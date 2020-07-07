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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 04, 2020
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12 Августа 2020, 12:30 | Персона |
Министр обороны Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК в Комсомольске-на-Амуре
В городе президентского внимания его встретил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
В городе президентского внимания его встретил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
В плане рабочей поездки главы оборонного ведомства - посещение авиа и судостроительного заводов, проведения совещания по выполнению гособоронзаказа ведущими предприятиями ОПК региона.
Напомним, на Амурском судостроительном заводе строят боевые корабли для Тихоокеанского флота, а в цехах Комсомольского авиазавода делают истребители Су-35С и Су-57.
Шойгу прибыл на берега Амура после посещения Камчатки, где проверил боеготовность Петропавловского гарнизона и вилючинскую базу ТОФ.
Фото ТРК "Звезда".
Олег КУЛЬГИН, Журнал "Дальневосточный капитал".
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