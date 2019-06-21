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Для Камчатского края разработают программу развития туризма
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) разработает программу по развитию туризма для Камчатского края, направленную на качественные изменения имиджа региона, модернизацию и строительство новой туристической инфраструктуры и повышение качества сферы обслуживания
Документ будет создаваться совместно с Ростуризмом, Минвостокразвития России и регионом, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Мы рассматриваем возможность использования наработок других стран. Актуален опыт Исландии, схожей с Камчаткой природно-климатическими условиями, малой численностью населения, потребностями региона в строительстве сейсмоустойчивых домов, обеспечении жителей продовольствием. Свое содействие в разработке программы развития туризма на Камчатке нам готовы оказать представители правительственных организаций и туристические организации этой страны», - пояснил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
Численность населения в Исландии составляет 335 тыс. человек, на Камчатке - 315 тыс. человек. Исландию, как и Камчатку, называют страной льда и пламени. Основной причиной посещения туристами Исландии является уникальная природа. Такую причину, по данным местных компаний, называют 83% иностранных туристов. В 2008-2016 годах Исландию посетило туристов больше, чем за предыдущие 60 лет. Если говорить про качественные скачки, то турпоток с 2010 года по 2018 вырос более чем в 5 раз - до 2,3 млн человек. Общее число посетителей страны в 7 раз превышало число самих граждан. Туристической популярности способствовал ряд факторов: извержение вулкана Эйяфьядлайекюдля в 2010 году (и снова после менее разрушительного извержения 2011 года из Гримсвотн), съемки фильмов, интерес телевидения, рост социальных медиа и успешных маркетинговых кампаний. «Для продвижения туризма в Исландии работают различные компании и государственные органы, создаются удобные сайты для туристов. Нужно, чтобы и Камчатка стала местом туристического бума», - считает Леонид Петухов.
По оценкам исландской консалтинговой компании «Гамма» (Gamma), более 95 процентов туристов говорят о том, что их ожидания о поездке оправдались, а более 80 процентов сообщают о вероятности повторного визита в страну. Наибольший прирост туристов в Исландию обеспечивают туристы из США (более 576 тыс.) Соединенного Королевства (503 тыс.). Общий турпоток из этих двух государств составил около 41% от общего количества посетивших Исландию путешественников. Доля гостей из Центральной и Южной Европы увеличилась на 21,8%, с 356 тыс. до 434 тыс. человек. Увеличивается интерес туристов из Китая, хотя они пока составляют 3,9% от общего числа туристов. Посещают Исландию российские граждане. В прошлом году в страну приехало 14 тыс. россиян.
По мнению Леонида Петухова, по красоте Камчатский край, один из самых своеобразных и интересных в мире, не только не уступает, а зачастую превосходит эту европейскую страну. «Мы видим интерес россиян и граждан других стран к Камчатке. Но поток туристов в разы меньше, чем в Исландии», - заметил гендиректор АНО АПИ. Он напомнил, что общее число туристов в Камчатский край в 2018 году составило по предварительным данным 215,5 тыс. человек, из них более 25 тыс. человек – иностранцы. Наибольший интерес к Камчатке проявляют туристы из США, Китая, Германии, Австралии и Японии. Значительное число туристов пребывает из Республики Корея, а также из Филиппин, Великобритании, Канады, Франции, Швейцарии. В этом году планируется 18 заходов круизных лайнеров в порт Петропавловска.
«Интерес к туризму в Исландии привел к старту новых проектов в сфере логистики (авиаперевозок, проката машин), проживания, экскурсионного дела и сфере развлечений. Запускаются проекты государственно-частного партнерства по модернизации и развитию дорожной сети, аэропортов и других элементов базовой инфраструктуры. Увеличилось число авиакомпаний, организующих авиаперевозки в Исландию, с восьми в 2005 году до 29 в 2018 году за счет переориентации аэропорта в транспортный хаб между Европой и Северной Америкой. Все эти наработки могут быть актуальными для Камчатского края с учетом специфики Дальнего Востока», - пояснил Леонид Петухов.
В 2010-2016 годах благодаря развитию туристической сферы в Исландии было создано почти 12 тыс. рабочих мест. Это более половины новых рабочих мест, сформированных в эти годы по всем направлениям экономики. Сейчас в стране работает около 140 отелей, более 50 из которых расположены в столице. Гостиничная индустрия включает в себя смесь исландских гостиничных сетей и независимых отелей и хостелов, а также ограниченное число глобальных брендов, управляемых исландскими операторами по лицензии. В свою очередь на Камчатке зарегистрированы 134 единицы коллективных средств размещения, в которых организованы 6175 койко-мест, в отрасли занято около 6 тысяч человек. На рынке туристских услуг края сегодня работают 69 туроператоров и 208 компаний-агентов. В ближайшие три года на Камчатке планируется дополнительно создать более 500 номеров в коллективных средствах размещения. «Камчатка обладает колоссальным туристическим потенциалом. Но он до сих пор не раскрыт. Для того, чтобы туристам было комфортно, чтобы они хотели приезжать вновь в регион, нужны комфортабельные гостиницы, понятная и удобная логистика. Работа в этом направлении идет. В середине июня открылся обновленный пассажирский терминал аэропорта Петропавловск-Камчатский. Через пару лет будет построен современный аэровокзальный комплекс. Появляются новые гостиницы, запускаются проекты в туристической сфере. Но нужны дополнительные усилия для стимулирования отрасли», – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
Запуску туристических проектов способствуют преференциальные режимы ТОР и Свободного порта. По информации АО «Корпорация развития Дальнего Востока», соглашения об инвестиционной деятельности на Камчатке в рамках режимов ТОР и СПВ заключены с 200 резидентами. Причём 31 проект (20 проектов в ТОР и 11 в СПВ) на сумму 5,4 млрд рублей и рассчитанный на создание около 1060 рабочих мест реализуется в сфере гостиничного бизнеса. Один из них на сумму 1,1 млрд рублей уже введён в эксплуатацию, остальные находятся в различной стадии реализации.
«У двух регионов много общих целей и есть общие проблемные аспекты. Это, например, сезонность бизнеса, нехватка гостиничного фонда, поддержание инфраструктуры в сложных климатических условиях. Целесообразно применять наработанные решения, которые обкатывались годами. Тот приток туристов в Исландию, который наблюдается в последние годы, свидетельствует о том, решения в туристической отрасли были успешными. Этот опыт можно и нужно использовать», - уточнил Леонид Петухов.
По мнению гендиректора АНО АПИ, для стимулирования туристической отрасли на Камчатке надо идти сразу по нескольким направлениям. «Это и разработка программных документов, и поддержка уже существующих и перспективных проектов. Наше агентство готово оказывать бизнесу всю необходимую поддержку от момента зарождения идеи и формирования концепции до расширения бизнеса», - подчеркнул он.
Вопросы создания и продвижения имиджа Исландии и возможность переноса исландского опыта на Дальний Восток, строительство гостиниц и формирование качественной туристической инфраструктуры, модели привлечения инвестиций в туристические проекты обсуждались во время рабочей поездки делегации АНО АПИ в Рейкьявик. Делегация Агентства провела встречи с представителями «Исландского туристического совета» (Icelandic Tourist Board), компании «Промоут Айслэнд» (Promote Iceland), консалтинговыми компаниями «Исленска» и «Гамма» (Gamma).
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