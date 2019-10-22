Двухтысячный резидент дальневосточных ТОР и СПВ построит в Приморье морской зерновой терминал

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 12 Ноября, 03:44 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.91 р.
1 EUR 70.48 р.
100 JPY 58.64 р.
10 CNY 91.21 р.
Тема номера
Государство нам в помощь
свежий номер
Дальневосточный капитал № 10, 2019

Регион сегодня
11.11 |
Сроки получения разрешений на строительство значительно сократили в Хабаровском крае
11.11 |
Концертные залы, школу искусств, кинотеатр и творческие студии разместят под одной крышей на Сахалине
11.11 |
Сахалинскую область ждет жилищный строительный бум
11.11 |
Еще одна туристическая база строится в Приморье рядом с живописным морским побережьем
11.11 |
В московском метро запустили третий "дальневосточный экспресс"
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 10:00
Кадры наступающего завтра "Система образования на Дальнем Востоке должна соответствовать потребностям новой экономики региона, а не готовить специалистов исчезающих профессий"
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2019, 12:00
Дальневосточники пристегивают ремни Решить проблему доступных авиабилетов возможно только за счет государства, рыночные механизмы в этом случае не работают
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела
Рынки
25 Сентября 2019, 11:45
Дальневосточники делят угольный пирог Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край
статьи раздела
Регион сегодня
25 Сентября 2019, 10:15
Оппозиция на вырост Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
11 Ноября 2019, 09:30 | Регион сегодня |

Двухтысячный резидент дальневосточных ТОР и СПВ построит в Приморье морской зерновой терминал

Число резидентов, реализующих инвестиционные проекты на Дальнем Востоке с помощью преференциальных режимов ТОР и Свободного порта, превысило две тысячи

"Сейчас на Дальнем Востоке в территориях опережающего развития и свободном порту реализуется более 2 тысяч новых инвестиционных проектов. Строятся новые предприятия, создано более 40 тыс. рабочих мест, более 73 тыс. человек получили бесплатный участок земли в рамках программы "Дальневосточный гектар". Это новые возможности для бизнеса и для людей, новые предприятия и новые рабочие места. Такая работа обязательно будет продолжаться и приведёт к улучшению жизни", – отметил заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Двухтысячным резидентом ТОР и СПВ на Дальнем Востоке стала компания "Приморский морской зерновой терминал". Соглашение о ведении инвестиционной деятельности подписано с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Проект будет реализован на территории свободного порта Владивосток в городском округе Большой Камень Приморского края. Объем капитальных вложений составит 900 млн рублей. Предприятие позволит создать 94 новых рабочих места. Запуск грузового терминала планируется в 2024 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Специализированный зерновой терминал будет предназначен для приема, временного хранения и отгрузки пшеницы, риса, ржи, ячменя и других злаковых культур, а также экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Грузооборот комплекса составит 3 млн тонн в год. 

Проектом предусмотрено строительство причала, станции разгрузки вагонов и автомобилей с подземной конвейерной галереей, зернохранилища, ремонтно-механической мастерской, обеспечивающей инфраструктуры, а также приобретение техники и оборудования. 

"На сегодняшний день на Дальнем Востоке созданы одни из лучших возможностей для инвесторов. Преференциальные режимы свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития дают возможность запускать новые проекты и развивать действующие производства, – отметил генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев. – Динамика реализации проектов как по количеству резидентов ТОР и СПВ, так и по объему инвестиций и созданию рабочих мест, является тому наглядным подтверждением. Проекты запускаются в самых различных отраслях – строительстве, сельском хозяйстве и других. Все они помогают развивать как экономику отдельных регионов, так и Дальнего Востока в целом. Со своей стороны Корпорация развития Дальнего Востока создает комфортные условия для резидентов и расширяет спектр услуг".

По данным АО "КРДВ", на сегодняшний день на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток зарегистрировано 2000 резидентов. Объем заявленных инвестиций превысил 3,5 трлн рублей, предусмотрено создание порядка 145 тыс. рабочих мест.  Причем 264 проекта уже успешно реализованы, объем вложений в запущенные и реализуемые проекты ТОР и СПВ составил более 550 млрд рублей. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Дальний Восток  СПВ  ТОР 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:45
Александр Андреев: Приходится насаждать "светлые инициативы", но плохо получается В деловой повестке Восточного экономического форума (ВЭФ) традиционно нашлось место и экологическим проблемам
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:30
Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".
статьи раздела
Финансы
24 Сентября 2019, 15:05
Дмитрий Брейтенбихер: Быть главным банком для VIP клиентов - это большая ответственность Российские банки активно наращивают бизнес в сегменте Private banking, следуя за потребностью состоятельных клиентов качественно управлять личным капиталом
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика