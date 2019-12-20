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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 22 Декабря, 20:40 |
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"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим"
Здесь пересекаются здоровье жителей, бюджеты и инвестиционная привлекательность территорий. Высказывания глав дальневосточных субъектов ДФО на данную тему оказались в традиционной подборке журнала «Дальневосточный капитал».
Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Приморского края:
– Однозначно могу сказать — испытывать терпение населения, манипулируя социальной значимостью таких предприятий, никому не позволим. Невыполнение требований экологической безопасности стивидорами приведет к тому, что совместно с прокуратурой будет приостанавливаться деятельность таких предприятий.
Сергей ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края:
– Если окажется, что деятельность Ванинского торгового порта подрывает здоровье населения, нам придется предпринимать меры. Вплоть до введения режима ЧС и остановки работы порта.
Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области:
– Мы считаем, что нам нужно развивать портовое хозяйство и существенно переделывать логистический морской бизнес… Сахалинская область находится фактически в центре Азиатско-Тихоокеанского региона, на перекрестке главных маршрутов, в том числе Северного морского пути. Мы надеемся, что будет построен мост между Сахалином и материком, который соединит нас с Байкало-Амурской магистралью. И к этому времени наши порты должны быть развиты таким образом, чтобы все это заработало одновременно.
Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края:
– Хотя Камчатка географически и не является частью Арктики, наш полуостров - важнейший портовый пункт Севморпути на Дальнем Востоке. На всем тихоокеанском побережье Востока России только на Камчатке есть незамерзающие порты. Это сегодня главная ценность региона в освоении Северного морского пути, маршрут по которому из стран азиатско-тихоокеанского региона через Камчатку в центральную Европу значительно сокращается и удешевляется. Это в разы повышает важность решения, что наши порты нужно развивать.
На Арктическом форуме было подписано соглашение о реализации проекта по строительству глубоководного порта на восточном побережье Камчатки. Подписи под документом поставили руководители АО «Корпорация развития Камчатского края» и ОАО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс», являющегося инициатором проекта с объемом инвестиций в несколько десятков миллиардов рублей. Планируется, что порт будет построен к 2024 году.
Роман КОПИН, губернатор Чукотского АО:
– Из перечня портов Севморпути два находятся на Чукотке. Это Певек и Провидения. И они сформируют опорные точки, которые будут обеспечивать бункеровку, безопасность судоходства на участке от Камчатки до Мурманска. Чукотка займет достойное место в развитии Севморпути.
В регионе работают крупные российские и международные компании, и с развитием Севморпути, с обеспечением судоходства это будет намного проще. Мы с оптимизмом смотрим, как развиваются коллеги на Ямале, как развиваются коллеги в других регионах. Мы видим, что компания «Новатэк» движется не только на западные рынки, но и на рынки юго-восточной Азии. С этим движением для Чукотки откроются дополнительные перспективы для рынка СПГ и развития собственной энергетики.
Айсен НИКОЛАЕВ, глава Республики Саха-Якутия:
– Строительство [Ленского моста] соединит пространства Дальнего Востока и Арктики, рассеченные великой рекой от Байкала до Ледовитого океана. Мост свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Откроет круглогодичный доступ к колоссальным месторождениям и повысит транспортную доступность для населения Якутии с 20 до 83%. Прямое сокращение только бюджетных расходов на северный завоз превысит 4 млрд рублей ежегодно.
Дмитрий КОЖЕВНИКОВ
- "Манипулировать социальной значимостью портов не позволим"
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