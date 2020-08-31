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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 17 Октября, 02:00 |
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Почти 7000 предпринимателей Дальнего Востока и Арктики участвуют в программе онлайн.развивай.рф
Активными пользователями проекта «Развивай.рф | Бизнес онлайн» уже стали почти 7 000 предпринимателей Дальнего Востока и Арктики.
Проект реализуется Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), ВЭБ.РФ и Mail.ru Group. Его основная цель – помочь малому и среднему бизнесу Дальнего Востока и Арктики быстро, просто и бесплатно развивать бизнес в интернете.
«Мы предоставляем предпринимателям уникальную возможность. Средства, выделяемые участникам проекта, позволяют протестировать рекламные стратегии, научиться пользоваться таргетингом, привлечь новых клиентов, увеличить выручку и, тем самым, вывести бизнес на новый уровень», – отметил вице-президент Фонда Кирилл Каменев.
В рамках проекта для предпринимателей организуются обучающие вебинары, посвященные технологиям перевода бизнеса в онлайн, а также механизмам поддержки малого и среднего бизнеса. Они ориентированы как на предпринимателей, которые уже создали и ведут бизнес в интернете, так и на участников, которые только планируют выход в онлайн.
Так 8 октября в ходе двух вебинаров директор по продвижению продуктов ВКонтакте Наталья Якунина, евангелист ВКонтакте Вячеслав Прохоров, вице-президент Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Кирилл Каменев рассказали, как перевести бизнес в онлайн и получить до 53 тысяч рублей на рекламу, увеличить онлайн-продажи и масштабировать проект с помощью социальной сети. Всего они собрали более 4000 просмотров.
Запись вебинаров доступна в группе ВКонтаке «Развивай.рф | Бизнес онлайн». Найти ответы на все вопросы, связанные с участием в проекте, помогут операторы службы поддержки: 8 (800) 200-11-51.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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