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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Июля, 08:38 |
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В Год лосося дружина "Беркут" покорила экспертов Всероссийского молодежного форума "Восток"
В течение 10 дней, начиная с 25 июня, во Владивостоке впервые проходил Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток». Он собрал в кампусе ДВФУ на острове Русском порядка 600 молодых людей со всего Дальнего Востока и других регионов России. Молодые добровольцы, специалисты, педагоги и преподаватели, социальные предприниматели, журналисты, экологи обучались тонкостям управления, социального проектирования, лидерству, эффективным коммуникациям для развития своих интересов и идей.
Для участников, которые имеют опыт проектной и общественной деятельности, на форуме состоялся грантовый конкурс молодежных инициатив. Лучшие социально значимые проекты были рекомендованы к получению грантовой поддержки от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Одним из них стал проект «Профессионалы ХХI века», по вовлечению молодых людей в профессиональную природоохранную деятельность, который успешно защитила перед экспертами Ирина Попович, командир студенческой дружины охраны природы «Беркут» из Биробиджана.
«Получение гранта для нашей дружины — новый этап её развития и новые возможности для самореализации. В течение полугода в рамках этого проекта мы будем развивать свои профессиональные навыки: проводить эколого-просветительские мероприятия и параллельно привлекать к делу охраны природы новых ребят из вузов и школ. Наша команда расскажет школьникам о разнообразии видов животных и растений Еврейской автономной области, о рациональном природопользовании во время проведения экологических уроков, экскурсий в естественнонаучный музей ПГУ им. Шолом-Алейхема и в дендрологический парк, который появился возле университета, кстати, благодаря нашей дружине. Наиболее активных старшеклассников и студентов мы пригласим на «Школу беркутёнка», где дружинники поделятся с новичками опытом своей работы в эколого-просветительском, оперативно-рейдовом и научном деле. А ещё мы готовим в Биробиджане 4 мероприятия городского уровня по сохранению тихоокеанских лососей и тигра и полагаем, что в них примут участие более 400 школьников области», — рассказывает Ирина Попович, командир ДОП «Беркут», победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов.
Дружина охраны природы «Беркут» — одна из шести молодежных организаций в бассейне Амура, которые были созданы и уже много лет работают при поддержке WWF России. Деятельность дружин строится по аналогии с той, которую выполняют специалисты особо охраняемых природных территорий, и является хорошей практикой для студентов.
«Сегодня в вузах не готовят специалистов для заповедников и нацпарков. В современных реалиях эту функцию может взять и, по сути, берет на себя дружина охраны природы. Очень здорово, что ДОП «Беркут» из ЕАО и ДОП «Барс» из Амурской области приняли участие в молодежном форуме всероссийского масштаба, и государство обратило внимание на их действительно уникальную и самобытную деятельность. Это говорит о признании той важной миссии, которую самоотверженно выполняют наши ребята, многие из которых принимают самостоятельное и осознанное решение связать свое будущее с делом охраны природы. Уже сегодня выпускники дружинного движения работают в десятках природоохранных организаций Дальнего Востока и других регионов России», — комментирует Ольга Чеблукова, координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России, куратор дружин.
С 1 по 9 августа в Амурском заказнике Амурской области в очередной раз состоится Школа молодого экологического инспектора — 2019, которую уже много лет подряд проводит для новичков дружинного движения Всемирный фонд дикой природы (WWF) вместе с партнерскими организациями. Это объединит усилия студентов из Приморского, Хабаровского краев, ЕАО и Амурской области по сохранению родной природы.
На верхнем фото: Ирина Попович, ДОП "Беркут" и Ольга Чеблукова, WWF России, фото WWF России.
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