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Российский бизнес с китайским акцентом

Согласно рассматриваемому в Госдуме законопроекту, экскурсоводами в России смогут быть только граждане РФ.

 Кроме этого, они будут обязаны сдавать профильный экзамен по единому стандарту экскурсий в РФ

«Дальневосточный капитал» провел опрос уполномоченных по защите предпринимателей в регионах ДФО о том, как данный закон отразится на качестве услуг в туристической отрасли и благосостоянии российских турфирм в случае его принятия.

 

Герасимов Олег Владимирович, Хабаровский край

- Ряд стран, в их числе Италия, Китай, Таиланд, Турция, уже давно ввели подобные ограничения. Кандидаты на работу гидом должны сдать экзамены и получить аккредитацию. Принятие внесенного законопроекта позволит восстановить баланс возможности предпринимательства в туристической сфере.

Как минимум, есть две причины поддержать положение о том, что экскурсоводами в РФ могут быть только граждане РФ: историко-культурная и экономическая.

История России зачастую искажается иностранными гидами, иногда намеренно, иногда из-за нехватки знаний по предмету. Это приводит к путанице в географии, истории и политике.

Иностранные гиды не платят налоги в российский бюджет и способствуют развитию полулегальных схем обслуживания туристов с оплатой услуг через интернет. Убытки от такой работы исчисляются миллионами рублей.

В странах, применяющих «национальный» принцип, предусмотрены меры ответственности для гидов-нелегалов, вплоть до аннулирования визы и депортации, надеемся, что Российская Федерация также сможет защитить свою туристическую индустрию.

 

Шемилина Марина Анатольевна, Приморский край

- Приморские ассоциации в сфере туризма, пожалуй, первыми подняли вопрос лицензирования гидов. Департамент по туризму Приморского края поддержал ассоциации и направил в правительство РФ соответствующую инициативу. Наконец-то инициатива рассматривается в Госдуме. Несмотря на то, что это, в принципе, ограничения, я положительно к ним отношусь и тоже поддерживаю в этом вопросе приморские туристические компании. Туристическая отрасль является одной из приоритетных у нас в крае. Губернатор уделяет ее развитию постоянное внимание. Отрасль должна приносить доход местным компаниям и бюджету края, а значит и работать гидами должны приморские специалисты. Кроме этого, важно, чтобы экскурсии проводились квалифицированными гидами, знающими и понимающими историю Приморского края, направления современного развития края, красоту и уникальность природы.

 

Бессонова Виктория Викторовна, Забайкальский край

- Принятие нового закона позволит сформировать на туристическом рынке страны компетентных специалистов, улучшит качество обслуживания и, что немаловажно, уровень безопасности туристов. Насыщенность рынка иностранными экскурсоводами не только оказывает влияние на благосостояние российских турфирм и индивидуальных предпринимателей, но и может навредить потребителям в получении исторически объективной информации. Услуги таких гидов бывают не лучшего качества, например, ими может искажаться информация об объектах экскурсии. Введение закона позволит сократить количество нелегального бизнеса в этой сфере и повысить востребованность услуг добросовестных предпринимателей.

 

Котов Андрей Викторович, Магаданская область

- Любые ограничительные меры увеличивают стоимость услуг. Качество услуг повышается в конкурентной борьбе. Поэтому ожидаю от результатов введения этого закона повышения дохода российских туристических компаний и снижения качества услуг.

 

Борцов Станислав Викторович, Камчатский край

- Безусловно, в сфере туристских услуг накопилась масса проблем. Одна из них - нелегальные экскурсии. Не сказал бы, что предлагаемый законопроект направлен исключительно против китайских нелегальных гидов, так как и на уровне конкуренции местных гидов хватает проблем с нелегальной деятельностью. Тем не менее, решение вопроса явно запаздывает. Учитывая международные обязательства РФ, нам, конечно же, необходимо будет открыть возможность работы для некоторых иностранных гидов в рамках имеющихся соглашений и договоров, но в целом линия понятна и поддерживаема подавляющим большинством турист- ских компаний Камчатки. Что же касается специального экзамена, то возникает вопрос об обучении для его сдачи. Важно, чтобы оно не стало очередным административным барьером и непосильной ношей для добросовестных экскурсоводов и гидов.

К тому же, результата не будет, если будет отсутствовать реальная практика выявления и привлечения к ответственности нелегальных предпринимателей.

 

Матхеев Чингис Сергеевич, Республика Бурятия

- Концепцию законопроекта поддерживаю. На примере Бурятии можно увидеть, что китайский бизнес крайне неохотно создает новые рабочие места для россиян. В итоге мы получаем дополнительную нагрузку на инфраструктуру и экологию без явного экономического эффекта. Поэтому уверен, что принятие данного законопроекта позитивно скажется на турбизнесе Бурятии.

 

Коваленко Андрей Сергеевич, Сахалинская область

- В нашем островном регионе, не дожидаясь принятия закона, уже планируют провести аккредитацию всех туроператоров в первом квартале следующего года, и все добросовестные туроператоры и профильное агентство по туризму поддерживают эти изменения. Хотя мы пока так, как наши соседи в ДФО, не сталкиваемся с китайскими туроператорами. Вывод: Введение закона позволит сократить количество нелегальных предпринимателей в сфере туризма, повысить качество услуг и создать приемлемые условия для добросовестных предпринимателей.

 

Кулик Николай Иванович, Чукотский автономный округ

- Принятие нового закона повысит качество услуг в туристической отрасли и положительно отразится на благосостоянии российских турфирм и индивидуальных предпринимателей.

 

Ромашко Елена Борисовна, руководитель Аппарата Уполномоченного, Приморский край

Ограничивать по гражданству не стоит, и делать только профессию экскурсовода для граждан России это не совсем правильно. В настоящее время только российские экскурсоводы (переводчики) не смогут справиться с таким спросом на рынке, и такой запрет не исправит сложившуюся ситуацию на рынке туристических услуг. У нас есть патентная система для иностранных граждан, и любой иностранец может его приобрести и на законных основаниях работать.

А вот сдача экзамена - это правильное условие, и здесь оно должно быть для всех. Иностранным гражданам к приобретению Патента на работу нужно будет перед этим сдать ещё и экзамен. Законопроект позволит в этом случае упорядочить данный рынок и создать условия для правильной конкуренции.

Фото Натальи Мироновой, пресс-служб.

Наталья Миронова

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2020 год.

Теги: законопроект  россия 


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