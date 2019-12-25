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Владивосток на шахматной короне
24 января в столице Дальневосточного федерального округа завершилось мировое спортивное событие, стартовавшее в Шанхае, - вторая часть матча за звание чемпионки мира по шахматам между действующей двукратной обладательницей титула Цзюй Вэньцзюнь (Китай) и претенденткой Александрой ГОРЯЧКИНОЙ (Россия)
10 дней к Владивостоку было приковано внимание поклонников шахмат всего мира. За игрой на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский следили сотни жителей Владивостока, шахматисты со всего Азиатско-Тихоокеанского региона, десятки СМИ. Тай-брейк побил все онлайн-рекорды - прямую трансляцию пятичасового заключительного напряженного сражения смотрели более 24 000 человек.
По итогам 12 партий, прошедших в Шанхае и Владивостоке, с классическим контролем времени между соперницами была зафиксирована ничья - 6:6. В результате четырех партий решающего тай-брейка с укороченным контролем времени, со счетом 1,5:2,5 21-летняя россиянка Александра Горячкина уступила 28-летней спортсменке из Китая Цзюй Вэнцзюнь. Первая, вторая и четвертая партии завершились вничью, в третьей партии победила китаянка.
На протяжении всего «шахматного триллера», как успели окрестить спортивное событие журналисты, эксперты сходились во мнении, что Александра Горячкина практически ничем не уступала двукратной чемпионке мира.
«Борьба, которая развернулась на шахматной доске, как в Шанхае, так и во Владивостоке, захватила умы и сердца сотни тысяч любителей шахмат. Шахматы очень популярны во многих странах. Особый интерес к ним - в России и Китае. Состоявшееся событие даст дополнительную значимость Владивостоку, острову Русскому и ДВФУ во всем мире. Это были шахматы во всей их красоте. Спасибо участницам за то, что подарили нам этот шахматный праздник», - сказал Аркадий ДВОРКОВИЧ, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), председатель фонда «Сколково» на церемонии награждения шахматной королевы.
По словам председателя Правительства Приморского края Веры ЩЕРБИНА, для региона было большой честью принимать этот масштабный праздник спорта.
Событие активно обсуждалось в соцсетях. Как написал в своем аккаунте в Facebook Герман ЗВЕРЕВ, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), «главный, а по сути - единственный, генеральный спонсор чемпионата мира по шахматам, прошедшего во Владивостоке, - рыбопромышленный холдинг «Гидрострой». Без него это крупнейшее спортивное событие просто не состоялось бы. Теперь Владивосток отмечен на карте шахматного мира и в истории шахмат. Навсегда».
В рамках исторического шахматного поединка в ДВФУ около 500 спортсменов приняли участие в детско-юношеских соревнованиях «Малая белая ладья», более 150 сильнейших шахматистов Дальнего Востока сразились в этапе всероссийского турнира «Рапид Гран-При России «Владивосток 2020».
- Шахматы - именно та игра, которая особенно нужна детям, мечтающим чего-то достичь в жизни, это единоборство, интеллект, логика принятия решений. Шахматы учат отвечать на простые вопросы: чего я хочу, какой у меня план, и чего хочет мой противник? Концентрация внимания и психологическая устойчивость, умение ясно мыслить - без этого нельзя двигаться вперед ни в игре, ни в жизни. Юные сахалинские спортсмены заняли все первые места на соревнованиях, которые прошли на одной площадке с чемпионатом мира. Хорошо выступили и наши дети из Преображения. Шесть лет мы проводим на Сахалине шахматные турниры на кубок компании, и сегодняшние победы - это и есть результат, - поделился впечатлениями Александр ВЕРХОВСКИЙ, председатель совета директоров АО «Гидрострой».
Вернувшись из Приморья, вице-чемпионка мира Александра Горячкина рассказала о своем состоянии после матча за мировую корону в эфире программы «Все на Матч!»: «Я осознаю, что матч проигран, но жизнь продолжается. Если оглядываться на три недели назад, у меня нет ощущения, что я могла сделать что-то большее. Делала все на максимуме. Жалко, что этого не хватило. Зимой во Владивостоке очень популярна рыбалка. Мне тоже хотелось выйти и пройтись по льду, по которому все так уверенно ходили, но видя, насколько мне не прет, не решилась, на всякий случай...».
Досье "Дальневосточного капитала": Организаторами матча за звание чемпионки мира по шахматам выступили Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Китайская шахматная ассоциация, Федерация шахмат России (ФШР) и Правительство Приморского края. Генеральный спонсор - АО "Гидрострой". Призовой фонд турнира составил 500 тысяч Евро. После тай-брейка победитель получает 275 тысяч евро, проигравший - 225 тысяч евро.
Фото - Марина Божко, Этери Кублашвили
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