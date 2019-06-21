|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 04 Июля, 10:55 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Литейное производство откроется рядом с Белогорском
Инвестор вкладывает в производство гусеничных звеньев более 40 млн. рублей и начнет работу уже к концу лета. Проект позволит открыть более 20 рабочих мест для амурчан, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Ежегодно компания планирует выпускать 30 000 звеньев, сталь для которых будут поставлять с разных уголков Приамурья и Урала. Дополнительно резидент готов производить детали для бульдозеров, участвовать в строительстве дорог и автомагистралей.
«ТОР «Белогорск» имеет очень удобное расположение. Главный транспортный узел региона подходит для работы промышленных компаний. В нашем случае – это значительно упрощает транспортировку сырья и поставку продукции. К нам уже обратились с заказами несколько предприятий. До конца года первая тысячная партия гусеничных звенев уедет в Хабаровск, Челябинск и Благовещенск», - рассказал глава компании Андрей Парфенов
Главные потребители продукции - золотодобывающие и строительные компании, геодезисты, сейсморазведчики, фермерские хозяйства,леспромхозы. По подсчетам инвестора, статус резидента ТОР позволит в будущем снизить стоимость гусеничных звеньев на 15 %.
«Если в рамках инвестиционного проекта создается большое количество рабочих мест, то получение статуса резидента ТОР безусловно ведёт к существенному повышению рентабельности такого производства. Это происходит за счёт пониженных ставок по уплате взносов на персонал во внебюджетные фонды, действующих в ТОРах», - отметил заместитель директора Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Алексей Котельников.
ТОР «Белогорск» - одна из наиболее востребованных в регионе. На площадке зарегистрировано 8 инвестиционных, которые создали 470 рабочих мест.
- Литейное производство откроется рядом с Белогорском
- На Дальнем Востоке может появиться специализированный зерновой терминал
- В Амурской области пройдет туристический форум AMURTRAVEL
- Чукотка получит на развитие региона более полтриллиона рублей
- До проведения ВЭФа Дальний Восток посетят несколько бизнес-миссий из Азии
- Сбербанк открыл счет для сбора средств пострадавшим в Иркутской области
- Обновленные вокзалы встречают 45-летие Байкало-Амурской магистрали
- Житель Белгорода переехал на Курилы, чтобы построить свой дом на "дальневосточном гектаре"
- С 1 июля на Камчатке снижены тарифы на отопление и горячую воду
- На причал Амурского ГПЗ доставлены колонны газоразделения для третьей технологической линии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.