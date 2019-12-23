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АЛРОСА за год проведет 34 международных аукциона по продаже крупных алмазов
АЛРОСА в 2020 году планирует провести 34 международных аукциона по продаже природных алмазов специальных размеров - весом 10,8 карата и выше, сообщает пресс-центр компании.
В I квартале компания проведет 7 аукционов, во II − 8, в III – 7 и в IV – 12 аукционов.
Наибольшее число аукционов состоится в Москве – 11, также компания проведет три аукциона во Владивостоке. Остальная часть аукционов пройдет в крупнейших международных центрах алмазной торговли, где работают торговые представительства АЛРОСА. Три из них пройдут в Антверпене (Бельгия), четыре – в Дубае (ОАЭ), пять – в Рамат-Гане (Израиль), четыре – в Гонконге (КНР) и еще четыре – в Нью-Йорке (США).
«В соответствии с российским законодательством мы реализуем крупноразмерное сырье весом более 10,8 карата только на международных аукционах. Как правило, в каждом из них участвуют до 100 компаний из разных стран. Сегодня на долю аукционов приходится около 10% наших продаж», - отмечает Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА.
- АЛРОСА за год проведет 34 международных аукциона по продаже крупных алмазов
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