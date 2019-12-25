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18 Февраля 2020, 08:45 | Регион сегодня |

Подари Владивостоку взгляд

Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата

Взгляд, который увозят с собой на память

Проекту «Посмотри на Владивосток» - восемь лет. Ежегодно, с 1 января до 1 апреля, авторы отправляют на конкурс фотографии, сделанные во Владивостоке в предыдущем году. Заинтересованное жюри отбирает самые интересные из них, определяет победителя в каждой номинации и лучшую фотографию года. Зрители делают свой выбор, голосуя онлайн за снимок на Приз зрительских симпатий. В день рождения города на торжественной церемонии проекта чествуют авторов всех фотографий и презентуют фотоальбом. В этот же день открывается одноименная выставка.

За семь лет на конкурс прислано 10 000 фотоснимков от тысячи авторов - профессионалов и любителей. Издано семь фотоальбомов общим тиражом 10 000 экземпляров, каждый из которых - это новая городская повесть. В июле 2020 года будет издан восьмой альбом, в который войдут 160 фотографий - столько лет исполнится Владивостоку в этом году. Музей современного искусства «Артэтаж» представит выставку «Посмотри на Владивосток *2019».

Альбомы, созданные из лучших фотографий конкурса «Посмотри на Владивосток» (LookAtVladivostok-ART), гости города забирают с собой на память, их собирают в семейные и корпоративные коллекции, дарят друзьям и партнерам. Издания разлетаются по всему миру - они есть в странах всех континентов нашей планеты.

 


 
 

 

 

ART проект соучастия

«Look At Vladivostok» - артпроект, призванный через искусство фотографирования привлечь внимание людей к любованию городом и его познанию. Каждому - и автору, и зрителю - он дает возможность соучаствовать в исследовании городской жизни, вовлекая и вовлекаясь в видение разных сторон городского бытия. Нередко люди рассказывают, что узнавали город, листая альбомы «Посмотри на Владивосток», и влюблялись в него.

В архиве сайта lookatvladivostok.ART можно увидеть все фотографии, признанные лучшими и вошедшие в альбомы, начиная с 2012 года - года основания проекта.

Объединенные культурой дарения

«Посмотри на Владивосток» несет в себе добрую традицию дарения. Участники проекта - горожане и гости Владивостока - через фотоснимки дарят городу образы моментов проявившейся в нем жизни. Партнеры проекта - предприниматели и журналисты - благодаря включенности в культуру дарения, усиливают энергию дара. Все авторы, чьи фотографии вошли в фотоальбом, получают его в подарок, а победителям в каждой из конкурсных номинаций вручается особый приз - кораблик, сделанный из светлого дерева, приморской липы, приморским скульптором Олегом Батухтиным. А один из самых известных переводчиков России, дальневосточник Максим Немцов делает альбом двуязычным - и это тоже его подарок Владивостоку.

Через партнерскую сеть проекта альбомы «Посмотри на Владивосток» получают в дар участники международных, российских, региональных и городских событий, происходящих на владивостокской земле. Так проект расширяется, исполняя свою объединяющую миссию. На разных городских площадках экспонируются фотографии LookAtVladivostok-ART: в Морском государственном университете имени адмирала Г. И. Невельского, в холлах Морского вокзала, в Пушкинском театре Дальневосточного федерального университета, во владивостокском Дворце детского и юношеского творчества и в Приморском Доме молодежи. Выставки «Посмотри на Владивосток» гастролировали в Москве, в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова, в приморском поселке Кавалерово и в городе Дальнегорск. Фотографиями проекта «Посмотри на Владивосток» проиллюстрирована книга журналиста Натальи Островской «Владивосток. Мой и нашенский» о судьбах четырех поколений жителей столицы Дальнего Востока.

Войти в историю

В фондах Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева и Приморской государственной картинной галереи сохраняются все лучшие фотографии проекта. Они становятся свидетельством жизни города за каждый его год. Благодаря последовательности проекта и творческой включенности в него большого количества заинтересованных людей, собирается история Владивостока. Каждый участник проекта передает потомкам свой взгляд на жизнь города через запечатленные образы.

Авторы - весь город

«Отличительная особенность проекта состоит в том, что он не элитарный, а народный по своему творческому потенциалу», - отметил арт-критик Александр Лобычев. Об этом же говорит публицист, писатель Василий Авченко: «У нас издается немало фотоальбомов - нередко талантливых, интересных. Но в данном случае важно то, что авторами выступает весь город - сотни его жителей. И у каждого - своя оптика. Имею в виду, естественно, не фотоаппараты, а те линзы, которые в глазах и душе. В этом ценность проекта «Посмотри на Владивосток». Отбирать из тысячи присылаемых на конкурс фотоснимков лучшие - редкое удовольствие. Порой непростое».

Сложную задачу выбора лучших фотоисторий о Владивостоке выполняет жюри конкурса, которое формируется из профессиональных фотографов, художников, архитекторов и дизайнеров, журналистов и писателей, арт-критиков, искусствоведов и галеристов, историков, предпринимателей-визионеров и издателей.

2020: конкурс открыт

Фотографии на конкурс «Посмотри на Владивосток *2019» принимаются в семи номинациях: «Острова и побережья», «Районы и кварталы», «Повседневность», «События», «Музеи, галереи, театры», «Старое и новое», «Студенчество».

Из года в год часть конкурсных номинаций остается неизменной, а часть меняется. «Появление каждый год новых номинаций, наряду с устоявшимися, позволяет создать удивительную партитуру, в которой Владивосток звучит каждый раз по-новому», - комментирует Светлана Руснак, заместитель директора Приморской государственной картинной галереи.

Прием фотографий, сделанных во Владивостоке в 2019 году, идет на сайте lookatvladivostok.ART и продлится до 1 апреля 2020 года.

Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер проекта «Посмотри на Владивосток»

 

Фото: Людмилы Ломакиной, Вячеслава Туктамышева, Павла Закорчевного, Родиона Сенина, а также из архива проекта LookAtVladivostok.ART

Ирина ПАВЛЕНКО

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2020 год.

Теги: Владивосток  Посмотри на Владивосток 


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