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Пятница| 21 Февраля, 16:07 |
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Тепло станет надежней
В конце минувшего года президент РФ Владимир ПУТИН подписал постановление, определяющее преобразование действующих муниципальных унитарных предприятий в предприятия более эффективных форм хозяйствования и запрет на создание новых МУПов. Это не стало неожиданным для Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей, которое готовилось к приватизации еще с 2018 года, и в ноябре минувшего оно стало акционерным обществом. Теперь все 100% его акций принадлежит администрации Уссурийского городского округа. По сути, собственник предприятия - регионального отраслевого лидера - остался прежним, но теперь он владеет не его «живым» имуществом, а ценными бумагами. Об этом переходе и сегодняшнем дне АО на вопросы «ДК» отвечает заместитель директора по экономике предприятия Анастасия ПАНЧЕНКО.
- Анастасия Анатольевна, в чем оказалась сложность такого перехода?
- Для нас процесс подготовки к нему был достаточно длительным и трудозатратным.
Для многих МУПов, которые сегодня желают приватизироваться и акционироваться, особенно серьезным препятствием этому становится оформление имущества, многое из которого в силу разных причин не было раньше оформлено надлежащим образом и зарегистрировано Росреестром. На каждый объект недвижимости должен быть проект, разрешение на строительство, документы подтверждающие право его использования. Только имея все это можно доказать свое право на объект. Многие другие МУПы именно из-за отсутствия этих документов сегодня не могут пойти на приватизацию. А из стоимости оформленного и зарегистрированного имущества, кстати, складывается уставной капитал формирующегося АО.
Мы проделали очень большую работу по оформлению и регистрации объектов, и это позволило нам акционироваться.
- Почему предприятие было заинтересовано стать акционерным?
- Прежде всего, все имущество теперь является нашей собственностью, в отличие от того, что раньше оно у нас было на праве хозяйственного ведения. Наши объекты уже никто не может забрать и передать другим организациям.
Действующее законодательство позволяет теплоснабжающим организациям иметь предпринимательскую прибыль в размере до 5%, за исключением МУПов и ГУПов. Поэтому раньше размер прибыли у нас в тарифе равнялся нулю. А став акционерным обществом, мы подали необходимые документы, и в тарифе на тепловую энергию на 2020 год нам утвердили прибыль в размере 5%, и это с учетом того, что рост по отношению к прошлому году у нас в целом составил всего 1,4%.
Предполагаемая прибыль, заложенная в тарифе, будет оставаться в распоряжении предприятия и может быть направлена на его развитие в соответствии с нашими потребностями и теми целями и задачами, которые мы ставим перед собой. Какую-то часть ее мы получим возможность тратить на текущие расходы, другую - направлять на развитие предприятия, помимо имеющейся у нас инвестиционной программы.
- Насколько удачно сегодня для вашего предприятия складывается его деятельность?
- Оно было создано в ноябре 1968 года и уже более чем год назад отметило свой полувековой юбилей. Сейчас у нас 50 котельных: 1 - мазутная, 4 - работающих на смешанных видах топлива, 3 - на газе, одна электрокотельная, и остальные - на угле. Есть 15 центральных тепловых пунктов плюс станции перекачки, 182,8 километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении, диаметром трубы от 40 до 700 миллиметров, тепличное хозяйство, здания административного и общецехового назначения на имеющихся у нас базах. Всего - порядка 500 объектов недвижимого имущества, не говоря об оборудовании и движимом имуществе. Размер уставного капитала - 1,96 миллиарда рублей. Работа у нас носит сезонный характер. Летом заняты около 670-680 человек, а зимой - около тысячи.
Последние четыре года мы имеем небольшую прибыль и положительную рентабельность производства. Наблюдается и прирост чистых активов.
