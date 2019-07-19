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09 Августа 2019, 09:30 | Регион сегодня |

В Приморье обустройство турмаршрута на острове Попова начнётся уже в этом году

Глава Владивостока стал участником пешей прогулки по участку экологической тропы на острове Попова, благоустройство которой планируется начать уже в этом году

Во время рабочей поездки на островную территорию Олег Гуменюк провёл выездное совещание с заместителями главы администрации по вопросу развития туристского потенциала острова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.

Обустройство туристического маршрута на острове Попова начнётся уже в этом году.jpg

Ни один метр туристического маршрута не остался без внимания комиссии под руководством главы города. В совещании, помимо сотрудников администрации, приняли участие представители полиции, электроснабжающей организации и компаний-перевозчиков, которые обеспечивают морское сообщение острова с материком.

«Наша главная задача на сегодня – "оживить" территорию, создать условия для туристов. Мы открыты для всех предложений от предпринимателей, готовы рассмотреть все возможности развития территории и поддержать полезные для города инициативы», – в очередной раз подчеркнул Олег Гуменюк.

Там же, на острове Попова, Олег Гуменюк достиг договорённости с директором компании морских прибрежных сообщений Александром Корытко об обустройстве для пассажиров площадки под навесом. Ее площадь составит около 24 квадратных метров, и ее планируется разместить рядом с пирсом.

Обустройство туристического маршрута на острове Попова начнётся уже в этом году 1.jpg

«Мы сразу нашли понимание с администрацией в вопросе развития транспортной инфраструктуры, – рассказал Александр Корытко. – Работы по строительству благоустроенного навеса для пассажиров планируем начать уже в этом сезоне. Затем в наших планах - создание проекта и строительство модульного терминала. Конечно, прежде всего это будет сделано для людей, которые здесь живут. Но это, конечно же, положительно скажется и на туристическом потоке».

В свою очередь глава города поручил сделать отсыпку территории в районе пирса и поделился другими планами по благоустройству. В частности, рассматривается возможность установки на этом участке общественной уборной. Также при участии бизнеса в начале туристической тропы должен появиться стационарный павильон для отдыха. Специалисты подтвердили возможность подключения будущего объекта к электричеству и системе водоснабжения.

Обустройство туристического маршрута на острове Попова начнётся уже в этом году 4.jpg

Обустройство туристического маршрута на острове Попова начнётся уже в этом году 12.jpg

Затем все участники совещания отправились в пешую прогулку. Первый этап будущего маршрута берёт своё начало недалеко от причала в проливе Старка и заканчивается у живописной смотровой площадки на мысе Проходной у ущелья «Дворец царя драконов». Глава города осмотрел каждый участок, который может стать туристическим объектом или остановочным пунктом.  

В итоге было принято решение в этом году установить в ключевых точках маршрута информационные доски с описанием тропы и достопримечательностей. Большой объём работ по обустройству смотровой площадки у ущелья «Дворец царя драконов» запланирован на следующий год. Для безопасности посетителей там должно быть установлено ограждение.

Обустройство туристического маршрута на острове Попова начнётся уже в этом году 5.jpg

Обустройство туристического маршрута на острове Попова начнётся уже в этом году 10.jpg

«После посещения таких мест в очередной раз убеждаешься, насколько уникален наш край и город. Люди должны видеть эти природные красоты, это наше богатство, – поделился Олег Гуменюк. – И мы со стороны администрации должны сделать всё, чтобы этот отдых был комфортным и безопасным. Такие места – это лицо Владивостока. Поэтому мы доведём работу по обустройству туристических маршрутов на островах до конца. В этом году будет положено начало, в следующем – будем закладывать на эти цели финансирование в городском бюджете и заручаться поддержкой краевой администрации».

Также руководитель городской администрации подчеркнул, что один из приоритетов в работе по развитию островных территорий – это ремонт аварийных пирсов.

«Безопасность – один главных вопросов. Будет сделана экспертиза реконструкции пирса, мы планируем его капитально отремонтировать. Также в планах администрации - приобретение плавучего пирса, который поможет нам самостоятельно обеспечивать доступность островных территорий. Также я считаю, что городу с нашей географией просто необходим собственный малый флот. Это возможность тоже будет обязательно рассмотрена. Жители островов не должны чувствовать себя оторванными от материка, их жизнь должна стать более комфортной. Помимо этого это поможет сделать остров доступней для туристов», – подвёл итог совещания Олег Гуменюк.

Напомним, остров Попова для обустройства туристической инфраструктуры выбран неслучайно. Его скалы, гроты, реликтовый лес, чистое море и прекрасные виды на многочисленные острова по соседству сами по себе настраивают на отдых. А близость к Владивостоку в этом списке – дополнительный плюс Попова.

После предварительного осмотра было принято решение, что основные работы должны коснуться обустройства туристических маршрутов, которые уже исторически сформировались на острове.

Обустройство туристического маршрута на острове Попова начнётся уже в этом году 8.jpg

В ближайшие два года там должны появиться туалеты, мусорные контейнеры, лавочки, информационные стенды с описанием маршрутов и достопримечательностей острова, на опасных местах должно появиться ограждение и другие элементы инфраструктуры. Включиться в эту работу предложили и бизнесу. Город берёт на себя обустройство площадок для отдыха людей, а предприниматели могут разместить на них точки питания и оказывать дополнительные туристические и бытовые услуги.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Попов  туризм  Владивосток 


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