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Директор Сохондинского заповедника награжден медалью за сохранение природы истоков Амура
Вместе с монгольским национальным парком «Онон-Бальдж» Сохондинский заповедник в Забайкалье станет ядром планируемой трансграничной охраняемой природной территории «Истоки Амура».
Более 15 лет Сохондинский биосферный заповедник сотрудничает с Онон-Бальджинским национальным парком в Монголии по сохранению экосистем, богатого животного и растительного мира Верхнего Амура. В недалеком будущем обе этих ООПТ войдут в состав российско-монгольской охраняемой природной территории «Истоки Амура», проект которой, подготовленный с участием WWF России, стал одним из итогов их совместной работы. Традиционными стали совместные экспедиции, учеты редких животных, противопожарные мероприятия, охрана нерестилищ, и, конечно, встречи сотрудников заповедника и национального парка. WWF России оказывает поддержку трансграничной работе Сохондинского заповедника.
30 января на базе Сохондинского заповедника специалисты из России и Монголии, подвели итоги за год обсудили планы каждой из сторон на 2020 год — Всемирный год журавля, сохранение которого является одним из приоритетов в истоках Амура. Примечательным моментом встречи стало вручение почетной медали с удостоверением директору Сохондинского биосферного заповедника Виктору Яшнову.
От имени губернатора Хэнтэйского аймака Монголии эту награду за вклад заповедника в дело охраны трансграничной природы передал директор национального парка «Онон-Бальдж» Осор Цэндгомбо.
«Сохондинский заповедник — давний партнер WWF России. В 2004 году при помощи Фонда была проведена первая совместная экспедиция заповедника и национального парка «Онон-Бальдж» по исследованию территорий этих ООПТ. С тех пор это сотрудничество только набираем обороты. И, как у каждого весомого дела, есть у него конкретное имя — Виктор Иванович Яшнов. Удивительный человек, подвижник, биолог, фотограф дикой природы, он приложил массу времени и усилий к сохранению природы Верхнего Амура и созданию проекта трансграничной особо охраняемой природной территории "Истоки Амура", — комментирует к. б. н. Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям. — За сохранение трансграничной природы Виктор Яшнов был удостоен звания Заслуженного работника охраны окружающей среды Монголии. Новая награда, от губернатора Хэнтэйского аймака, не только говорит о личном вкладе Виктора Яшнова и Сохонинского заповедника, но и, надеюсь, приближает всех нас к тому часу, когда «Истоки Амура» будут подписаны главами наших дружественных государств».
План совместных мероприятий Сохондинского заповедника и Онон-Бальджинского национального парка составляется на двух языках, с подписями ответственных исполнителей и руководителей ООПТ, с учетом основных направлений деятельности российского заповедника и возможностями монгольского нацпарка. В выработанном документе коллеги отразили охранные мероприятия по трансграничным рекам в период нереста и профилактики трансграничных пожаров. Четко было прописано определенное время, когда на российской и монгольской стороне проводятся учеты редких видов животных, таких как дзерен, тарбаган, журавли и дрофа. Миграционные коридоры и места скоплений этих животных и птиц находятся под особым контролем сотрудников двух ООПТ.
Работа в области экологического просвещения тоже имеет точки соприкосновения. Сохондинский заповедник и Онон-Бальджинский национальный парк участвуют во Всемирном годе журавля и объявленной WWF общественной кампании «Журавль — птица мира» в бассейне Амура.
Традиционно в заповеднике проходит международный конкурс детского творчества, по итогам которого ежегодно проводится российско-монгольский экологический слет на базе Сохондинского заповедника. В этом году детская команда из Забайкалья примет участие в международном фестивале журавлей на территории Хэнтэйского аймака Монголии. А в районном центре Кыра в Забайкальском крае впервые будет проведен международный фестиваль, посвященный журавлям.
На фото - Награду директору Сохондинского заповедника Виктору Яшнову вручает директор национального парка «Онон-Бальдж» Осор Цэндгомбо.
Фото © Сохондинский заповедник
- Директор Сохондинского заповедника награжден медалью за сохранение природы истоков Амура
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