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Маяк отмаялся…
Маяк, расположенный на скалистом острове Камень Опасности в проливе Лаперуза, который разделяет Сахалин и японский остров Хоккайдо, больше не существует. Его разрушили время, волны и ветер…
По названию скалы, на которой находится маяк, нетрудно догадаться, что это место представляло опасность для мореплавателей, пишет агентство Sakhalin.info. Вокруг скалы находятся рифы и отдельные подводные камни, а к юго-востоку от скалы расположен «мелководный район, покрытый настолько густыми и крепкими водорослями, что катера и самоходные баржи зачастую наматывают их на винты и теряют ход». Вообще, судоходство по проливу Лаперуза сопряжено с большими трудностями: сильные течения, циклоны, туманы, штормовые ветра. Неудивительно, что здесь происходило значительное количество кораблекрушений.
Первыми из европейских мореплавателей прошли проливом между Сахалином и островом Хоккайдо в 1787 году участники экспедиции под командованием офицера военно-морского флота Франции Жана-Франсуа де Гало Лаперуза. Они же обнаружили и назвали скалистый остров.
До постройки на скале маяка мореплавателей выручали сивучи и тюлени, обитающие на этом скалистом острове. Рев этих крупных морских животных нередко был слышен на большом расстоянии и предупреждал моряков об опасности.
В конце XIX века планы российских военных моряков по установлению навигационного знака на Камне Опасности не осуществились. Позже, когда Россия в 1905 году по итогам русско-японской войны утратила южную часть Сахалина, японцы попытались обозначить это опасное место, установив восточнее скалы бакен с колоколом. Однако из-за постоянного течения скоростью до 4-5 узлов бакен часто сносило в сторону. Поэтому в 1928 году на острове Камень Опасности, японское название которого «Нидзе ган» - «скала в два татами», был построен автоматический скальный маяк.
За работой автоматического маяка наблюдал сначала японский персонал маяка Ниси-Ноторо-мисаки (так в период губернаторства Карафуто назывался маяк на мысе Крильон), а после окончания войны с Японией и возвращения Южного Сахалина в 1945 году - советский персонал маяка Крильон.
Постоянное волнение и неблагоприятные погодные условия в проливе делали трудновыполнимой задачу по обслуживанию маяка. Тем не менее, маяк функционировал. В советское время выполнялись работы по капитальному ремонту маяка и улучшению надежности электропитания (маяк был электрифицирован в 1954 году).
Распад Советского Союза привел к значительному ухудшению состояния системы навигационного оборудования. С 1991 года фактически прекратилось финансирование капитального строительства и ремонта объектов маячной службы. .
Сейчас маяк Камень Опасности разрушен. Ученые, которые изучают сивучей, наблюдали за угасанием маяка более десятилетия. Мощные природные стихии и отсутствие мер по спасению маяка сделали свое дело. По острову Камень Опасности проходит государственная граница Российской Федерации, и очень жаль, что символом страны будет разрушенный маяк.
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