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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Двухтысячный резидент дальневосточных ТОР и СПВ построит в Приморье морской зерновой терминал
"Сейчас на Дальнем Востоке в территориях опережающего развития и свободном порту реализуется более 2 тысяч новых инвестиционных проектов. Строятся новые предприятия, создано более 40 тыс. рабочих мест, более 73 тыс. человек получили бесплатный участок земли в рамках программы "Дальневосточный гектар". Это новые возможности для бизнеса и для людей, новые предприятия и новые рабочие места. Такая работа обязательно будет продолжаться и приведёт к улучшению жизни", – отметил заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Двухтысячным резидентом ТОР и СПВ на Дальнем Востоке стала компания "Приморский морской зерновой терминал". Соглашение о ведении инвестиционной деятельности подписано с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Проект будет реализован на территории свободного порта Владивосток в городском округе Большой Камень Приморского края. Объем капитальных вложений составит 900 млн рублей. Предприятие позволит создать 94 новых рабочих места. Запуск грузового терминала планируется в 2024 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Специализированный зерновой терминал будет предназначен для приема, временного хранения и отгрузки пшеницы, риса, ржи, ячменя и других злаковых культур, а также экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Грузооборот комплекса составит 3 млн тонн в год.
Проектом предусмотрено строительство причала, станции разгрузки вагонов и автомобилей с подземной конвейерной галереей, зернохранилища, ремонтно-механической мастерской, обеспечивающей инфраструктуры, а также приобретение техники и оборудования.
"На сегодняшний день на Дальнем Востоке созданы одни из лучших возможностей для инвесторов. Преференциальные режимы свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития дают возможность запускать новые проекты и развивать действующие производства, – отметил генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев. – Динамика реализации проектов как по количеству резидентов ТОР и СПВ, так и по объему инвестиций и созданию рабочих мест, является тому наглядным подтверждением. Проекты запускаются в самых различных отраслях – строительстве, сельском хозяйстве и других. Все они помогают развивать как экономику отдельных регионов, так и Дальнего Востока в целом. Со своей стороны Корпорация развития Дальнего Востока создает комфортные условия для резидентов и расширяет спектр услуг".
По данным АО "КРДВ", на сегодняшний день на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток зарегистрировано 2000 резидентов. Объем заявленных инвестиций превысил 3,5 трлн рублей, предусмотрено создание порядка 145 тыс. рабочих мест. Причем 264 проекта уже успешно реализованы, объем вложений в запущенные и реализуемые проекты ТОР и СПВ составил более 550 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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