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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Июля, 14:07 |
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Зерновой терминал впишется в МТК
По словам гендиректора АНО АПИ Леонида ПЕТУХОВА, строительство зернового терминала предполагается в рамках создания инфраструктуры международных транспортных коридоров (МТК). Одной из частей масштабного специализированного зернового терминала может стать проект по строительству речного порта в Хабаровском крае.
Китайская корпорация «Дунцзин» совместно с Китайской компанией строительства портов планирует реализовать на Дальнем Востоке инвестпроект с полным циклом производства и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Проект включает в себя выращивание сельскохозяйственной продукции, создание специализированных зерновых портов вдоль реки Амур и строительство складских мощностей по хранению сельскохозяйственной продукции. Проект будет реализован в пяти дальневосточных населенных пунктах: городах Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и с. Нижнеленинском. Экспорт продукции будет осуществляться в Китай, Японию, Южную Корею и достигнет объема 20 млн тонн (преимущественно сои и силоса) к 2024 году.
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