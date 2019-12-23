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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Января, 08:38 |
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Владимир Путин призвал банки включаться в программу "дальневосточной ипотеки"
«На Дальнем Востоке сегодня реализуется программа ипотеки под 2%. Прошу банки, и не только с государственным участием, активнее включаться в ее участие», - завил Владимир Путин.
С декабря молодые семьи до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми могут купить квартиру или построить дом на Дальнем Востоке под рекордно низкую ставку в 2%. Ипотека также распространяется на получателей «дальневосточных гектаров» - они могут построить на своей земле дом. При этом, для получателей гектара нет возрастных ограничений. На сегодняшний день 14 банков включились в программу и готовы выдавать кредиты под 2 %, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Для нас льготная ипотека - важный продукт. И сейчас задача комплексно отрабатывать реализацию этой программы и вместе с банками, и с региональными правительствами. Наша задача обеспечить возможность для людей — воспользоваться этой ипотекой. Чтобы не было необоснованного роста стоимости квадратного метра, чтобы строилось жильё и банки оперативно отрабатывали все запросы», — отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Напомним, проект пониженной ипотеки Владимиру Путину представил во время Восточного экономического форума глава Минвостокразвития России Александр Козлов. Идею Президент России поддержал.
«Предлагаю запустить программу уже в этом году сроком на пять лет. Распространить её на так называемый первичный рынок жилья, а также на граждан, желающих построить жилье на «дальневосточном гектаре», - заявил Владимир Путин во время Пленарного заседания Восточного экономического форума.
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