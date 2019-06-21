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Среда| 03 Июля, 22:40 |
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Житель Белгорода переехал на Курилы, чтобы построить свой дом на "дальневосточном гектаре"
Для Артёма Пасюгина из Белгорода главным фактором в решении остаться на Курильских островах стала программа «Дальневосточный гектар».
Два года назад Артём приехал на заработки на остров Итуруп Большой Курильской гряды. Сегодня он уже практически местный житель и строит дом на собственном участке на берегу моря, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«По образованию я инженер-технолог общественного питания и техник-технолог молочной промышленности, - рассказывает Артём Пасюгин. – На Курилы приехал работать водителем. Устроиться и осмотреться на новом месте помогли родственники – здесь, в городе Курильск, живёт мой дядя. Проработав на Итурупе летний сезон 2017 года, я решил остаться. Хочу сказать, что на Курилах и зарплата на той же работе выше, чем в родном Белгороде, и природа интересней, да и в целом я как-то прикипел к этим местам – в прошлом году ездил в отпуск на материк, и реально скучал по Итурупу».
В октябре 2017 года Артём Пасюгин подал заявку на получение «дальневосточного гектара» через Федеральную информационную систему «На Дальний Восток». Место выбрал в селе Китовом, недалеко от Курильска. От участка до моря – сто метров, примерно столько же в другую сторону отделяет гектар Артёма от асфальтированной трассы. Со дня подачи заявления до получения земельного надела прошло всего около месяца.
В прошлом году Артём залил фундамент будущего дома. Это будет двухэтажное здание с мансардой: на первом этаже разместятся кухня, ванная комната и зал, на втором – три спальных комнаты.
«Первоначальный план предусматривал деревянный дом, но на Итурупе с его влажностью и постоянными ветрами я решил с деревом не рисковать, - говорит Артём. – Поэтому остановился на пенобетоне. Этот материал наряду с хорошими теплоизоляционными свойствами имеет высокую устойчивость к переменному замораживанию и оттаиванию - как раз для нашего климата. Пеноблоки уже заказаны во Владивостоке, сейчас ожидается их доставка в Курильск. Кстати, окна для дома уже пришли - они будут с тройными стеклопакетами. Одно окно будет выходить на вулкан Богдан Хмельницкий, второе – в сторону аэропорта, а третье будет смотреть на город, он совсем рядом, чуть более трёх километров. Сейчас решаю вопрос с отоплением – скорее всего, оно будет автономным: печь, камин и бойлер. Все работы я делаю сам и финансирую стройку тоже самостоятельно – хотя, например, мой сосед воспользовался беспроцентным займом на строительство, получил 4 миллиона рублей и свой дом уже построил».
Иметь собственный дом – давняя мечта Артёма. Но взять землю в родных краях, по его словам, очень трудно: цены в Белгородской области за гектар земли начинаются от 350 тысяч рублей и выше. А на Итурупе он смог получить «дальневосточный гектар» совершенно бесплатно в живописном месте рядом с морем и шоссе. Построив дом, Артём Пасюгин планирует создать семью. Он уверен, что Курильские острова - отличное место для семейной жизни и воспитания детей. Здесь хорошая экология, прекрасная природа, да и в социальном плане имеется много различных льгот. «Такие места в стране нужно ещё поискать, - говорит Артём. – Думаю, что своё я уже нашёл».
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день в Сахалинской области заключено 8235 договоров безвозмездного пользования. Практически половина заявителей взяли гектар под индивидуальное жилищное строительство, 23% используют участок в садоводческих целях, 21% занимаются на землях сельским хозяйством.
Для получателей «дальневосточных гектаров» в Сахалинской области доступно 35 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ. В их число входят гранты и субсидии на создание семейных ферм, льготный лизинг сельхозтехники, социальные выплаты молодым семьям, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства, компенсация расходов на строительство индивидуального жилого дома. На сегодняшний день сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Сахалинской области, составила более 59 миллионов рублей.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
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