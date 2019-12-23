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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Января, 20:55 |
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С 2020 года резидентам ТОР и СПВ будут предоставлять льготные кредиты
Соответствующее постановление о субсидировании процентных ставок, подписанное председателем Правительства России Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь часть ставки по кредиту будет субсидироваться государством. Размер субсидии для банка установлен в размере ключевой ставки Центрального банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«То есть процентная ставка для предпринимателя будет меньше рыночной на размер ключевой ставки Центрального банка. Сегодня, например, ставка Центрального банка России составляет 6,25% », - пояснил заместителя директора Департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития России Денис Юдин.
При этом в документе прописаны критерии для получателей. Так, общая стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 30 млн рублей и не более 1500 млн рублей.
«Это важная инициатива, которую мы очень долго согласовывали на различных уровнях. Сегодня это хорошая поддержка для многих предприятий Дальнего Востока. Одна из проблем, которая волнует инвесторов – доступность финансовых ресурсов, или заемных денег для реализации инвестиционных проектов. Теперь инвесторы Дальнего Востока, реализующие проекты, смогут получить инвестиционный кредит в российских банках. А банки, предоставляющие такой кредит – необходимую федеральную субсидию», - резюмировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
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