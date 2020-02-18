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Автокредит от банка Тинькофф

Люди, которые хотят обзавестись собственным автомобилем, но не имеют достаточно средств на его покупку уже сейчас, могут воспользоваться автокредитом. По сравнению с потребительским кредитом автокредит имеет множество преимуществ. Прежде всего это более низкая процентная ставка. Обусловлено это тем, что в качестве залога вы сможете предложить кредитору купленный автомобиль. У него будут гарантия того, что вы точно вернете средства. Поэтому условия по автокредиту обычно более лояльные, чем по обычному потребительскому кредиту.

Однако учтите, что если вы берете автокредит, вам нужно будет оформить страховку КАСКО. Она будет гарантировать то, что с автомобилем ничего не случится. Также банк может установить определенные ограничения на приобретаемый автомобиль. В частности, это касается подержанных автомобилей.

Автокредиты предлагают многие банки, но самый выгодный автокредит вы найдете в банке Тинькофф. Здесь вы сможете взять его без первоначального взноса по паспорту и водительскому удостоверению. Вы сможете рассчитать свой автокредит калькулятор, расположенный на сайте банка Тинькофф, поможет вам в этом.

Преимущества автокредита в банке Тинькофф

Можно выделить несколько плюсов оформления автокредита в банке Тинькофф:

  1. Отсутствие первоначального взноса. Вам не нужно будет делать первый взнос, оформлять страховку КАСКО и другие услуги.
  2. Возможность получения кредита по паспорту, без справок и поручителей.
  3. Ставка от 9,9%. Вы сможете взять кредит наличными на срок до 5 лет для приобретения любого автомобиля.
  4. Возможность покупки нового авто или с пробегом. Здесь вы сможете оформить кредит как на новую машину, так и на подержанную. Выбор можно будет сделать в любом автосалоне.

Вам будет бесплатно доставлена карта для наличных в удобное для вас время. Перед покупкой автомобиль будет проверен по открытым базам. Вы сможете купить машину сами без участия банка. Для регистрации авто потребуются только копии договоров и ПТС.

Банк Тинькофф предлагает не только выгодный автокредит, но и кредит с плохой историей. Если вы ранее допускали просрочки платежей, то взять новый кредит будет очень просто с банком Тинькофф. Ваша кредитная история при этом не будет иметь большого значения. Оформить кредит на сайте Тинькофф очень просто. Для этого нужно оставить свою заявку. Менеджер согласует с вами встречу. После этого вам нужно сообщить об этом в банк. После проверки авто вам будут перечислены деньги на карту. Вы пришлете копии документов о покупке.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: автокредит  Тинькофф  банк 


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