В структуре выручки предприятия более 80% приходится на тепловую энергию и горячую воду. Помимо этого мы занимаемся такими видами деятельности, как содержание дорог, производство асфальта, оказываем услуги по хранению и переработке топлива, обслуживанию приборов учета тепловой энергии, предоставлению дорожной и автомобильной техники, выполняем ремонтные работы по договорам подряда, услуги лаборатории и прочие. Уже несколько лет мы занимаемся озеленением и благоустройством. Выращиваем рассаду и в летний период высаживаем по городу около 120-140 тысяч цветов.
У нас имеются своя промышленно-испытательная лаборатория и проектная группа, что позволяет все проекты на наши объекты делать самостоятельно. Большая часть строительных и ремонтных работ производится своими силами, что дешевле и оперативней. Этим занимаются ремонтно-строительный и ремонтно-механический участки, своя группа ремонтов и наладки.
Наша доля на рынке основных для нас услуг в Уссурийске составляет более 70 процентов. И она растет. В последние годы многие предприятия города, занимавшиеся теплоснабжением, обращались в администрацию с тем, чтобы прекратить побочную для них деятельность. И нам совместно с городом приходится решать вопросы по обеспечению теплом этих новых потребителей.
Где-то приходилось строить новую котельную, а где-то новые тепловые сети, чтобы переключить нагрузку на наши котельные. Так, мы переключили нагрузку мазутной котельной «Гелиос» на котельную №5. Также были обеспечены теплом бывшие потребители «Уссурремтехснаба» и пивзавода, двух котельных исправительных учреждений.
В 2018 году от услуг теплоснабжения отказался бывший завод «Кислород», и взамен была построена новая котельная на улице Мурзинцева. Закрыл свою котельную «Приморский сахар», предупредила об этом администрацию «Приморская соя».
Свои котельные в городе остаются еще у локомотиворемонтного завода и РЖД, еще есть несколько мелких, отапливающих по 1-2 дома. Но заводчане и железнодорожники тоже уже обращались в администрацию города с вопросом о прекращении эксплуатации своих котельных. В связи с этим, на замену им в этом году будет разрабатываться проект строительства новой большой газовой котельной в районе улицы Раковской, на которую будет переключаться район Слободы.
- Что сегодня определяет развитие вашего предприятия?
- Прежде всего - это довольно грамотная инвестиционная политика. За три последние года наши вложения в основные средства, в реконструкцию существующих объектов и строительство новых за счет средств предпрития составили 588 миллионов рублей.
Дополнительно с прошлого года мы получаем субсидию на вложения в объекты капитального строительства по краевой программе газификации. По ней мы реконструировали пять котельных, которые переводим на газ. В минувшем декабре на них уже начался запуск газа, и три фактически уже на нем работают.
В этом году мы достраиваем еще одну котельную на газе и строим газовую котельную в районе ул. Мурзинцева. Мы уже выполнили проект перевода с угля на газ и нашей самой крупной котельной №5 с установленной мощностью 233,5 гигакалорий в час, и в этом году по ней тоже начнем работы по модернизации.
По мере подачи газа мы будет осуществлять и дальнейший переход на это топливо котельных, которые будем реконструировать.
На всех модернизированных и новых котельных предполагается наличие резервного топлива. Это может быть газо-мазутная, газо-дизельная, газо-угольная котельная. Переход на газ решает и экологические вопросы - вредных выбросов в нем меньше, чем в угле, и нет проблемы с утилизацией золы.
Политика нашего предприятия направлена на полный перевод мазутных и дизельных котельных на уголь или газ, либо переключение их нагрузок на другие котельные. Еще несколько лет назад их у нас было много, но мазут - очень дорогое топливо, и переход на другое топливо дает большую экономию. С переводом котельных на газ мы можем решать вопрос об увеличении нагрузки действующей котельной там, где это невозможно сделать на угле. Такая необходимость есть по тем районам Уссурийска, где ведется строительство нового жилья.
