося главным бизнес-активом семьи Фургалов, правительство Хабаровского края действует решительно и наступательно. В этом году ему планируется оказать целый пакет преференциальных услуг, от местного до федерального уровня. Если бы подобные усилия региональные чиновники приложили для поддержки бизнеса края в целом, то сейчас не приходилось бы говорить об экономическом кризисе в регионе. Госдолг зашкаливает, стратегии развития нет, предприятия закрываются и растет безработица.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: край  фонд  инвестиции  залог  имущество 


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