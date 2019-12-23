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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморье попало в список отстающих по двум объектам
Устранение сроков задержек модернизации социальной инфраструктуры в центрах экономического роста рассматривались на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, прошедшей под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Вице-премьер обратил внимание, что по итогам 2019 года не все регионы достигли плановых результатов. «Мы поддерживаем начинания губернаторов, резервируем и выделяем средства на социальную инфраструктуру, но и главы регионов должны держать свои обещания, контролировать сроки реализации работ и качество их выполнения», – подчеркнул Юрий Трутнев.
Минвостокразвития России зафиксированы отставания от планов-графиков в Республике Бурятия, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области. В соответствии с соглашениями, заключенными между регионами и Минвостокразвития России, все мероприятия, срок реализации которых был намечен до конца 2019 года, должны быть завершены до 1 апреля 2020 года, тогда к регионам не будут применены штрафные санкции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
До конца февраля в Бурятии будет завершено строительство сельского дома культуры в селе Гунда и пристроя к детскому саду «Витимок» в селе Романовка, а также капитальный ремонт гимназии в Закаменске.
В Приморье до конца февраля закончат ремонт общеобразовательной школы № 55 во Владивостоке, а до конца марта в Большом Камне переключат городские коллекторы хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева.
В Амурской области до конца февраля закупят оборудование для инфекционного отделения Свободненской больницы, а до 1 апреля завершат реконструкцию здания, где разместится женская консультация.
До конца марта в Еврейской автономной области будут завершены девять мероприятий. Новое оборудование получат областные больницы в Биробиджане. Закончится ремонт в областной больнице в помещениях, где планируется открыть региональный сосудистый центр. Будет завершена разработка проектно-сметной документации для строительства школ в селе Валдгейм, жилого корпуса психоневрологического интерната и дома престарелых в Биробиджане, школ-детских садов в селах Радде и Будукане.
В заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, представители Минвостокразвития России, Минстроя России, Минтранспорта России, Минздрава России, региональных властей.
Напомним, работа по развитию социальной инфраструктуры в центрах экономического роста ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина, которое дано на заседании Президиума Госсовета во Владивостоке 6 сентября 2017 года. На Дальнем Востоке определено 58 центров экономического роста, которые охватывают 6,6 млн населения макрорегиона, что составляет 81% от численности всех дальневосточников. До конца 2021 года выделено из федерального бюджета 94,3 млрд. рублей. На федеральные средства будет построено 19 больниц и 52 фельдшерско-акушерских пункта, 33 школы и детских сада, 30 спортивных комплексов, 21 центр культуры, проведена реконструкция и капитальный ремонт 326 объектов социальной инфраструктуры.
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