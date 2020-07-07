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Всероссийский этап конкурса "Мост китайского языка" определил победителей среди школьников

16 августа 2020 в Москве прошел VIII Всероссийский этап конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Организатором конкурса традиционно выступил отдел по делам образования Посольства КНР в России и Школа № 1948 "Лингвист-М".

В престижном конкурсе на знание китайского языка и культуры приняли участие 16 школьников в составе шести команд: из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Хабаровска, Владивостока. Конкурс проходил в России в восьмой раз, но впервые - в формате онлайн. Из-за сложившейся международной эпидемиологической обстановки, “Мост китайского языка” перестроился под формат прямого эфира, внедрив самые современные сетевые технологии и мультимедийные формы.

“Учителя и школьники, предпринимая противоэпидемические меры, преодолевая многочисленные трудности, не переставали учить и учиться. В этом проявляется любовь и ответственность к своей работе у учителей, прилежность у школьников, а также их любовь к китайскому языку. Эта “облачная” встреча - результат больших усилий всех сторон”, - пояснил Цао Шихай, Советник-посланник Посольства КНР в РФ, руководитель отдела по делам образования Посольства КНР в РФ.

Общаясь в прямом эфире с жюри, участники всероссийского конкурса отвечали на вопросы о культуре России и Китая, представляли свои видеоработы, попутно раскрывая главную тему конкурса - «Высокий полет с китайским».

Победителями конкурса “Мост китайского языка” стали: первое место - Типисева София (Санкт-Петербург), второе место разделили -  Ким Лада  (Владивосток) и Доценко Елизавета (Москва), бронза - Шпаков Роман (Хабаровск), Тимур Мансуров (Казань), Анастасия Васильева (Владивосток). 

Победитель конкурса “Мост китайского языка” Типисева София получит главный приз - стипендию на получение степени бакалавра в очном формате обучения в одном из китайских вузов. Ким Лада и Доценко Елизавета будут поощрены стипендией на академический год обучения в Китае. “Бронза” позволит Шпакову Роману, Тимуру Мансурову и Анастасии Васильевой обучаться в Китае один семестр. Приз зрительских симпатий получила Доценко Елизавета, номинации “лучшее произношение” удостоилась Ким Лада, сразу двумя номинациями - за лучший талант и лучший монолог - была отмечена Полякова Ксения.

Новый формат проведения Всероссийского этапа конкурса «Мост китайского языка» позволил проверить знания онлайн, сохранив при этом ощущение живого общения. А благодаря записи эфира каждый участник смог оценить себя со стороны. Важно, что конкурс позволил найти новых друзей, единомышленников, талантливых китаистов среди школьников. 

Отвечая на вызовы времени, “Мост китайского языка” продолжает вносить свой неоценимый вклад в продвижение китайской культуры и содействовать развитию российско-китайских отношений.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»:

Всемирный Конкурс «Мост китайского языка» для обучающихся средних школ является финальным этапом  большой отборочной работы, проводимой  огромным количеством учителей китайского языка в разных странах мира по отбору наиболее подготовленных учащихся средних школ, изучающих китайский язык.  Отбор проводится в несколько этапов на конкурсной основе (региональный этап и федеральный этап). Активное участие в  этой работе принимают обучающиеся,  средние школы, в которых ведется преподавание китайского языка и Институты  Конфуция, работающие при различных университетах в Российской Федерации, Кабинеты Конфуция, работающие при средних общеобразовательных школах. 

Финансовое и организационное обеспечение, связанное с проведением всех Этапов «Всемирного Конкурса «Мост китайского языка» для обучающихся средних школ», до последнего времени осуществлялось при поддержке государственной Канцелярии «Ханьбань» /Главное управление Института Конфуция г. Пекин.

Важную роль в организационной работе по организации и проведению отборочных этапов Конкурса    играют Отдел по делам образования Посольства КНР в РФ (г. Москва) и Отделы по делам образования Генеральных Консульств в регионах РФ (г. Санкт-Петербург, г. Казань, г. Иркутск и т.д.). 

Первый Всемирный конкурс «Мост китайского языка» для учащихся средних школ проводился в г. Цзинань, провинция Шаньдун, июль 2008 г., участвовало 28 команд из разных стран. Каждая команда состояла из 3 конкурсантов, 1 зрителя, сопровождающего педагога. Расходы по проведению Конкурса (авиабилеты, размещение, питание, конкурсные мероприятия, страховка и т.д., все обеспечивала китайская сторона). 

