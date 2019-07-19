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БАМ: подарки к празднику

В честь 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который отмечался 7 июля, Дальневосточная железная дорога организовала специальный эстафетный поезд сообщением Хабаровск-1 - Тында - Хабаровск-1

В вагонах, украшенных символикой юбилея, по станциям легендарного пути в путешествие отправились ветераны-железнодорожники, работники Дальневосточной магистрали, артисты и представители средств массовой информации.

Поезд совершил остановки на знаковых станциях БАМа - Комсомольск-на-Амуре, Постышево, Уркальту, Новый Ургал, Февральск, Мирошниченко. Для многих населенных пунктов Дальнего Востока железнодорожные предприятия являются градообразующими, поэтому торжества, которые прошли на каждой из перечисленных станций, стали настоящим праздником не только для ветеранов и работников БАМа, но и для всех местных жителей.

 


 

 

 

 

Центром юбилейных мероприятий стала столица БАМа - Тында, куда прибыло около 1200 гостей со всей страны и из ближнего зарубежья. Помимо Хабаровска, второй эстафетный поезд следовал на юбилей Иркутска, также делая остановки на легендарных бамовских станциях. Эмоции на встрече ветеранов-строителей зашкаливали. Благодаря их самоотверженному труду и инженерному таланту всего через 10 лет было открыто сквозное движение по БАМу. Их руками в сложнейших климатических условиях была создана магистраль, значимость которой сегодня получает новое звучание.

- БАМ - это живой организм, который работает на экономику страны, решает важные народно-хозяйственные задачи и, самое главное, развивается. Нам предстоит увеличить провозную способность БАМа и Транссиба. В решении этой задачи мы будем опираться на накопленные знания и на огромный пример мужества, таланта, упорства и воли, которые вы показали, - приветствовал собравшихся зам председателя Правительства РФ Максим АКИМОВ.

В торжественном митинге на привокзальной площади также приняли участие министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ, помощник президента РФ Игорь ЛЕВИТИН, генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег БЕЛОЗЕРОВ, губернатор Амурской области Василий ОРЛОВ, глава Республики Бурятия Алексей ЦЫДЕНОВ, бывший министр путей сообщения и первый президент ОАО «РЖД» Геннадий ФАДЕЕВ, ветераны - строители БАМа, нынешние работники магистрали, жители Тынды. Из Нерюнгри в столицу БАМа прибыл Глава Республики Саха(Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ.

Строителей Байкало-Амурской магистрали в своем видеобращении на сайте Кремля поздравил президент РФ Владимир ПУТИН. Он отметил, что БАМ - это больше, чем просто одна из стальных магистралей страны. БАМ стал транзитным маршрутом, который связал всю Евразию. Однако теперь стоит задача обеспечить прорывное развитие инфраструктуры региона. К 2025 году нужно увеличить пропускную способность БАМа до 200 млн тонн в год, обозначил задачи президент РФ.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 45-летию с начала строительства БАМа, состоялось несколько знаковых деловых событий. На станции Тында в эксплуатацию была введена сортировочная горка.

Станция Тында является одной из важнейших на Восточном полигоне. Здесь сходятся грузовые и пассажирские потоки в направлении Дальнего Востока, Забайкальского и Хабаровского краев, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Амурской областей. Станция связывает БАМ с Транссибирской магистралью.

Развитие станции ведется с 2015 года в рамках комплексного проекта модернизации Восточного полигона железных дорог России. Необходимость реконструкции обусловлена ростом нагрузки в связи с увеличением пропускных способностей БАМа при строительстве новых разъездов, двухпутных вставок и вторых путей.

Сегодня возможности станции позволяют сортировать порядка 840 вагонов в сутки. Для увеличения перерабатывающей способности станции строятся дополнительные пути, укладываются новые стрелочные переводы.

Сортировочная горка будет оборудована автоматизированной системой управления формированием и расформированием составов, современными системами связи и энергообеспечения, современными вагонными замедлителями.

После завершения реконструкции станции Тында к 2021 году ее перерабатывающая способность возрастет более чем в 2,5 раза.

В этот же день было открыто рабочее движение по второму железнодорожному мосту через реку Лена на БАМе, на перегоне Лена-Восточная - Предленский. Таким образом, этот участок протяженностью 2,5 км стал двухпутным.

Разрешение на начало движения дал генеральный директор ОАО «РЖД» Олег БЕЛОЗЕРОВ по телемосту с городом Усть-Кут. Торжественная церемония транслировалась на главную площадь Тынды. Первый грузовой поезд пересек реку Лена по новому переходу.

Строительство второго моста через р. Лена началось в июне 2015 года в рамках программы «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей».

По проекту, конструкция установлена на построенных в 1975 году опорах, которые были усилены для пропуска тяжеловесных поездов. Длина сооружения с подходами - 417 м, высота - 25 м, судовой габарит - 15 м. Стоимость строительно-монтажных работ составила более 600 млн рублей.

Особенность конструкции в том, что металлический мост состоит из четырех пролетов, различных по длине. Максимальная протяженность пролета - 132 метра.

Второй мост через реку Лена - один из стратегических объектов в реализации программы модернизации Байкало-Амурской магистрали. Наряду с укладкой вторых путей, разъездов, проходкой второго Байкальского тоннеля, он существенно повлияет на развитие пропускных и провозных возможностей БАМа.

С запуском нового моста провозная способность железной дороги на участке Лена-Восточная - Чудничный будет увеличена с 26,9 млн до 34,5 млн тонн в год.

На состоявшемся после митинга торжественном собрании лучшим работникам магистрали вручены награды министерства транспорта, ОАО «РЖД», губернаторов Амурской и Иркутской областей, глав Республики Бурятия и Хабаровского края.

Праздничные мероприятия в Тынде прошли по всему городу: спортивный праздник на стадионе «БАМ», шествие оркестров международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В завершение дня на площади 25-летия БАМа состоялся гала-концерт для жителей города.

Использованы информация и фото пресс-службы Дальневосточной железной дороги.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2019 год.  
 

Теги: БАМ  РЖД 


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