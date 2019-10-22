|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 22 Ноября, 01:39 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Выйти в космос и попробовать иван-чай – АРЧК ДВ примет участие в "Днях Дальнего Востока" в Москве
Узнать больше о жизни на другом конце страны, оценить ее преимущества и почувствовать реальность перемен гостям фестиваля помогут интерактивные площадки и живое общение с представителями дальневосточных вузов и предприятий. Ожидается, что экспозицию Агентства посетит порядка 25 тысяч школьников и студентов Москвы и области, а также людей, интересующих трудоустройством на Дальнем Востоке.
Крупнейшие судостроительные, нефтегазовые, строительные, туристические и другие компании ДФО в зоне «Карьера на Дальнем Востоке» представят свои вакансии, в том числе для молодых специалистов: без требований к опыту работы.
В зоне «Карьерное консультирование и тестирование» посетителям предложат пройти профориентационное тестирование, а также получить информацию о наиболее востребованных профессиях на Дальнем Востоке. Ожидается, что тестирование пройдут не менее 3,5 тыс. человек.
Участники мероприятия смогут не только узнать об условиях трудоустройства, но и попробовать себя в качестве сотрудников производств. Работодатели специально для этого привезут реальные агрегаты и макеты, а также VR-симуляторы и тренажеры, позволяющие провести «профессиональные пробы». В частности, посетители смогут поработать на деревообрабатывающем станке или зерновом комбайне, выполнить сварочный шов или лабораторный химический анализ, выйти в открытый космос или прокатиться на лыжах в качестве инструктора по туризму.
Постоянный участник фестиваля компания «МАЗДА СОЛЛЕРС» представит обладающий уникальными характеристиками двигатель последнего поколения Mazda SkyActiv-G. Его серийное производство и отгрузки в Японию начаты в 2019 году. Специалисты расскажут гостям выставки устройство двигателя, познакомят с предприятием, а также ответят на интересующие вопросы.
Планируется, что Улан-Удэнский авиационный завод покажет макет одной своих новых моделей вертолетов, а также отберет лучших студентов МАИ, МГТУГА, МГТУ им. Н.Э. Баумана, получающих образование по профильным специальностям, на прохождение полностью оплачиваемых стажировок и практик. Завод представляет наиболее широкую программу стажировок. Всего на фестивале будет вручено более 100 сертификатов, которые позволят московским студентам получить производственный опыт на судостроительном, металлургическом, добывающем предприятиях.
«Дни Дальнего Востока в Москве» дадут старт третьей Всероссийской метапредметной олимпиаде «Ближе к Дальнему». Школьники столицы и области смогут выполнить ее задания прямо на фестивальной площадке АРЧК ДВ. Участники, показавшие лучшие знания о Дальнем Востоке, получат ценные подарки и возможность поехать во Всероссийский детский центр «Океан» на берег живописной бухты Японского моря. В олимпиаде участвуют школьники 6-11 классов и студенты 1-2 курсов СПО. Старшеклассникам участие в олимпиаде позволяет заработать дополнительные баллы в учете индивидуальных достижений при поступлении в дальневосточные вузы.
Большой блок экспозиции будет посвящен возможностям самореализации на «дальневосточном гектаре». В одноименной зоне можно будет пройти игру «Собери свой гектар», в чайном баре попробовать иван-чай, собранный на гектаре, отчеканить сувенирную монету в специальной кузнице, а также виртуально подоить корову. При заинтересованности посетителей будет оказано содействие в процедуре выбора и оформления гектара.
«Мы постарались организовать пространство экспозиции таким образом, чтобы ее посетители почувствовали энергию развития региона, “скорость” карьерных лифтов. Чтобы, загоревшись идеей увидеть и узнать Дальний Восток, человек мог здесь и сейчас реализовать ее: пройти собеседование, получить стажировку, взять “дальневосточный гектар”. Приглашаем всех на Дальний Восток, будет интересно», – сказал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
Экспозиция Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве» будет работать с 12 по 14 декабря 2019 года. Вход свободный для всех желающих.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Выйти в космос и попробовать иван-чай – АРЧК ДВ примет участие в "Днях Дальнего Востока" в Москве
- Во Владивостоке появились названия у десяти новых улиц и двух переулков
- Работы по благоустройству парка Минного городка планируется начать уже весной
- Во Владивостоке появились названия у десяти новых улиц и двух переулков
- В московском метро запустили третий "дальневосточный экспресс"
- Двухтысячный резидент дальневосточных ТОР и СПВ построит в Приморье морской зерновой терминал
- Есть еще желающие? Cтатус резидента ТОР или СПВ раздают максимально быстро
- Поручения президента по итогам ВЭФ
- Как зарабатывать на бизнесе успешных компаний?
- Помочь и советом, и рублем
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.