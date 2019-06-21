Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 10 Июля, 08:38 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.77 р.
1 EUR 71.46 р.
100 JPY 58.57 р.
10 CNY 92.61 р.
Тема номера
Крабовое противостояние продолжается
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2019

Регион сегодня
09.07 |
В Год лосося дружина "Беркут" покорила экспертов Всероссийского молодежного форума "Восток"
09.07 |
Семье из Хабаровского края возмещен ущерб, нанесенный тигром
09.07 |
Перспективы развития Большого Уссурийского острова вновь под большим вопросом
09.07 |
ДВФУ, НИПИГАЗ и СИБУР откроют магистерскую программу обучения во Владивостоке
09.07 |
Эвотор подключил 500 000 смарт-терминалов
статьи раздела
Тема номера
21 Июня 2019, 11:30
Крабовое противостояние продолжается Крабовые аукционы финансово обескровят отрасль. Из этого кризиса предприятия будут выходить долго и тяжело
статьи раздела
Персона
21 Июня 2019, 10:30
Андрей Хлестунов: Продать квартиру во Владивостоке и построить дом - это та еще авантюра Наступает время нового формата загородного комфорта. Основные тенденции загородного строительства в Приморье глазами эксперта
статьи раздела
Компании
21 Июня 2019, 09:15
"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий Генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий НЕСИС и директор Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" Владимир БЛОШКИН провели в Магадане традиционную встречу с журналистами региональных изданий, на которой подвели некоторые итоги деятельности компании на Дальнем Востоке и обозначили перспективы проектов
статьи раздела
Регион сегодня
20 Июня 2019, 16:45
Экодоходы из промышленных отходов Уникальный проект по глубокой переработке отходов - ЭкоТехноПарк - будет реализован в Приморье в рамках инвестиционной программы региона
статьи раздела
Компании
20 Июня 2019, 16:30
Шантаж удался: "Роснефти" в Приморье пообещали дополнительные льготы Проект ВНХК может получить дополнительные льготы
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
09 Июля 2019, 21:42 | Регион сегодня |

В Год лосося дружина "Беркут" покорила экспертов Всероссийского молодежного форума "Восток"

Дружина охраны природы "Беркут", действующая в Еврейской автономной области при поддержке WWF России, стала участником Всероссийского молодежного форума "Восток" и выиграла грант Росмолодежи.

В течение 10 дней, начиная с 25 июня, во Владивостоке впервые проходил Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток». Он собрал в кампусе ДВФУ на острове Русском порядка 600 молодых людей со всего Дальнего Востока и других регионов России. Молодые добровольцы, специалисты, педагоги и преподаватели, социальные предприниматели, журналисты, экологи обучались тонкостям управления, социального проектирования, лидерству, эффективным коммуникациям для развития своих интересов и идей.

 


 
©Фото со страницы «ВКонтакте» Всероссийского молодежного форума «Восток»
 

Для участников, которые имеют опыт проектной и общественной деятельности, на форуме состоялся грантовый конкурс молодежных инициатив. Лучшие социально значимые проекты были рекомендованы к получению грантовой поддержки от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Одним из них стал проект «Профессионалы ХХI века», по вовлечению молодых людей в профессиональную природоохранную деятельность, который успешно защитила перед экспертами Ирина Попович, командир студенческой дружины охраны природы «Беркут» из Биробиджана.

«Получение гранта для нашей дружины — новый этап её развития и новые возможности для самореализации. В течение полугода в рамках этого проекта мы будем развивать свои профессиональные навыки: проводить эколого-просветительские мероприятия и параллельно привлекать к делу охраны природы новых ребят из вузов и школ. Наша команда расскажет школьникам о разнообразии видов животных и растений Еврейской автономной области, о рациональном природопользовании во время проведения экологических уроков, экскурсий в естественнонаучный музей ПГУ им. Шолом-Алейхема и в дендрологический парк, который появился возле университета, кстати, благодаря нашей дружине. Наиболее активных старшеклассников и студентов мы пригласим на «Школу беркутёнка», где дружинники поделятся с новичками опытом своей работы в эколого-просветительском, оперативно-рейдовом и научном деле. А ещё мы готовим в Биробиджане 4 мероприятия городского уровня по сохранению тихоокеанских лососей и тигра и полагаем, что в них примут участие более 400 школьников области», — рассказывает Ирина Попович, командир ДОП «Беркут», победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Дружина охраны природы «Беркут» — одна из шести молодежных организаций в бассейне Амура, которые были созданы и уже много лет работают при поддержке WWF России. Деятельность дружин строится по аналогии с той, которую выполняют специалисты особо охраняемых природных территорий, и является хорошей практикой для студентов.

«Сегодня в вузах не готовят специалистов для заповедников и нацпарков. В современных реалиях эту функцию может взять и, по сути, берет на себя дружина охраны природы. Очень здорово, что ДОП «Беркут» из ЕАО и ДОП «Барс» из Амурской области приняли участие в молодежном форуме всероссийского масштаба, и государство обратило внимание на их действительно уникальную и самобытную деятельность. Это говорит о признании той важной миссии, которую самоотверженно выполняют наши ребята, многие из которых принимают самостоятельное и осознанное решение связать свое будущее с делом охраны природы. Уже сегодня выпускники дружинного движения работают в десятках природоохранных организаций Дальнего Востока и других регионов России», — комментирует Ольга Чеблукова, координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России, куратор дружин.

С 1 по 9 августа в Амурском заказнике Амурской области в очередной раз состоится Школа молодого экологического инспектора — 2019, которую уже много лет подряд проводит для новичков дружинного движения Всемирный фонд дикой природы (WWF) вместе с партнерскими организациями. Это объединит усилия студентов из Приморского, Хабаровского краев, ЕАО и Амурской области по сохранению родной природы.

На верхнем фото: Ирина Попович, ДОП "Беркут" и Ольга Чеблукова, WWF России, фото WWF России.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Восток  беркут  форум 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Среда обитания
24 Мая 2019, 12:04
Владивостокская нефтебаза обновится к 125-летнему юбилею Нефтебаза ННК реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной и экологической безопасности
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика