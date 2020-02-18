|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 06 Апреля, 02:54 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Автокредит от банка Тинькофф
Однако учтите, что если вы берете автокредит, вам нужно будет оформить страховку КАСКО. Она будет гарантировать то, что с автомобилем ничего не случится. Также банк может установить определенные ограничения на приобретаемый автомобиль. В частности, это касается подержанных автомобилей.
Автокредиты предлагают многие банки, но самый выгодный автокредит вы найдете в банке Тинькофф. Здесь вы сможете взять его без первоначального взноса по паспорту и водительскому удостоверению. Вы сможете рассчитать свой автокредит калькулятор, расположенный на сайте банка Тинькофф, поможет вам в этом.
Преимущества автокредита в банке Тинькофф
Можно выделить несколько плюсов оформления автокредита в банке Тинькофф:
- Отсутствие первоначального взноса. Вам не нужно будет делать первый взнос, оформлять страховку КАСКО и другие услуги.
- Возможность получения кредита по паспорту, без справок и поручителей.
- Ставка от 9,9%. Вы сможете взять кредит наличными на срок до 5 лет для приобретения любого автомобиля.
- Возможность покупки нового авто или с пробегом. Здесь вы сможете оформить кредит как на новую машину, так и на подержанную. Выбор можно будет сделать в любом автосалоне.
Вам будет бесплатно доставлена карта для наличных в удобное для вас время. Перед покупкой автомобиль будет проверен по открытым базам. Вы сможете купить машину сами без участия банка. Для регистрации авто потребуются только копии договоров и ПТС.
Банк Тинькофф предлагает не только выгодный автокредит, но и кредит с плохой историей. Если вы ранее допускали просрочки платежей, то взять новый кредит будет очень просто с банком Тинькофф. Ваша кредитная история при этом не будет иметь большого значения. Оформить кредит на сайте Тинькофф очень просто. Для этого нужно оставить свою заявку. Менеджер согласует с вами встречу. После этого вам нужно сообщить об этом в банк. После проверки авто вам будут перечислены деньги на карту. Вы пришлете копии документов о покупке.
- Автокредит от банка Тинькофф
- Противовирусная обработка пассажирского подвижного состава ведется на Дальневосточной железной дороге
- Как получить необходимые финансовые услуги, не покидая дом
- Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы
- ННК объявила конкурс, главным призом которого станет автомобиль Mitsubishi Outlander
- На Дальнем Востоке создается фонд по борьбе с COVID-19 объемом 1 млрд рублей
- ФРДВ и "Аэромакс" оцифруют дальневосточный лес с помощью нейросетей и беспилотников
- Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
- Разработан законопроект об эксперименте в лесной отрасли Дальнего Востока
- Тигрица Спарта встретилась со своим спасителем в зоопарке Nordens Ark
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.