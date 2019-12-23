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Около 50 тысяч дзеренов зашли из Монголии в Забайкалье
Порядка 50 тысяч антилоп зашли с началом зимы из Монголии в Кыринский район Забайкальского края, в том числе в охранную зону заповедника. WWF России поддерживает проведение мероприятий по охране и мониторингу редких животных.
Дзерены зашли с конца ноября-начала декабря 2019 года на территорию юго-восточных окраин Кыринского района с прилегающего Восточного аймака Монголии. Это часть огромной так называемой Восточно-Керуленской популяции этого редкого вида монгольской антилопы.
«Зимние заходы дзерена на территорию России с Монголии — обычное дело, но в этот раз число дзерена-мигранта превышает все предыдущие. Так, например, один из крупнейших заходов отмечался зимой 2010 года, когда численность дзерена определялась в два с лишним раза ниже, но и тогда казалось огромной», — комментирует, заместитель директора Сохондинского заповедника по науке, к. б. н. Евгений Малков.
Разрозненными многочисленными стадами дзерен зашел со степной части Монголии в остепненные долины рек Кыринского района про уже известным, традиционным миграционным коридорам – долинам рек Дуча, Зун и Барун-Турген, Зубкоша, Передний Кундуй в районе сел Турген и Михайло-Павловск, и затем, перевалив отроги хребта Эрмана, спустился к Онону по долинам рек Мангутка и Курца. При этом часть стада уходит восточнее на территорию Акшинского района; миграция охватывает Ононский, Борзинский, Оловяннинский районы Забайкальского края. Таким образом, как отмечает Евгений Малков, дзерен как никогда в огромном числе зашел по всему степному югу Забайкалья.
Миграция совпала с периодом гона, поэтому многочисленные разрозненные стада, от 20 до 150 голов, а то и больше – в 200-300 голов, представляют собой гаремы, со взрослыми самцами во главе. Часто они передвигаются цепочкой отдельными группами, но двигаясь одним огромным стадом к долине Онона. Здесь дзерен обычно держится всю зиму, до весенней миграции в обратном направлении, причем часть животных может остаться, со временем сливаясь с местной оседлой группировкой дзерена.
Ход миграции, численности дзерена и его охрана находятся под контролем сотрудников Сохондинского заповедника, представителями научного и охранного отделов. С монгольской стороны за миграцией дзерена проводят наблюдения сотрудники Онон-Бальджинского парка, давние коллеги Сохондинского заповедника. Специалисты проектируемой трансграничной особо охраняемой территории «Истоки Амура», которая объединяет эти два соседних ООПТ, в эти дни проводят напряженную совместную работу по охране дзерена.
«В Красной Книге РФ дзерен до сих пор имеет статус вида, практически полностью исчезнувшего в России, хотя ситуация, начиная с 90-х годов прошлого столетия, значительно изменилась к лучшему. Из-за климатических изменений эта антилопа мигрирует зимой из Монголии в степи Забайкалья. А благодаря созданной системе особо охраняемых природных территорий и налаженной за последние 20 лет, в том числе и при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) охране, дрезена удалось вернуть в Россию. В настоящее время численность его оседлой популяции в Даурском заповеднике, федеральном заказнике «Долине дзерена» и его окрестностях составляет порядка 15 тысяч особей. Мы надеемся, что благодаря объединению усилий России и Монголии по созданию трансграничной ООПТ «Истоки Амура», такую же ситуацию с численностью дзерена мы сможем получить и в охранной зоне Сохондинского заповедника. В 2010-2014 годах здесь отмечалось не более 300 дзеренов, за последние годы их численность возросла до 1000. Миграция этого года показывает, что эта редкая антилопа все увереннее чувствует себя на степном юге Забайкалья», — комментирует Даниил Титов, руководитель отдела ООПТ Амурского филиала WWF России.
Фото Виктора Яшнова, Сохондинский заповедник.
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