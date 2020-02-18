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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Марта, 18:30 |
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В Бурятии отменили Международный турнир по вольной борьбе Baikal
Глава Бурятии Алексей Цыденов провел совещание с участием членов республиканского оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Бурятии, руководства Управления Роспотребнадзора по Бурятии и регионального Минздрава.
Основным вопросом на повестке стали ограничительные меры в проведении массовых мероприятий, рассматривались риски проведения Международного турнира по вольной борьбе в Улан-Удэ. На масштабные соревнования заявились спортсмены из 14 стран.
После обсуждения всех возможных рисковых сценариев, в целях обеспечения безопасности жителей республики в период осложнения эпидситуации по коронавирусной инфекции было принято решение об отмене проведения Международного турнира по вольной борьбе Baikal Open.
В Бурятии реализуются усиленные меры по обеспечению эпидемиологической безопасности. Все службы приведены в режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории республики.
В настоящее время все лица, прибывающие из стран с неблагополучной эпидобстановкой, проходят усиленный двойной санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с использованием переносного и стационарного тепловизионного оборудования.
В медицинских организациях отработан порядок маршрутизации пациентов с характерными симптомами. Создан оперативный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты: противочумных костюмов - 929, укладок для забора биоматериала - 83, респираторов – 8708, аппаратов ИВЛ – 246, пульсоксиметров - 653.
Для подготовки медицинского персонала в медицинских организациях республики проведено 45 семинаров с охватом 6435 медработников. В случае необходимости будет выделен дополнительный медицинский персонал для проведения медицинского наблюдения по схеме, разработанной на случай пандемического гриппа.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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