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Японский журавль впервые обнаружен на территории охранной зоны Сохондинского заповедника
Можно смело считать это настоящим чудом, поскольку встреча с очень редким представителем семейства журавлиных произошла впервые на этой особо охраняемой природной территории.
Крылатый «странник» был замечен госинспекторами Сохондинского заповедника во время очередного патрулирования. Разглядев в бинокль необычно крупную птицу с характерным черно- белым оперением, сотрудники заповедника, на сколько это было возможно, приблизились к ней. При детальном рассмотрении с удивлением опознали в ней японского журавля, который отличается от своих собратьев особым цветом оперения и красной кожистой «шапочкой» на голове. Факт обнаружения необычного «гостя» был зафиксирован с помощью фотоаппарата, а данные о его местонахождения тут же переданы в отдел научного исследования. На следующий день группа сотрудников заповедника отправились в указанное место с целью подтверждения поступившей информации.
«На нашей особо охраняемой территории встречаются пять видов журавлей —даурский журавль, стерх, черный и серый журавли и самый маленький журавль – красавка. Мы рады, что этот список пополнился еще одним видом – японским», —комментирует директор Сохондинского заповедника Виктор Яшнов.
Поделиться этой приятной новостью поспешил и отдел экологического просвещения, который активно работал в течение всего года в рамках Всемирного года журавля, объявленного Международным фондом охраны журавлей и Рабочей группой по журавлям Евразии по инициативе WWF России.
«Настоящим чудом можно считать первое появление японского журавля в охранной зоне Сохондинского заповедника именно в тот год, когда представители семейства журавлиных являются главными героями практически всех экологических мероприятий в природоохранных организациях многих стран мира. Этот уникальный случай является ещё одним подтверждением того, что природа дарит людям веру в чудеса, особенно в наше непростое время», — прокомментировала заместитель директора по вопросам экологического просвещения Сохондинского заповедника Анна Малышева.
Следует заметить, что до конца XX века почти не было сведений об обитании этого вида в Забайкалье, кроме единственного упоминания о встрече, вероятно, залётного журавля в районе Дарасуна. Вероятно, японские журавли отсутствовали или были здесь крайне редкими – по крайней мере, до конца 1960-х гг., поскольку ещё в 1957 г. он не был отмечен в ходе орнитологических наблюдений в верхней части Аргуни.
Первые достоверные немногочисленные встречи с ним зафиксированы в Торейской котловине. Дальнейшие исследования и опрос населения позволили установить, что в 1980–1990-х гг. японский журавль был очень редок на Аргуни. С 2001–2002 гг. численность японского журавля начала быстро увеличиваться. В это же время в даурских степях — как в Забайкалье, так и в Монголии и Китае, — в 2002 г. зарегистрирована волна залетов холостующих птиц. Поводом к переселению японского журавля в Даурию послужило резкое ухудшение условий обитания в бассейне р. Амур по причине засухи и многочисленных пожаров. В 2005–07 гг. из-за значительного снижения водности р. Аргунь и высыхания около 95 % заболоченных пойменных лугов численность размножающихся здесь птиц снова уменьшилась приблизительно в 5–6 раз. На Торейских озерах журавли встречались вплоть до 2007 года, но гнездование после 2003 г. не зарегистрировано из-за высыхания пригодных для размножения угодий. Многочисленные факторы, как природные, так и антропогенные, привели к тому, что к 2014 г. японские журавли в Забайкалье исчезли. Позднее, в 2016-2018 гг., научными сотрудниками Даурского заповедника были зафиксированы единичные встречи с этим редким видом.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что появление этого крылатого «странника» впервые на территории охранной зоны Сохондинского заповедника является в своем роде уникальным событием.
«Юг Забайкальского края — одно из важнейших мест обитания редких видов журавлей в бассейне Амура и в мире в целом. Здесь обитает до 10% мировой и 25% российской популяции даурского журавля, до 4% мировой и 20% российской популяции японского журавля. Огромное влияние на состояние водно-болотных угодий и популяции журавлей в Забайкалье оказывают многолетние климатические циклы, продолжительность которых около 30 лет. В засушливые климатические фазы высыхает до 80% потенциальных мест обитания журавлей. Это негативно сказывается на состоянии их популяции и вызывает территориальное перераспределение, т.е. журавли перемещаются с высохших водно-болотных угодий на уцелевшие. В 2019 году, в связи с начинающимся новым влажным многолетним климатическим периодом, в бассейне Онона отмечено медленное восстановление высохших водно-болотных угодий и начало процесса возвращения на них даурских журавлей. Вероятно, по этой же причине здесь впервые отмечен японский журавль. Поэтому для своевременной организации охраны вновь появляющихся гнездовых участков, в 2020 г. и последующие годы необходим мониторинг и регулярное обследование ранее известных гнездовых территорий», — комментирует Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям, кандидат биологических наук.
Бассейн Амура – это уникальное место, где встречается сразу 6 видов журавлей из 15 известных на планете и из 9 видов, живущих на огромных пространствах Евразии. Пять из этих видов – серый, чёрный, даурский, японский и красавка – ежегодно гнездятся в бассейне реки Амур. Шестой вид, стерх, бывает здесь на пролетах весной и осенью, но гнездится севернее, в Якутии. Летом на Амуре стерх представлен молодыми птицами, которые набираются здесь сил и опыта в период взросления
Международный фонд охраны журавлей и Рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год Всемирным Годом журавля. Поводом послужило все ухудшающее положение популяций журавлей Восточной Азии. Союз охраны птиц России выбрал журавля Птицей 2020 года в России.
В бассейне Амура WWF России вместе с партнерами, среди которых 24 заповедника и национальных парка, 6 дружин охраны природы и 22 общественных организации, продолжает общественную кампанию «Журавль — птица мира».
Все материалы по Году Журавля находятся на специальной странице портала Амурского экорегиона WWF АмурИнфоЦентр.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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