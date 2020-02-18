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В Год журавля коренные народы продолжат общественный контроль за лососевыми на притоках Амура
Приближается весна. Совсем скоро, в конце февраля – начале марта, в нерестовых реках Амурского бассейна из икринок появятся первые личинки лососей, и начнется новый цикл жизни: молодь скатится в море, и через 4 года мы будем ждать ее возвращение в родные реки, в наш Амур. Сохранение тихоокеанских лососей стало главной темой обсуждения на состоявшихся 14-15 февраля в Хабаровске семинарах «Общественный контроль за состоянием нерестилищ тихоокеанских лососевых рыб» и «Участие граждан в рыбоохранных мероприятиях на водных объектах Хабаровского края».
«Как тигр в тайге, аист и журавль в водно-болотных угодьях, так и лосось в реке является индикатором здоровья экосистемы бассейна Амура. Тихоокеанские лососи – основа рыбохозяйственной отрасли, важная составляющая рациона питания людей и диких животных, обитающих на притоках Амура. Именно поэтому снижение численности приходящей в Амур кеты и горбуши вызывает тревогу и местных жителей, и природоохранных организаций, — комментирует Ольга Чеблукова, координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России. - Уже третий год на наших семинарах мы говорим о возможностях общественного мониторинга и контроля, учимся у специалистов, обмениваемся опытом, для того, чтобы сделать более успешными наши полевые экспедиции, которые мы начали в 2018 году. Важно, что нашим надежным партнером в этом нелегком деле стала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края. Заинтересованность, которую я вижу в глазах наших общественников, вселяет уверенность, что вместе мы сможем сделать многое для сохранения тихоокеанских лососей. Люди готовы продолжать мониторинг заполнения нерестилищ и общественный контроль за водоемами».
В этом году в традиционных уже семинарах приняли участие более 40 представителей коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края из 7 районов края - Амурского, им. Полины Осипенко, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Ульчского, Хабаровского и города Хабаровска. В состав участников вошли уполномоченные, руководители и лидеры общин коренных малочисленных народов, проживающих в непосредственной близости от нерестовых рек.
Семинар «Участие граждан в рыбоохранных мероприятиях на водных объектах Хабаровского края» начался с подведения итогов Международного года лосося-2019 в бассейне Амура, с обсуждения итогов общественного мониторинга и контроля в путину 2019 года, планов и перспектив работы в предстоящую путину.
Полезной информацией со слушателями поделились сотрудники отдела организации государственного контроля, надзора и рыболовства Амурского территориального управления Росрыболовства; отдела регулирования рыбохозяйственного комплекса и взаимодействия с надзорными органами управления рыбного хозяйства, и рыболовства Минсельхоза Хабаровского края; отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю; отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. На встрече были рассмотрены наиболее часто встречающиеся нарушения, на которые общественникам стоит обращать внимание. После каждого доклада участники семинара свободно обсуждали проблемы рыболовства и сохранения рыбных ресурсов с представителями государственных органов.
«Незаконная добыча водных биологических ресурсов в последние годы является самым распространенным экологическим преступлением. Как показывает практика, наиболее эффективной наша деятельность является во взаимодействии с общественностью, которая заинтересована в охране биоресурсов. Чем больше качественной информации поступает в адрес УМВД, тем эффективнее наша работа по выявлению и пресечению фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов»,— отмечает Петр Складнев, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю.
О возможностях общественного экологического контроля на притоках Амура за деятельностью предприятий, осуществляющих золотодобычу, участникам семинара рассказал Владимир Сидоров, руководитель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», председатель комиссии по общественному контролю за соблюдением конституционных прав человека и гражданина Общественной палаты Хабаровского края.
«Неравнодушные люди могут принести большую пользу в различных сферах – от выявления несанкционированных свалок, фактов сброса загрязняющих веществ, нелегальных рубок, до сохранения популяции лососёвых. Государство должно быть заинтересовано в привлечении добровольцев к решению экологических проблем, поддерживать и развивать такие инициативы. Участие в общественном экоконтроле за реализацией промышленных проектов актуально для жителей населенных пунктов края – там, куда редко заходят государственные инспекторы и проверки», — считает Владимир Сидоров.
В семинаре также принял участие Степан Кириллин, директор национального парка «Анюйский». Он рассказал о мерах, принимаемых для борьбы с браконьерством в национальном парке, куда на нерест заходит осенняя кета.
Семинар «Общественный контроль за состоянием нерестилищ тихоокеанских лососевых рыб» подытожил полевой сезон 2019 года. Руководители трех бригад добровольцев доложили о проделанной на Анюе, Тунгуске, Амгуне работе и представили итоги обследования нерестовых притоков.
Специалист по водной экологии, ихтиолог, кандидат биологических наук, участник полевой экспедиции по Анюю Михаил Скопец для повышения эффективности и качества работы в предстоящую осеннюю кетовую путину рассказал участникам семинара о тонкостях выявления нерестилищ на реке, методике учета, на основании которой проводится мониторинг, о правилах заполнения журнала учета лососевых рыб на нерестилищах. Особое внимание в ходе выступления было уделено обсуждению проблемных моментов и трудностей, которые возникали у добровольцев в ходе состоявшихся экспедиций.
На семинаре выступил также кандидат биологических наук Александр Антонов, ведущий научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН, который совместно с добровольцами в составе бригады два года подряд принимал участие в экспедициях по Амгуни.
«Интерес людей к семинарам год от года стремительно растет. На учебу приехали люди, живущие на Амуре, чья жизнь, напрямую зависит от ежегодного захода рыбы в реки. Участники у нас из национальных сел, она знают всё о положении своих односельчан и представляют их интересы. Эта общая беда с кетой, горбушей и тревога за будущее объединила и сплотила всех нас. Мы готовы и дальше дружно работать, чтобы спасти лососей, — комментирует Любовь Одзял, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края. — Печальные результаты заполнения нерестилищ, привезенные с экспедиций двух последних лет, заставляют нас работать дальше, поскольку без вмешательства общественности у популяций лососей остается все меньше шансов на стабильное будущее».
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