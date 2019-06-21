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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Сахалине резидент СПВ открыл новое производство
Продукция предназначена для строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Инвестиционный проект по организации производственного предприятия стоимостью 32,5 млн рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Производство размещено на собственных площадях компании в городе Корсакове. Здесь построены цехи с инженерными сетями, установлено и смонтировано приобретенное оборудование, которое позволяет выйти на полный объем уже с первого года работы. На предприятии создано 12 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Мощности нашего предприятия позволяют производить до 10 000 погонных метров пенополиуритановой скорлупы, до 5 000 - предизолированных труб и до 15 000 м3 бетонных изделий, - поясняет генеральный директор ООО «Теплострой» Ким Ен Кир. - Таким образом мы сможем удовлетворять спрос потребителей теплоизоляционных материалов и бетонных изделий не только на территории Сахалинской области, но и выйти на рынок России».
Применение продукции резидента свободного порта Владивосток позволит обеспечить безаварийное и эффективное теплоснабжение для трубопроводов в условиях канальной, бесканальной и воздушной прокладки в коммунальном хозяйстве, теплоэнергетике, пищевой, нефтяной и других областях промышленности.
Напомним, на сегодняшний день АО «КРДВ» подписала соглашения об инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток с 1303 инвесторами, проекты которых в сумме превышают 650 млрд рублей и рассчитаны на создание 65 275 рабочих мест. Из них 137 проектов успешно реализованы, в результате создано около 21 550 рабочих мест.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
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