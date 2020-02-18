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20 Февраля 2020, 14:45 | Регион сегодня |

Летать так летать

Цены на авиабилеты и развитие местного авиасообщения - крайне резонансный вопрос для действующей власти

Подборка наиболее ярких высказываний руководителей субъектов ДФО по этой проблеме - в очередной тематической «мозаике» нашего журнала.

 


 

Сергей ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

- Есть дорожная карта, согласование с Росавиацией о том, что всю инфраструктуру аэропортов Хабаровского края нужно возвращать региону. В противном случае будет сложно что-либо сделать. Мы будем увеличивать рейсы, а нам будут поднимать цены за обслуживание, в результате мы не сможем снижать цены на билеты.

… Я подписал документ об изменениях. Теперь все члены правительства, за исключением первых заместителей председателя, будут летать только эконом-классом. Если чиновник захочет куда-то полететь бизнесом - только за свой личный счет. Конечно, это вызовет недовольство у многих, но пока у нас такие запредельные цены, давайте будем сами себя сдерживать.

 


 

Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Приморского края

- Сегодня местные авиалинии, возрожденные в 2014 году усилиями краевых властей, бьют рекорды по количеству рейсов и пассажиропотоку. Такого стремительного развития малой авиации нет больше ни в одном регионе России.

В Приморье практически восстановлена маршрутная сеть, существовавшая в годы расцвета гражданской авиации, ведется планомерное восстановление посадочных площадок, аэродромной инфраструктуры, построено семь новых зданий аэровокзалов.

Важно также, что, благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья, цена авиабилетов доступна для жителей края и сопоставима с ценой билета на автобус и поезд.

 


 

Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края

- Самолеты Камчатского авиационного предприятия осуществляют рейсы не только в Анадырь, но и в Магадан. Причем иногда самолет, направляющийся в Магадан, совершает промежуточную посадку в корякском поселке Палана. Рейсы, насколько это позволяют погодные условия, выполняются регулярно, они востребованы. Эти авиаперевозки сейчас субсидируются из бюджетов Камчатки, Чукотки и Магаданской области, так что цены на авиабилеты для жителей наших субъектов остаются доступными. Рассчитываем получить и федеральную субсидию на осуществление перелетов по этим направлениям.

Наша северо-восточная территория - действительно особенная. У субъектов одинаковые проблемы, связанные с отсутствием соответствующей дорожной сети, поэтому основной вид транспорта - авиация. Камчатке удалось сохранить свою краевую авиакомпанию, и мы, безусловно, ее поддерживаем и следим за надлежащим состоянием авиационного парка. Если удастся приобрести новые самолеты, мы готовы рассматривать варианты перелетов и на Сахалин.

 


 

Сергей НОСОВ, губернатор Магаданской области

- Проблема авиаперевозок в Магаданской области связана с большим количеством вахтовиков, летающих по плоским тарифам. И в самом Магадане купить билеты по «плоским» тарифам при четырех рейсах в неделю очень проблематично.

 


 

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области

- Весь 2019 год при поддержке федеральных властей мы работали над возвращением «Аэрофлота» на Сахалин, продолжением практики плоских тарифов и запуском более вместимых самолетов по маршруту Южно-Сахалинск - Москва.

В настоящее время заканчивается строительство нового аэропорта, который получил имя А.П. Чехова. Введение этого объекта в эксплуатацию позволит существенно увеличить пассажиропоток.

… Сейчас Шикотан оторван от Сахалина - из областного центра сюда можно попасть только через Кунашир. Появление взлетно-посадочной полосы позволит ввести прямой рейс из Южно-Сахалинска. Это не только увеличит объемы пассажирских и грузовых перевозок, но и может решать экстренные задачи - к примеру, из области санитарной авиации. Для нашей островной области развитие воздушного сообщения ставится во главу угла. Необходимо устранять транспортное неравенство, создавать условия, чтобы все сахалинцы и курильчане имели возможность свободно передвигаться по островам и выезжать за пределы родного региона.

 


 

Роман КОПИН, губернатор Чукотского автономного округа

- Правительство округа ежегодно субсидирует региональные авиаперевозки и сдерживает рост тарифов, тем самым обеспечивая транспортную доступность населению. На более чем 86% направлений утвержденные тарифы составляют от 5 до 7 тыс. рублей. Это 15-20% от экономически обоснованного тарифа. Несмотря на такую стоимость авиабилетов, считаю, что тариф может быть ниже.

