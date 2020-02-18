|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 16 Марта, 17:52 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В России изменилась структура малого бизнеса
По словам президента, сейчас в России бизнес начал работать так, что «возле крупных компаний» работает много маленьких предприятий. Государство проводит работу над тем, чтоб большие предприятия обеспечивали заказ для малых производств.
«И реально это заработало. Вот это заработало. И у нас начала меняться структура малого бизнеса. Теперь он стал не только торговым, не только какие-то там киоски и палатки открываются, не только торговля – купил подешевле, продал подороже. Теперь есть уже и научный бизнес, и производственный малый бизнес, высокотехнологичный малый бизнес. И он работает достаточно эффективно, растёт, и экспорт этих наших услуг и товаров – растёт», – сказал он.
Путин отметил, что, в общем и целом, российский бизнес за последние годы серьёзно изменился. Государство ведёт работу по улучшению условий, связанных с регулированием инфляции. По словам Президента, в настоящий момент общая сумма прямых инвестиций превышает $540 млрд, в то время как в начале 2000-х годов этот показатель составлял $1 млрд.
- В России изменилась структура малого бизнеса
- Расширился спектр услуг международного грузового терминала станции Гродеково ДВЖД
- Королевы автострады заправляются на АЗС ННК
- Дальний Восток в цифровом формате
- В Бурятии отменили Международный турнир по вольной борьбе Baikal
- Для Забайкалья разработают отдельную программу газификации
- Туристы из 12 стран познакомятся с многообразием Бурятии
- Дальний Восток станет территорией уникального эксперимента по цифровизации лесной отрасли
- Госкорпорация "Росатом" проведет роуд-шоу на одном из ведущих предприятий Хабаровского края
- На ДВ гектарах появятся новые поселения
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.