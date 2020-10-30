|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 05 Декабря, 02:05 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ННК выпускает экологичное низкосернистое топливо для бункеровки судов
«Требования к качественным характеристикам топлив постоянно ужесточаются. Стремление соответствовать стандартам, применять все более высокие технологии влечет за собой модернизацию производства, причем этот процесс является постоянным», - рассказали в Хабаровском НПЗ.
Новый продукт, в котором содержание серы не превышает 0,1 процент (LSMGO), отлично вписывается в линейку высококачественного топлива для судов. Его по достоинству уже оценили такие крупнейшие транспортные судоходные компании как A.P.Moller - Maersk, COSCO, Hapag Lloyd, MSC - Mediterranean Shipping Company.
Так, с января 2020 года были ужесточены требования Международной конвенции MARPOL. В новой редакции документа сказано, что содержание серы в бункерном топливе не должно превышать 0,5%. Следуя новым правилам большая часть судовладельцев мира прекратила заправляться высокосернистым судовым топливом.
Отметим, что ХНПЗ Группы ННК уже на протяжении 7 лет, с 2013 года, модернизирует производство. Такие обновления проходят в рамках реализации программы совершенствования технологических процессов, которая позволяет производить низкосернистое топливо. На сегодняшний день НПЗ один из самых передовых заводов в России с точки зрения применения новых технологий в производстве.
Сумма вложенных в проект инвестиций за последние несколько лет составила порядка 3 млрд долларов. Все средства реализованы в рамках проекта по модернизации завода.
На сегодняшний день топливо ХНПЗ используется теми судами, которые ходят в районах с особым экологическим статус судоходства. В этих зонах контролируются выбросы серы Sulfur Emission Control Areas. К таким территориям относятся акватории Северного и Балтийского морей, пролив Ла-Манш, Карибское море и 200-мильные зонах США и Канады. Из-за этих правил большинство судовладельцев мира бункеруют суда низкосернистым топливом LSMGO, так как зоны SECA расширяются очень быстро: 1 сентября 2020 года был введен запрет на топливо с содержанием серы более 0,1 процента в портах Южной Кореи, а до этого в портах Китая.
В ближайшее время такие территории появятся в районе Австралии, Средиземном и Баренцевом морях и у побережья Норвегии. Дополнительно могут быть введены требования к судовому топливу в Арктическом регионе, что станет существенным вызовом для нефтяной отрасли России.
Как заявляют специалисты Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, благодаря улучшенным качественным показателям среди определяющих эксплуатационные свойства бункерных топлив, новый нефтепродукт обладает целым рядом неоспоримых преимуществ. А мощности и оборудование ХНПЗ дают возможность Группе ННК оперативно подстраиваться под изменения рынка и увеличивать эффективность производственных процессов.
«Во-первых, это более низкие температуры застывания и высокая «подвижность» топлива. Это свойство имеет важное значение при транспортировке, хранении, перекачке и применении, что особенно актуально при работе в северных морских районах. Во-вторых, низкий показатель коксуемости и зольности топлива защищает топливную аппаратуру от нагарообразования и коррозии. Немаловажный показатель – высокая окислительная стабильность, которая не допускает появления в топливе смол, и, как следствие, предохраняет от появления осадка при хранении», - рассказали специалисты ХНПЗ.
Также, в Группе ННК уверены, что лидерство в продажах качественного бункерного топлива поможет укрепить реализация планов компании по обеспечению заходов судов иностранного флота в дальневосточные порты России. А это произойдет в том числе и за счет комплексного снабжения высокоэкологичным судовым нефтепродуктом.
- ННК выпускает экологичное низкосернистое топливо для бункеровки судов
- Крабу отрывают клешни
- Дальневосточная железная дорога: к каждому клиенту - свой подход
- Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке?
- Китай хочет получить здоровый продукт из Приморья
- Дмитрий НИКИФОРОВ: Нужно автоматически признать резидентами ТОР или СПВ всех местных сельхозпроизводителей
- Участники парусной регаты на ВЭФ 2016 прошли 535 миль
- На XIII Тихоокеанском медицинском Конгрессе речь пойдет о новых технологиях
- Во Владивостоке прошло праздничное шествие в честь Дня города Владивостока
- В Приморье будет создан основной центр глубокой переработки рыбы