Финальная часть Первого Всемирного конкурса (которая проводилась в Китае)  состояла из трех этапов: отборочная часть (из 28 команд выбирались 12), полуфинал (отбор 6 команд), финал (для 6 команд) 

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ, ЗНАНИЯ О  КИТАЕ:

В результате конкурсного отбора определялись команды победители (1-е место – 1 команда, 2-е место – две команды, 3-у место – три команды) и победители в личном зачете (1-е место – 3 победителя, 2-е место – 5 победителей, 3-е место 7 победителей), также присуждались  призы в личном зачете по отдельным номинациям: Самый талантливый, За лучшее произношение, Приз зрительских симпатий и т.д.  

Участники Конкурса: иностранные граждане (т.е. конкурсанты не являются гражданами КНР) не являющиеся носителями китайского языка. 

Содержательная часть Конкурса, естественно, ежегодно изменяется, но при этом структура Конкурса, в основном сохраняется.

К настоящему времени Конкурс значительно расширился за счет участников и представляемых ими стран.

Для сравнения. 12-й  Всемирный конкурс «Мост китайского языка» для учащихся средних школ проводился в октябре 2019 года сначала в г. Пекине, а за тем  в г. Чжэнчжоу, провинция Хэнань. В Конкурсе приняли участие представители из 105 стран мира, более 120 конкурсантов. 

С 2008 по 2019 год в этом конкурсе (в финальной части конкурса в Китае) приняли участие около 3000 конкурсантов, по всему миру в отборочных турах участвовало более 30.000 учащихся средних школ. 

С 2008 по 2019 год конкурс проводился в таких городах Китая: г. Цзинань, г. Чунцин, г. Куньмин, г. Чжэнчжоу,  г.Пекин.  

В Российской Федерации всероссийский Конкурс «Мост китайского языка» для учащихся средних школ (как  отборочный этап Всемирного  конкурса) стал проводиться, начиная с 2013 года. С 2013 по 2016 гг. соорганизаторами всероссийского Конкурса выступали Отдел по делам образования Посольства КНР в РФ и средняя общеобразовательная школа № 1948 г. Москвы с углубленным изучением китайского языка, главным организатором Конкурса являлась Государственная Канцелярия «Ханьбань»/Главное управление Института Конфуция г. Пекин. Конкурс проводился на базе пансионата «Заря» (Московская область), санатория «Отрадное» (Московская область), ……. 

В Конкурсе принимали участие команды школьников – победители отборочных туров в регионах РФ, в разные годы в каждом всероссийском конкурсе принимали участие до 300 конкурсантов (от 17 до 21 команд). Команды-победители всероссийского Конкурса получали право представлять Российскую Федерацию в финальной части Всемирного Конкурса «Мост китайского языка» для учащихся средних школ,  который всегда проводился в Китае. 

С 2004 по настоящее время  в средней общеобразовательной школы № 1948 г. Москвы с углубленным изучением китайского языка проводится ежегодный московский Фестиваль китайского языка, в котором принимают участие учащиеся средних школ московского региона, обучающиеся китайскому языку. Организатором Фестиваля выступает средняя общеобразовательная школа № 1948 г. Москвы с углубленным изучением китайского языка при поддержке Отдела по делам образования Посольства КНР в РФ и Кабинета Конфуция при  средней общеобразовательной школы № 1948 г. Москвы с углубленным изучением китайского языка. В ежегодном московском Фестивале принимают участие учащиеся начальной, средней и старшей школы из 8-15 школ,  в разные годы в Фестивале принимали участие до 200 обучающихся. На Фестивале соревнования проводятся по разным возрастным группам в разных номинациях. По результатам Фестиваля определяются победители в личном и в командном зачете.  

Начиная с 2008 г.,(т.е. , когда был организован Всемирный конкурс «Мост китайского языка» для обучающихся средних школ)  команды,  победившие в ежегодном московском Фестивале китайского языка (обучающиеся старшей школы) стали получать право представлять Российскую Федерацию во  Всемирном конкурсе «Мост китайского языка» для учащихся средних школ. 

Начиная с 2013 года, т.е. когда был организован всероссийский Конкурс «Мост китайского языка» для обучающихся средних школ, ежегодный московский Фестиваль китайского языка получил статус регионального Конкурса по китайскому языку и его победители стали получать право на участие во всероссийском Конкурсе. 

Всемирный конкурс  «Мост китайского языка» достаточно широко развитая Конкурсная структура по китайскому языку. Существует, например, Всемирный конкурс  «Мост китайского языка» для студентов (работает с 2002 года по настоящее время),  Всемирный конкурс  «Мост китайского языка» для иностранных студентов, обучающихся в Китае и т.д.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Теги: учить  конкурс  школа  Китай  учитель  китайский язык  ученик 


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