Возможно, когда газ к нам придет более глобально, это позволит либо не повышать себестоимость тепла, либо даже чуть-чуть снижать. Но почувствовать это смогут только предприятия. Население этого не заметит, потому что платит за тепло по льготному тарифу, а на разницу мы получаем компенсацию из бюджета.
В целом, на следующие три года у нас утверждена новая инвестиционная программа в размере порядка 450 миллионов рублей. Плюс, в краевой программе по развитию системы газоснабжения для Уссурийского городского округа на 2020-2022 годы предусмотрено 1393,9 миллиона рублей.
- Предусматривается ли обновление сетей?
- Каждый год для подключения новых потребителей мы строим новые и реконструируем имеющиеся сети. На текущий и капитальный ремонт своих объектов тратим более 100 миллионов рублей в год. Одними из первых в крае мы стали использовать гибкие пред- изолированные трубы типа РЕХ до диаметра 200 мм и трубы больших диаметров металлические в пенополиуретановой оболочке. Срок их службы намного больше еще используемых простых металлических. Доля новых сетей уже составляет более 30% и ежегодно увеличивается на 4-5%.
Заменен уже достаточно большой объем труб, и постепенно мы меняем еще по 6-7 километров сетей в год.
Кроме того, часть наших мероприятий направлена на автоматизацию объектов. В прошлом году мы провели ее на двух ЦТП. А на небольших котельных теперь используем полуавтоматические котлы, которые не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала. Это в какой-то мере позволяет нам снизить эксплуатационные расходы и экономит ресурсы. У нас уже 21 такой объект.
- Что смена формы собственности предприятия меняет для вашего потребителя?
- В принципе, для него ничего не изменилось. Мы как были, так и остаемся теплоснабжающей организацией и являемся правопреемником всех прав и обязанностей МУПа, которые у нас сложились перед поставщиками, дебиторами и потребителями. По закону нам не обязательно даже заключение дополнительных соглашений к договорам - достаточно уведомлений контрагентов об изменении реквизитов и наименования организации.
С точки зрения тарифообразования для потребителей, тоже ничего нового. Тарифное регулирование - это государственная сфера деятельности, и принцип формирования тарифов остается прежним. Кстати, у нас есть определенные успехи в сдерживании роста тарифа. В последние пять лет, если сравнивать с другими теплоснабжающими предприятиями края, этот рост у нас два года подряд фактически оставался на нуле, а потом был минимальным.
- Сознателен ли ваш потребитель, и высока ли собираемость платежей?
- Она была и остается у нас очень высокой, близкой к 100 процентам. Раньше сбором платежей занимались управляющие компании, но мы провели большую работу, и по большинству многоквартирных домов жильцами передано право начисления и сбора платежей нам. Мы сами выпускаем квитанции более чем на 50 тысяч лицевых счетов для населения и выставляем счета примерно по 1000 договорам с предприятиями, организациями и предпринимателями. Наша расчетная группа занимается разноской квитанций и предупреждений. Мы проводим большую досудебную работу по взысканию дебиторской задолженности - это предупреждения, заключение договоров рассрочки платежей, вызов на административные комиссии в администрацию города. И каждый месяц мы подаем от пятисот до тысячи исков. В конечном итоге, это приносит свои результаты.
Высокий уровень собираемости платежей дает нам возможность вовремя оплачивать счета своим поставщикам, кредиторам, не иметь просроченной кредиторской задолженности, что, в свою очередь, позволяет иметь очень хорошие долгосрочные отношения со многими нашими поставщиками.
Кроме того, хорошие показатели позволяют поддерживать уровень зарплаты выше, чем на других предприятиях края нашей отрасли и каждый год индексировать зарплату, обеспечивать своим работникам весь соцпакет. И, если мы сможем получить какую-то экономию и прибыль, то это тоже частично будет идти на повышение заработной платы, что очень важно - на имеющиеся вакансии нам необходимо привлекать хороших квалифицированных специалистов со специальным и высшим образованием.
Виктор КУДИНОВ
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