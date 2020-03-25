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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 20 Мая, 02:12 |
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Онлайн-профтестирование для школьников Дальнего Востока открыто на сайте АРЧК
На сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике стартовал масштабный проект по профориентационному тестированию для учеников 9-11 классов из дальневосточных школ. Проект разработан и реализован по заказу АРЧК специалистами Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» (МГУ им. М. Ломоносова). В результате тестирования школьники смогут выбрать предметы для сдачи ЕГЭ, вуз для поступления и получить рекомендации экспертов по востребованным на Дальнем Востоке профессиям и специальностям.
Тестирование и консультации пройдут в режиме онлайн, что, по мнению организаторов, будет способствовать повышению доступности проекта для школьников и вовлечению их родителей в обсуждение выбора профессии.
«Подготовка кадров для экономики Дальнего Востока – одно из ключевых направлений деятельности Агентства. В перспективе до 2025 года потребность региона в трудовых ресурсах составляет более 100 тысяч человек в таких отраслях, как добыча и переработка ископаемых и драгметаллов, строительство, машиностроение, рыболовство, сельское хозяйство. Наш проект даст возможность школьникам выбрать вуз и профессию осознанно, а впоследствии - получить востребованную интересную работу, результат которой станет реальным вкладом в развитие региона», – сказал генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат.
В рамках проекта любой старшеклассник по ссылке с главной страницы сайта АРЧК сможет бесплатно пройти специально разработанный тест и сразу получить его результат. Далее школьнику и его родителям будет предложено выбрать дату для онлайн-встречи с консультантом Центра, который ответит на вопросы и даст рекомендации по профориентированию, в том числе – с привязкой к образовательным организациям региона.
«По статистике в мире лишь около 30% работающих людей занимаются тем, что им на самом деле интересно. Остальные работают скорее вынужденно и выполняют малоинтересные задачи, предусмотренные должностным функционалом. Это результат неправильного или случайного выбора профессии. Задача проекта – показать методологию самоопределения, основанную на склонностях человека, его интересах, личностных предпочтениях и способностях. Эти навыки выбора важно освоить в юном возрасте, но актуальность они будут иметь в течение всей жизни. Наша миссия – увеличить количество людей, профессиональная деятельность которых будет им по-настоящему интересна и в которой они будут эффективны», – сказал Кирилл Кузнецов, руководитель отдела профориентации Центра «Гуманитарные технологии».
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике имеет опыт сотрудничества с Центром «Гуманитарные технологии»: ранее его разработки применялись для отбора учеников в профильные классы под потребности крупнейших работодателей, ориентированных на «воспитание кадров» со школьной скамьи. В их числе – «Газпром переработка Благовещенск», Судостроительный комплекс «Звезда». Масштабные тестирования также проводились в рамках фестивалей «Дни Дальнего Востока в Москве». Экспертиза и качество исследований Центра «Гуманитарные технологии» подтверждены профориентационными проектами всероссийского масштаба.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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