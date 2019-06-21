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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Июля, 08:39 |
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Энергокомпаниям Дальнего Востока будут установлены долгосрочные тарифы на электроэнергию
Соответствующее постановление Правительства России было опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Установить, что регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для поставщиков – субъектов оптового рынка, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми электростанциями, функционирующими на территории Дальнего Востока (Южно-Якутский, Западный и Центральный районы Республики Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область), устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки в соответствии с абзацем вторым пункта 48 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации», - говорится в документе.
Внедрение таких долгосрочных тарифов для поставщиков позволяет создать понятные и прозрачные правила регулирования рынка энергетики. А также эта мера выступит в качестве стимула роста экономической эффективности.
«Мы обсуждали с поставщиками готовы ли они к введению долгосрочных тарифов. Для компаний установление тарифов на пять лет позволит им перераспределить средства на модернизацию предприятий и техническое перевооружение», - отметил начальник отдела приоритетных отраслей инвестиционного департамента Минвостокразвития России Олег Вахтин.
«Сегодня на Дальнем Востоке создаются особые условия бизнеса, чтобы сюда приходили инвесторы, создавали новые предприятия, рабочие места. При реализации крупных проектов требуется просчет всех параметров проекта на длительную перспективу. Решение о долгосрочном регулировании энерготарифов повысит инвестиционную привлекательность Дальнего Востока, сигнализирует инвесторам о готовности государства поддерживать их в запуске новых производств и расширений действующих предприятий», - отметили в Министерстве энергетики России.
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