Одним из решений для снижения тарифа может стать обнуление ставки аэропортовых сборов для регионов ДФО и Арктики и фиксация стоимости топлива. Это сразу станет заметно для населения, и нагрузка на региональный бюджет сократится.

 


 

Василий ОРЛОВ, губернатор Амурской области

- Вопрос доступности билетов для людей. Для этого нужно принципиально сделать две вещи. Во-первых, обеспечить участников рынка качественной инфраструктурой - то, что мы и делаем. Кроме строительства новой полосы, уже объявлен конкурс на концессию аэровокзального комплекса. Мы к этой работе готовились год. Сначала был проведен конкурс юридических консультантов - они разработали концессионное соглашение, которое позволяет полностью нивелировать риски некачественного исполнения договора.

И второе - необходимо создать конкуренцию на этом рынке, поработать с другими перевозчиками. У нас сейчас в неделю летает 24 рейса в Москву. 24! Такого не было никогда в истории. Конечно, к нам пока не пришел «Аэрофлот» со своими плоскими тарифами, которые позволяют держать цену, особенно во время отпусков. Но если не брать летний сезон, то можете посмотреть через приложения - из Благовещенска и из Хабаровска будут примерно одинаковые цены на билеты. Я сам это постоянно отслеживаю.

 


 

Айсен НИКОЛАЕВ, глава Республики Саха (Якутия)

- Для нас важно было сохранить собственную авиакомпанию. В последние несколько месяцев «Якутия» показывает положительные результаты: проведена значительная оптимизация маршрутной сети, возобновлены международные полеты, авиакомпанией реализуется план мероприятий по финансовому оздоровлению на 2019 год. В январе 2019 года введен в эксплуатацию Boing-737-700, второй самолет будет получен авиакомпанией в мае 2019 года. Мы рассчитываем, что после завершения реконструкции ИВПП в аэропорту «Якутск» авиакомпания станет прибыльной.

 


 

Алексей ЦЫДЕНОВ, глава республики Бурятия

- Для нас актуально возобновить регулярно авиасообщение с Баунтовским, Курумканским и Окинским районами. Для этого надо и аэропортовую инфраструктуру восстановить, и самолеты закупить, и долгосрочную программу субсидирования принять, потому что по полной стоимости билета все равно никто не полетит.

…Развитие региональной авиации напрямую связано с проектом производства самолета «Байкал» на нашем авиазаводе. Благодаря уникальным характеристикам самолета «Байкал», можно обеспечить низкую стоимость его эксплуатации и минимальные расходы на создание требуемой наземной инфраструктуры. Для этого необходимо внести изменения в «Авиационные правила. Часть 23» в части увеличения для однодвигательных самолетов нормальной и многоцелевой категорий максимального взлетного веса до 7400 кг и количества перевозимых пассажиров до 14 человек. Либо целесообразно включить эти параметры в разрабатываемые Минтрансом России новые авиационные правила.

 


 

Александр ОСИПОВ, глава Забайкальского края

- В 2020 году планируется открытие трех субсидируемых маршрутов в удаленные и труднодоступные населенные пункты: село Нерчинский Завод, село Черемхово Красночикойского района и село Тупик Тунгиро-Олекминского района. В перспективе - еще 15 маршрутов, в том числе туда, куда иначе просто не добраться. Что касается межрегиональных рейсов. Мы встречались с министром транспорта РФ, договорились о расширении маршрутов. В том числе, будем искать возможности запустить маршруты на Симферополь, Краснодар, Санкт-Петербург, Владивосток и Хабаровск. При этом полеты во Владивосток и Хабаровск уже начались, пока сейчас плотность этих рейсов недостаточная.

Минтрансом России из резервного фонда правительства Российской Федерации были выделены дополнительные бюджетные ассигнования - 250 млн рублей на этот год, для льготников. Но это касается межрегиональных авиаперевозок, а на внутренние рейсы субсидий нам еще не дали. Есть трудности и с расширением конкуренции при полетах в Москву - перевозчики не хотят брать этот маршрут, ссылаются на нерентабельность. Но мы продолжаем работать в этом направлении и надеемся достичь того, что наметили.

Дмитрий КОЖЕВНИКОВ 

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2020 год.

Теги: авиабилеты  авиаперевозки  цены  авиакомпании 


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