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Среда| 19 Сентября, 20:49 |
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Новый целлюлозно-бумажный комбинат будет построен в Амурске
Глава региона осмотрел цеха, а также ознакомился с планами по расширению производства. Здесь же, вместе с другими инвесторами - компанией «Монолог», глава региона обсудил планы по строительству нового целлюлозно-бумажного комбината. Производство также планируется разместить в ТОСЭР.
О своих намерениях компания «Монолог» (входит в группу компаний «Амурские зори») заявила еще в прошлом году. Изначально комбинат по производству целлюлозы планировалось построить в Тугуро-Чумиканском районе. Но после детального анализа запасов лесных ресурсов в районе бизнесмены решили поменять площадку на Амурск. Об этом на совещании сообщил генеральный директор «Монолога» Самвел МЕСРОПЯН.
«Наш проект ориентирован на использование низкотоварной древесины и отходов лесной промышленности. Это основное сырье для производства целлюлозы, и оно в достаточном количестве есть поблизости - в Амурском, Комсомольском районах. Кроме того, в Амурске уже действует крупное лесоперерабатывающее предприятие, у которого также избыток отходов лесопиления. Другие ключевые факторы - удобная логистика, наличие инфраструктуры и, конечно же, режим территории опережающего развития», - отметил Самвел Месропян.
По словам инициаторов проекта, по объему вложений и применяемым технологиям предприятие должно стать уникальным в масштабах всей страны. На реализацию проекта будет направлено $1,1 млрд. Объем производства составит 500 тысяч тонн растворимой целлюлозы в год, а также 15 тысяч тонн сырого таллового масла. Планируется, что на комбинате будут работать 1800 человек. Продукция пойдет в страны Азии и Европы, а также на внутренний рынок. Подготовка проектной документации завершится в течение 2016 года, после чего около трех лет будет вестись строительство цехов, монтаж и наладка оборудования. Запуск производства намечен на 2019 год. Сейчас краевые и районные власти вместе с инвестором занимаются подбором земельного участка для будущего предприятия. Кроме того, идет подготовка документов для получения статуса резидента ТОСЭР.
«Проект для края имеет колоссальное значение. Во-первых, он решает крайне важную задачу нашего лесного комплекса - переработка отходов, щепы, балансов, которые зачастую просто не используются. И, конечно, это очень крупные инвестиции, это создание новых рабочих мест, это мощный импульс для развития района. Мы будем поддерживать проект, содействовать тому, чтобы оперативно решались вопросы по земельному участку и необходимой инфраструктуре», - подчеркнул губернатор края Вячеслав Шпорт.
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